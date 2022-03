Se duplica el interés por los vehículos menos contaminantes

viernes 11 de marzo de 2022 , 09:24h

Según datos de la Asociación Española de Renting, las matriculaciones de vehículos de renting propulsados por energías alternativas (híbridos, electrificados o de gas o hidrógeno) ya representan un 29,15% del total.

Eduardo Clavijo, CEO de Idoneo.com, empresa de renting de coches, asegura que el mercado se va fijando en este tipo de soluciones como alternativa en un contexto en el que aumenta la preocupación por el medioambiente.

En el año 2021, el marketplace de renting detectó un crecimiento del 238% en el interés de los clientes por adquirir un renting de vehículos eléctricos y un 86% en sus contrataciones.

El año 2021 ha sido uno de los años más convulsos en el mundo de la automoción debido a la crisis de los microchips y al contexto económico que dejó la pandemia del COVID-19. No obstante, esta situación aceleró dos tendencias que ya venían anunciándose: la apuesta por las tecnologías menos contaminantes y el renting.



En este sentido, el renting ha registrado más de 260.800 matriculaciones a cierre de 2021, lo que supone un incremento del 24,64%, respecto a 2020. De esta manera, continúa la tendencia positiva detectada en los últimos años.



Al mismo tiempo, según datos de la Asociación Española de Renting (AER), los vehículos propulsados por energías alternativas (electrificados, híbridos, gas e hidrógeno) representaron en 2021 el 29,15% en renting, frente al 20,95% del año anterior. Un incremento anual muy representativo del auge de este tipo de vehículos.



Desde Idoneo.com, el marketplace de renting de coches con la mayor oferta del mercado, aseguran que “el incremento de estas tecnologías sostenibles demuestra la voluntad firme de una gran parte de la sociedad de adoptar este nuevo tipo de soluciones de movilidad.”



Eduardo Clavijo, CEO de la compañía, señala que “al traducirse en un alquiler a 2, 3 o 4 años, se podría pensar que los clientes tienen una mentalidad respecto al renting más cortoplacista y que usan esta modalidad como fórmula para seguir usando vehículos más contaminantes, pero no está sucediendo así.”



El experto destaca, además, que en Idoneo.com registraron que las contrataciones de vehículos más sostenibles crecieron un 16% en 2021 y los vehículos con etiquetado medioambiental ECO o 0 supusieron el 35,83% de las operaciones del Marketplace.



El renting se afianza, así, como uno de los grandes aliados para la transición tecnológica ante un escenario de subida de impuestos y precios de los vehículos más contaminantes. Clavijo explica que se trata de “una modalidad que permite adoptar sin riesgos nuevas tecnologías y reduce la barrera del precio al no tener que hacer frente a un gran desembolso para acceder al vehículo”.



Por otro lado, desde Idoneo.com sostienen que el papel del renting en la electrificación del parque automovilístico es clave, ya que “un gran porcentaje de nuestros clientes que contratan hoy un coche híbrido, dentro de 3 o 4 años optarán por un eléctrico si las infraestructuras lo respaldan.”



Los etiqueta 0: un futuro no tan lejano



En 2021, se matricularon en renting 22.430 vehículos de distintas modalidades de electrificados, es decir, vehículos enchufables que reciben la etiqueta 0 en la calificación de la DGT (Dirección General de Tráfico). Esto supone un 8,59% del peso total de las contrataciones de renting, lo que muestra que su relevancia en el mercado se sitúa todavía por debajo de lo esperado.



Sin embargo, desde Idoneo.com apuntan que se ha detectado un gran crecimiento en el interés por este tipo de vehículos, pero que no se ha traducido en un incremento similar en las contrataciones. “En 2021 atendimos un 283% más de solicitudes sobre ofertas de coches eléctricos (etiqueta 0) que se materializaron en un 86,8% más de contrataciones de eléctricos que en 2020”, explica Clavijo.



“En España, el mercado de los vehículos eléctricos está todavía muy por detrás de nuestros vecinos europeos”, reflexiona Clavijo. “El renting es la oportunidad para que la tecnología madure y se abaraten los costes, dados los elevados precios de los eléctricos que nos encontramos en la actualidad”.



Precisamente, las matriculaciones de vehículos electrificados han arrancado este 2022 con un incremento del 175%, alcanzando las 6.807 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE).



De esta forma, Clavijo concluye que “en vista de esta creciente tendencia del mercado en favor de las tecnologías menos contaminantes, hay que trabajar en el desarrollo de una red de recarga eficiente, incentivos para estas soluciones alternativas y una mayor concienciación de la población por la movilidad sostenible”.