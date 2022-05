El Blackbird de Marco Motta con danzas afro, telas aéreas, capoeira y música de Nina Simone

jueves 12 de mayo de 2022 , 13:17h

El acróbata aéreo Marco Motta busca despertar la empatía hacia la comunidad negra de la diáspora africana en las Américas.

El Teatro Circo Price recibe el 18 de mayo el espectáculo Blackbird, del acróbata aéreo Marco Motta.

Inspirado en la mítica canción de Nina Simone, este artista brasileño afincado en Madrid crea un personaje para hablar de inmigración e intentar que el público empatice con la comunidad negra de la diáspora africana en las Américas.

La puesta en escena se materializa a través de un lenguaje corporal único que incorpora las cintas aéreas del circo, a la vez que explora las danzas afro como pueden ser la capoeira, el krump o el house. El pájaro negro de Marco Motta no tiene voz: toca la caracola marina de Cabo Verde, y la trompeta, en una especie de jazz cubano. Utiliza máscaras que provienen del pueblo Recôncavo Baiano, donde se conmemora la libertad de los esclavizados.

Acróbata aéreo especializado en cintas aéreas y contorsión, Marco Motta nació en Salvador de Bahía (Brasil), donde comenzó con 16 años a explorar su movimiento corporal con la capoeira y el break dance (bboying). En el mundo del circo ha realizado múltiples espectáculos interdisciplinares. Participó en el 38e Festival Mondial du Cirque de Demain, ganando el premio especial del jurado. En 2019 concursó en el Festival Iberoamericano de Circo (FIRCO), ganando el tercer puesto, y recibió el Circustalk Critic's Choice Award.

Visibilizar el racismo y la discriminación

“Cuando estoy en escena intento humanizarme y hacer que la gente cree esa empatía, que para mí es lo más intenso en el circo, y más efectivo. Que la gente empatice conmigo cuando estoy haciendo un acto aéreo, por ejemplo, a 10 metros del suelo; cuando retuerzo un hombro y la gente dice: argg… Si les duele, es que se ponen en mi lugar. Y ahí es donde entra mi trabajo: hacer que la gente vea la vida que vivo, el mundo en el que vivo. Lo que aporto a mi comunidad es visibilizar problemas sistemáticos como son el racismo y la discriminación”.

“Blackbird está inspirado en una canción de Nina Simone. A través de esta música creé todo un personaje que hace que la gente empatice conmigo, empatice con la comunidad negra, empatice con los cuerpos negros. Yo la interpreto como que habla de la inmigración, y es una canción en la que ella pregunta constantemente ¿Por qué quieres volar?, dirigiéndose al pájaro negro, al mirlo en concreto. Y dice que no le quieren en ningún lado y cosas así. Entonces, en esta fase de mi vida ya estoy hablando, más que como persona negra, como persona negra inmigrante. Es una música bastante potente e interesante. Como todo lo que hace Nina Simone.

Yo voy como un pájaro negro que el único modo de comunicarse que tiene (no tiene voz ese personaje) es a través de los instrumentos musicales. Toco la caracola marina, que es un instrumento de Cabo Verde, del Caribe y de muchas otras partes del mundo. Utilizo la trompeta, que toco desde hace 3 años. Hago una especie de jazz cubano.

Parte de una pieza dentro del show está inspirada en los movimientos corporales que tienes que hacer cuando hay un control policial: las manos detrás de la nuca, o las manos hacia arriba, las manos hacia atrás o en los bolsillos, de rodillas… Que en verdad es para mí parte de mi cotidianeidad, y lo digo sin ningún tipo de victimismo. Toda la vida, desde que me fui haciendo mayor, tuve que adoptar ciertos movimientos corporales para sobrevivir.

Lo que intento hacer es innovar dentro del mundo del circo, llevar otros discursos, mucho más que entretener a la gente, que también. Porque no dejan de ser acrobacias y es súper divertido de ver; y no deja de ser música en directo, que a la gente le encanta el jazz y la música afro. Pero yo prefiero también tener un mensaje bastante claro cuando me pongo en escena”.

Dirección, coreografía e intérprete: Marco Motta

Música en directo: Marco Motta, Yeison Moreno, Darío Santamaría, André Édipo

Escenografía y vestuario: Marco Motta, Julieta Michelon