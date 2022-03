Hung-Fai entre los chefs que apuestan en su cocina por skrei de Noruega

martes 08 de marzo de 2022 , 09:29h

Hung-Fai es uno de los chefs internacionales que mejor conocen al Skrei de Noruega, considerado como “Rey de los bacalaos” por sus características diferenciales y únicas. En una videoreceta, el prestigioso chef nos propone la elaboración de “Skrei al horno con trufa negra”. ¡Para chuparse los dedos!

El afamado y prestigioso Skrei de Noruega, también conocido como “pez nómada” o “pez del amor”, ha aterrizado con enorme fortaleza en restaurantes, hoteles y hogares como cada año, por un tiempo limitado, ya que la temporada de pesca sólo durará hasta el mes de abril. La llegada de este delicatessen era ansiada por chefs de todo el mundo y también por los consumidores que cada vez lo cocinan más en casa, gracias en buena parte a su sabor espectacular y a sus beneficios para la salud. Además, cuenta con un sello de calidad excepcional que garantiza que nos encontramos ante un ejemplar único, que cumple unos exigentes estándares de calidad. En España, el Skrei ha irrumpido con fuerza y hoy se consolida ya como su primer mercado mundial.

Al horno, a la plancha, en cazuela, encebollado o con diferentes salsas de toda la vida, junto a unas ricas verduritas o patatas…. El Skrei es tremendamente versátil, ya que se adapta perfectamente a mil y una formas diferentes de cocinar tanto en la cocina mediterránea, atlántica, asiática o hispanoamericana. El Skrei procede de la mayor población de bacalao del mundo y es una de las especies de pescado más sostenibles que se pueden consumir mientras que, su distintivo sabor, le ha valido su fama de exquisitez gastronómica en muchos lugares del mundo. Conviene recordar que el Skrei es rico en proteínas, vitaminas o minerales y una de las especies marinas con menor contenido en grasas.

Este pescado noruego gourmet, salvaje y de temporada es el bacalao más sano, fuerte y magro del mundo, que se captura cuando migra desde el mar de Barents, caracterizado por sus gélidas y cristalinas aguas, hasta sus zonas de desove en la costa del norte de Noruega, donde nació. Cuando llega, el Skrei es prácticamente un deportista de élite. Se puede apreciar la diferencia en la musculatura, que hace que la textura tenga una calidad insuperable. Su carne es firme y jugosa y apenas tiene grasa. Gran parte de sus atributos superlativos se explican por el largo viaje de más de 1.000 kilómetros que realiza a contracorriente y que le hace fortalecer su musculatura. De esta forma, su carne es blanca, firme y jugosa con un sabor intenso. Y, al cocinarlo se abre en lascas, convirtiéndolo en un auténtico placer gastronómico.

Entre los chefs que apuestan en su cocina por este pescado sabroso y nutritivo es Hung-Fai (Restaurante Musume Izakaya, Bilbao). Nacido en Hong-Kong, lleva décadas residiendo en España y es todo un experto en cocina tanto oriental como mediterránea, utilizando al “Rey de los bacalaos” con singular maestría. Recomienda integrar en nuestra dieta a este “pata negra” de Noruega y recuerda que ofrece totales garantías de calidad: “El sello Skrei garantiza que es un bacalao de más de 3Kg, que se limpia y eviscera el mismo día de su captura, que entre la pesca y su envasado para envío no han pasado más de 12 horas, que está refrigerado entre 0º C - 2º C durante toda la cadena de valor, que se etiqueta con una vida útil máxima 12 días desde la fecha de envasado y que ha sido pescado entre el 1 de enero al 30 de abril, en las áreas naturales de desove para el Skrei de forma controlada y sostenible”, ha explicado.

Entre las recetas “fetiche” del chef Hung-Fai, recomienda un plato superlativo: Skrei al horno con trufa negra ¿Te animas?

RECETA DE HUNG-FAI: SKREI AL HORNO CON TRUFA NEGRA

(4 personas)

Ingredientes

4 lomos de 180 gr de Skrei sin espinas

4 cucharaditas de aceite de oliva

eneldo picado

sal y pimienta al gusto

Para la salsa

1 puerro grande

400 ml de caldo de pescado

1 vasito de brandy

150 ml de leche de almendras

50 gr de queso parmesano

2 cucharadas de harina o fécula

2 ud trufa negra

Sal y pimienta

Elaboración de la salsa

Picar el puerro y añadir a la sartén a fuego medio, para que vaya pochando con un poco de aceite de oliva. Cuando este cocinado, incorporar el brandy y flambear para quitar el alcohol. Añadir la leche de almendras, el caldo de pescado y el queso parmesano. Rallar la trufa y cocinar a fuego lento.

Colocar la salsa en un vaso de batidora y triturar hasta obtener una salsa fina. Volver a colocar al fuego y salpimentar al gusto.

Mientras, precalentar el horno a 180 grados. En una bandeja colocar papel de horno y los lomos de Skrei con un poco de aceite de oliva y con la piel hacia arriba, unos 6-8 minutos. Tostar la piel y cuando esté en su punto, emplatar con la salsa de base, salpimentar al gusto, y decorar con eneldo picado y más trufa laminada.