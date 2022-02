Consejos para usar drones en tu boda

lunes 07 de febrero de 2022 , 10:43h

La popularidad de la fotografía con drones está creciendo, lo que no es de extrañar si has visto las impresionantes fotos que pueden capturar estas máquinas voladoras. Cada vez más, esta tecnología ingresa al mundo audiovisual debido a que se pueden tomar imágenes en altura sin tener que abordar un helicóptero. Así que no pierdas la oportunidad de tener imágenes cinematográficas.

Pero si aún tienes dudas o no te parece buena idea hacer fotos de tu boda con un dron, sigue leyendo.

¿Quién no ha soñado con repasar mil veces los momentos más importantes de su matrimonio, como la salida de la iglesia, el primer baile o el intercambio de anillos? ¡Con el dron lo tendrás todo! Aquí está todo lo que debe saber antes de usar drones para fotografiar y grabar su boda.

¿Por qué usar drones para fotografiar tu boda?

Los drones ofrecen la posibilidad de capturar recuerdos de boda. Ya sea que esté buscando una vista dinámica de la escena o una vista de pájaro de los invitados, un dron puede ofrecer estas posibilidades y más.

Hoy en día, las parejas quieren un toque de originalidad para su boda. Sin duda, un dron es un elemento que te permitirá tener recuerdos inolvidables, pero también capturar los eventos de tu boda de una manera única.

Una ceremonia de boda por lo general ocurre muy rápidamente. Para ello, recuerda tu ceremonia con imágenes tomadas desde múltiples ángulos. Además de las imágenes realizadas por su fotógrafo y camarógrafo, el dron le brindará imágenes originales y sublimes de su Día D.

Además de videos e imágenes excepcionales, esta tecnología seguramente captará la atención de sus invitados.

La razón por la que recomendamos usar drones en tu boda es porque es pequeño, muy silencioso, seguro y toma fotos y videos increíbles. Usted no será decepcionado. Entonces, ¿cómo aprovechar al máximo el poder de los drones para fotografiar tu boda? ¡Mira los consejos a continuación!

Calidad de servicio

Hay muchas opciones, por lo que puede ser fácil atascarse. ¡Los mejores servicios de drones que puedes encontrar son silenciosos, de alta resolución, tienen un excelente soporte en línea y ofrecen la calidad que necesitas para tomar las mejores fotos de tu boda!

Seguridad y regulación

Los drones no están diseñados para tomar primeros planos, así que no intentes esto. Si bien puede capturar estos momentos, deberá hacerlo desde la distancia.

Aun así, las fotografías pueden permitir cierta edición para que se vean más de cerca, pero debe recurrir a la fotografía de mano para primeros planos para mantener a todos a salvo.

Esto también ayudará a mantener el enfoque alejado del dron. Ya sea que planee usar un dron de alguien de su familia/amigo o contratar a un profesional, su piloto de dron debe tener mucha experiencia operando sus drones.

Si bien casi todos pueden operar un dron, no todos pueden usar un dron lo suficientemente bien como para obtener las imágenes que realmente desean en su gran día. Si su amigo/familiar no está a la altura de la tarea, contrate a alguien.

La seguridad de sus invitados y del lugar debe ser una prioridad para usted. Los drones tienen partes móviles que podrían lesionar a alguien si entran en contacto.

Los drones también pueden llevar un peso considerable. Si un dron funciona mal y se estrella, incluso un dron ligero puede causar daños o lesiones.

Número de fotos y servicio

La búsqueda de drones para este tipo de servicios ha despegado en los últimos años, por lo que ha aumentado mucho el número y la calidad de las fotos. De hecho, este servicio es tan popular que incluso hay eventos de premios para esta categoría.

Cuando contrate un servicio de drones para su boda, busque uno que ofrezca un paquete completo de fotos y videos.

Planifica con antelación la ubicación de las fotos de pareja

Parte de la diversión con la fotografía de drones es capturar imágenes que simplemente no se pueden ver desde el nivel del suelo. Sin embargo, esto no significa que no debamos inspeccionar cuáles son los mejores lugares para fotografiar antes de contratar el servicio.

Volar aleatoriamente su dron para encontrar un lugar adecuado para fotos de pareja ciertamente puede funcionar en algunas ocasiones, pero en el proceso agotará sus baterías y su tiempo de vuelo será limitado a medida que busque un entorno hermoso.

En lugar de simplemente presentarse en un lugar y esperar capturar alguna toma interesante, planifique con anticipación para identificar posibles temas y composiciones fotográficas.

Google Maps es un excelente recurso que puede utilizar para identificar e investigar posibles lugares de rodaje antes de la filmación. Asimismo, Google Earth también es una herramienta de planificación muy útil, ya que puede obtener una buena idea de la topografía de su ubicación prevista.

Lugar de la boda

Hay ciertas regulaciones que prohíben o restringen los vuelos de drones en ciertos lugares. Algunos de estos pueden incluir la proximidad a aeropuertos, escuelas, servicios de policía y bomberos, hospitales e infraestructura crítica.

Se requiere comunicación previa con los lugares elegidos para la boda para asegurar que no haya propiedad privada o restricciones de jurisdicción local. También debemos programar una visita al sitio para inspeccionar los peligros potenciales (como líneas eléctricas, cables, árboles, etc.) que podrían limitar la ruta de vuelo deseada.