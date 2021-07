El renting la opción ante el fin del coche de combustión

viernes 30 de julio de 2021 , 10:44h

La Unión Europea continúa avanzando hacia la movilidad sostenible. La aprobación del paquete de medidas “Fit for 55” para reducir la huella de carbono de Europa ha marcado el reto de reducir un 55% las emisiones de dióxido de carbono para el año 2030 como paso intermedio hacia la neutralidad climática en 2050.

Entre los proyectos incluidos en el paquete de medidas “Fit for 55”, encontramos que, a partir del año 2035, todos los vehículos nuevos a la venta no podrán emitir emisiones, lo que supone el fin de los coches de combustión y el primer paso para la prohibición de este tipo de vehículos.

En este sentido, el renting de coches continúa consolidándose como la mejor opción para hacer frente a la difícil tarea de elegir coche. Precisamente, Eduardo Clavijo, CEO de Idoneo.com, Marketplace de renting en España, señala que “las limitaciones a los vehículos de combustión tradicional aumentan los riesgos vinculados a su compra. El renting emerge como la “opción puente” para aquellos que aún quieren optar por un diésel o gasolina y como “llave” para los que se decantan por vehículos que usan nuevas tecnologías”.

Según datos de EAFO, el número de matriculaciones en España de turismos eléctricos se ha multiplicado por 11 desde 2016, siendo el renting un sector clave para su crecimiento. Y es que datos de la Asociación Española de Renting de vehículos (AER), apuntan que las energías alternativas, entre ellas los coches eléctricos, suponen el 25,49% del mercado de renting, frente al 16,96%, del primer semestre de 2020.

Además, según apunta la AER, el renting ha cerrado el primer semestre de 2021 con un peso en el mercado del 25,43%, el más alto hasta la fecha.

Ahorro del gasto en combustible durante un año

Datos de Idoneo.com constatan que algunos coches de renting han visto reducida su cuota hasta un 9,5%. “En este sentido, esta reducción de la cuota podría suponer un ahorro de hasta 1.200 euros, lo que podría equivaler al gasto en combustible de todo un año. Estos cálculos sobre la rebaja de las cuotas de renting están hechos sobre las variaciones que hemos observado en las ofertas del mercado” ha asegurado Eduardo Clavijo, CEO de Idoneo.com.

De hecho, el renting se encuentra en su mejor momento: en junio se han contabilizado 31.887 automóviles de renting, la cifra más elevada en lo que va de año y, en el acumulado, las matriculaciones de renting se sitúan en 141.323 unidades, un 61,78% más que en el mismo periodo de 2020. Así, el parque de vehículos en renting al cierre del primer semestre de 2021 se cifra en 760.170 unidades.

De esta manera, la opción de alquiler de coche a largo plazo se identifica como una opción puente. Ante la incertidumbre tecnológica, muchos usuarios apuestan por esta opción más flexible y que no implica atarse a un coche, como lo hace la venta tradicional. Todo esto, en un contexto en el que el valor de los coches de combustión va a ir reduciéndose y la opción de compra de coche de segunda mano no se ve protegida, ya que la aprobación de las medidas “Fit for 55” supone el inicio a un periodo de limitaciones de uso de este tipo de vehículos.