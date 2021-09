Lisboa y el fado entran en el Teatro Real de Madrid

jueves 30 de septiembre de 2021 , 10:21h

Carminho, Camané y Teresinha Landeiro, tres generaciones de fadistas unidas para la XI Edición del festival.

El Festival Internacional de Fado de Madrid está de regreso a Madrid y se celebrará en el Teatro Real el domingo 17 de octubre de 2021 y a lo largo del día contará con los conciertos de Carminho, Camané junto a Mário Laginha, y Teresinha Landeiro.

El Festival de Fado de Madrid dedicará la programación de su XI Edición a rendir homenaje a Lisboa, verdadero epicentro cultural de la vida del fado. Toda la programación girará en torno a la figura de la capital portuguesa como faro referente del género Luso por excelencia.

Durante todo el día se podrá visitar la exposición “Lisboa” creada por el Museo de Fado y el EGEAC con fotografías y textos relacionados que dan una imagen global del género como Patrimonio de la Humanidad. También habrá una conferencia sobre la relación de la ciudad con el género ofrecida por Maria de Lurdes Vale e Ivan Dias. Antes de la música se pasarán dos películas emblemáticas del género Luso “Lisbon Story” de Wim Wenders y “Calos do Carmo. Un homem no mundo” de Ivan Dias. Como colofón del festival tres grandes voces que representan lo mejor de tres generaciones que han revolucionado el mundo de la canción portuguesa ofrecerán sus conciertos: Carminho - 21.30-SALA PRINCIPAL, Camané y Mário Laginha - 19.00h Sala Principal y Teresinha Landeiro (17.30h Sala Orquesta)

CARMINHO

Carminho, la gran voz del fado y una de las artistas portuguesas con mayor proyección internacional, va a estar presente en la sala más prestigiosa de Madrid, el Teatro Real.

Carminho nació en medio de las guitarras y voces del fado, la hija de la renombrada cantante Teresa Siqueira, empezó a cantar en público a la edad de doce años en el Coliseo. El Fado siempre ha estado tan presente que nunca pensó que podría ser su profesión. Durante la universidad cantó en las casas del Fado, hubo varias propuestas para grabar, pero decidió esperar. Se graduó en Marketing y Publicidad y se dio cuenta de que cantar requería una madurez y un mundo que aún no tenía. Durante un año viajó por el mundo, participó en misiones humanitarias y regresó a Lisboa decidida a dedicarse a una carrera artística. “Fado”, su primer álbum, se estrenó en 2009, se ha convertido en uno de los álbumes más aclamados del año y de la década. Llega al platino-un resultado envidiable para un estreno-y ve en "Fado" abrir el corazón de Portugal a su voz, y las puertas del mundo a su talento: mejor álbum de 2011 para la revista británica "Songlines", actuaciones en las principales capitales europeas, en Womex 2011 en Copenhague y en la sede parisina de la UNESCO como parte de la candidatura del Fado al patrimonio mundial. En el mismo año, colaboró con Pablo Alborán en "Perdóname" y se convirtió en la primera artista portuguesa en llegar al número 1 en España. En 2012, el segundo álbum, "ALMA", debutó en el número uno en ventas en Portugal y alcanzó posiciones destacadas en varios tops internacionales. Después de pasar por las salas principales de Europa y del mundo, también actúa en Brasil y cumple el sueño de grabar con Milton Nascimento, Chico Buarque y Nana Caymmi, lo que da como resultado una reedición de “Alma” con tres nuevos temas. Así Carminho comienza a conquistar Brasil, con conciertos con entradas agotadas en Río de Janeiro y en todo el país. En 2013, Carminho se estableció como una de las artistas portuguesas más internacionales, llevando su voz a los cuatro rincones del mundo, siendo distinguida en Portugal con un Globo de Oro y el Premio Carlos Paredes, viendo que sus álbumes alcanzan la doble marca de platino. A finales de 2014 edita "Canto", y su relación con Brasil adquiere raíces aún más profundas, con la primera asociación de Caetano Veloso con su hijo menor Tom que le ofrece el sin precedentes "O Sol, Eu e Tu". "Canto" también incluye el dúo con Marisa Monte y las apariciones especiales deJaques Morelenbaum, António Serrano, Carlinhos Brown, Javier Limón, Naná Vasconcelos, Dadi Carvalho, Jorge Hélder y Lula Galvão. En 2016, tras una invitación dirigida por la familia de uno de los mejores compositores del mundo, grabó "Carminho sings Tom Jobim", con la última banda que lo acompañó en vivo en sus últimos diez años, compartiendo temas con Marisa Monte, Chico Buarque y Maria Bethânia. “Carminho singsTom Jobim” ya es platino y con este álbum Carminho recibe el premio GoldenGlobe al mejor intérprete. “María" es el título que Carminho eligió para su nuevo álbum, el quinto de su carrera y el más personal de la historia. Un álbum que firma la producción e incluye varias canciones propias. Un récord realmente emocionante.

CAMANÉ Y MÁRIO LAGINHA

El piano de Mário laginha e la voz de Camané. Camané y Mário Laginha no son extraños. Han dado varios conciertos juntos. La excelente comprensión sentida en estas colaboraciones esporádicas ha resultado en la inevitable profundización de esa simbiosis:"Aqui está-se sossegado” un nuevo proyecto pensado desde cero para dar más brillo a una voz y un piano que fueron cómplices desde la primera vez que llenaran un escenario. El diseño de los conciertos que constituye el proyecto "Aqui está-se sossegado” contará con 20 temas, extraídos del canon fadista tradicional, del repertorio de Camané y también incluye composiciones inéditas de Mário Laginha quien, recordemos, ha musicado un poema de Álvaro de Campos "AiMargarida", que integra uno de los últimos discos de Camané. Estos dos Artistas, siendo profundamente lisboetas y al identificarse inequívocamente con su ciudad, llevan al concierto esta misma complicidad con los barrios de Lisboa. Mientras tanto, toda la historia y el recorrido de los últimos dos años les ha hecho ganar todos los premios nacionales a que han sido propuestos, pasando también por el No. 1 del Top Nacional y con una ola muy positiva de solicitación de conciertos que culminó con la nominación al GrammyLatino. Como la música y los proyectos no viven del pasado, Camané y Mário Laginha continúan con la misma energía inicial y con voluntad e ideas para más proyectos futuros.

TERESINHA LANDEIRO

Teresinha Landeiro pretende marcar de forma destacada su fado. Es en la casa de fado “Mesa de Frades “(Alfama, Lisboa) que se desvela semanalmente es el punto de partida para la construcción de un currículo envidiable a pesar de ser aún muy joven. El Centro Cultural de Belém y el Capitolio (Lisboa) La Casa da Música (Oporto) ya han recibido la joven fadista y compositora, así como eventos como “Festival Caixa Alfama”, “EDP Fado Café NOS Alive “y la internacionalización en el “Festival de Fado” en Bogotá, Buenos Aires y Sevilla. En 2018 edita su primero disco “Namoro “, producido por Pedro de Castro, con enorme suceso y aceptación de la crítica. En 2021ha presentado su nuevo disco “TEMPO” que incluye música de su autoría, revelando un fado joven, ambicioso y leve como la propria personalidad de la fadista.