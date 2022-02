Grandes figuras del circo internacional llegan al Price esta primavera

lunes 28 de febrero de 2022 , 10:25h

El mejor circo contemporáneo internacional regresa a Madrid esta primavera de la mano del Teatro Circo Price. Del 20 de marzo al 29 de mayo, el ciclo Price en Primavera acercará a la capital a algunas de las mejores figuras y compañías de la escena circense mundial en su más singular variedad de estilos. Durante más de dos meses, un programa rico y diverso reunirá un total de once espectáculos a golpe de música, danza contemporánea, circo aéreo, acrobático o teatral, clown, cabaret y mucho más. De este modo, Price en Primavera apostará por la excelencia, la calidad, el riesgo y la sorpresa, con una atractiva propuesta que busca que públicos de los gustos, edades y estilos más diversos puedan descubrir y disfrutar del mejor circo actual.

El Teatro Circo Price vestirá la primavera madrileña con propuestas que abordan la disciplina circense desde un lugar genuino y que tienen la música como invitado de honor o gran protagonista. Así, Jesús Rubio Gamo, una de las grandes promesas de la danza contemporánea europea, será el encargado de inaugurar al Price en Primavera con su Gran Bolero el domingo 20 de marzo. Se trata de una celebrada pieza con la que revisita la famosa partitura que Ravel compusiera en 1928 como ensayo orquestal basado en un baile tradicional español, con la que ganó el Premio Max de las Artes Escénicas al mejor espectáculo de danza en 2020. Asimismo, entre los platos fuertes del programa se cita también A Deer in the Headlights (días 31 de marzo y 1 y 2 de abril), una pieza de Cirque Le Roux de inspiración cinematográfica, que concentra un deslumbrante despliegue de habilidades físicas y números acrobáticos de infarto. En A Deer in the Headlights conviven las formas narrativas del cine, los recursos verbales del teatro y las estrategias dramatúrgicas de la danza para crear un circo único e internacionalmente celebrado. Ya en mayo, el público podrá disfrutar de otra de las grandes apuestas internacionales: Sweat & Ink, de Barcode Circus Company (4 y 5 de abril).

En el cartel del Price en Primavera este 2022 no faltarán tampoco compañías de referencia de la escena española y madrileña, como Yllana, LaJoven, Carampa, Marco Motta, Lucas Escobedo y Hernán Gené, además de todo un clásico como la Gala Saniclown y el proyecto Nonsense #cabaretdepensamiento.

PLATOS FUERTES DEL PRICE EN PRIMAVERA 2022

Gran Bolero Jesús Rubio Gamo

20 de marzo, 18.30h

Doce bailarines se juntan para revisitar la famosa partitura que Ravel compusiera en 1928 como ensayo orquestal basado en un baile tradicional español. Gran Bolero es una pieza sobre el esfuerzo y el placer de resistir; una danza obstinada sobre el tránsito entre el disfrute y el agotamiento; un baile para celebrar el tiempo y espacio que compartimos; lo intenso y lo fugaz, el pálpito y el sosiego. Coproducida por los Teatros del Canal y el Mercat de les Flors, esta pieza, que reúne doce bailarines en escena, se estrenó en 2019.

Jesús Rubio Gamo (Madrid, 1982) es un bailarín y coreógrafo independiente que lleva produciendo sus propias creaciones desde 2008. Ha estudiado ballet clásico, danza contemporánea, teatro y literatura en instituciones como la Real Escuela Superior de Arte Dramático, el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma o la Universidad Complutense de Madrid. Recibió una beca MAE-AECID (2005-2007) para desarrollar un Máster en Coreografía en la London Contemporary Dance School (The Place), que concluyó con el grado de distinción, y ha cursado estudios de Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual por la UAH en colaboración con el Museo Nacional de Arte Reina Sofía.

Durante 2017 y 2018 fue seleccionado por la Red de Danza Aerowaves como uno de los veinte coreógrafos jóvenes más destacados del panorama europeo actual.

A Deer in the Headlights Cirque Le Roux

31 de marzo, 1 y 2 de abril, 20.00h

Después de The Elephant in the Room, Cirque Le Roux presenta el segundo capítulo: A Deer in the Headlights (Un ciervo deslumbrado ante los faros). Esta original creación se inspira en la Nouvelle Vague, el exploitaiton americano y el cine independiente de los 70, para contar una historia de familia, pérdida y vida a través de una excéntrica y cómica intriga. Miss Betty ha muerto… Sus tres hijos se reúnen en la casa familiar rural para preparar su funeral. Sin embargo, la llegada de un misterioso extraño lo cambia todo y la reencontrada familia se arroja al caos.

Cirque Le Roux es una joven compañía francocanadiense, en cuyos orígenes se dan cita, cómo no, dos de las súper potencias mundiales del Nuevo Circo. Sus artistas se han formado en señaladas escuelas como la de Montréal o la de Bruselas y ostentan, asimismo, importantes trayectorias en colectivos internacionales como Les 7 doigts de la main, Vague de Cirque o CRECE.

En las puestas en escena de Cirque Le Roux conviven las formas narrativas del cine, los recursos verbales del teatro y las estrategias dramatúrgicas de la danza, sin renunciar jamás a su verdadera naturaleza: es un circo con letras mayúsculas.

Sweat & Ink Barcode Circus Company

4 y 5 de mayo, 20.00h

Sweat & Ink es una exploración sobre memoria y las relaciones a través de la metáfora acrobática. Durante las últimas décadas, la tecnología nos ha permitido registrar y recordar todo casi infaliblemente. Todo este conocimiento común y personal se conserva con una vida útil indeterminada y una integridad no garantizada. En Sweat & Ink, los artistas usan la acrobacia para iluminar la memoria.

Sweat & Ink está inspirado en el libro Un Present Infini, de Raphaël Germain, una conmovedora historia sobre la memoria, la relación con la tecnología y la identidad. Barcode Circus Company ha creado aquí cuatro historias independientes, pero entrelazadas, que exploran diferentes facetas en torno al tema universal de la memoria.

Barcode Circus Company nació en 2011, cuando los artistas Tristan, Alexandra y Eric se conocieron en la Escuela Nacional de Circo de Montreal. Trabajaron juntos durante tres años con la compañía Les 7 doigts de la main, como elenco original del Sequence 8, y pronto se les unió Eve Bigel, una artistas ágil y talentosa de origen francés.

PRICE EN PRIMAVERA 2022

Por María Folguera, directora artística del Teatro Circo Price

“Price en Primavera es circo, danza y pensamiento. Es el Bolero de Ravel, son los Beatles, es Vivaldi, encarnado como no imaginabas: el himno boca abajo, o patas arriba. Un himno es aquella música que permite reconocerse a muchos. Un gran éxito, que suena en 1723 y en 1928 y en 2021, ¡en una pista de circo! De Gran Bolero, de la compañía Jesús Rubio Gamo, a The Royal Gag Orchestra, de Yllana: creaciones que abordan himnos desde un lugar genuino, punto de encuentro entre la personalidad de los artistas y la melodía archiconocida -pero no por ello menos brillante-.

Espectáculos de circo contemporáneo como la compañía francocanadiense Cirque Le Roux y su The Deer in the Headlights -un exquisito homenaje al cine de los 70 tras su exitoso paso por Price hace unos años- o la compañía canadiense Barcode y su Sweat & Ink, trepidante abordaje dramatúrgico y excelencia técnica circense. Creaciones que sitúan al artista joven en el epicentro, como Eneida (Playlist para un continente a la deriva), de Lajoven, que vuelve al Price para llegar a miles de estudiantes a través de funciones escolares, o Tríptico de ausencias, de la escuela de circo Carampa.

Además, Price sigue reivindicando a Madrid como territorio de iniciativa circense, y prueba de ello son los espectáculos que traerán aires de mayo: Blackbird, de Marco Motta -una mirada, desde la vivencia personal, a la música y danza de la diáspora africana en América-, Las trágicas payasas de Shakespeare, de Hernán Gené -versiones del bardo desde una mirada de género con números circense y mucho pero que mucho humor-; y Paüra, de la compañía Lucas Escobedo -teatro musical sobre nuestros miedos en clave dulce y cómica-…”