Trucos para la conservación perfecta de los quesos

martes 29 de marzo de 2022 , 08:16h

El 27 de marzo puede que se trate de un día más en el calendario para la mayoría de los mortales, pero aquellos más foodies no podrán olvidarse de que la llegada de la primavera va de la mano de la celebración del Día Mundial del Queso. Con este pretexto, Miele, la marca líder de electrodomésticos premium, quiere compartir los consejos que te permitirán disfrutar de tus quesos como el primer día junto a una experta en el área, María Mora, fundadora y gerente de La Manducateca, un espacio gastronómico en el centro de Bilbao dedicado a la veneración de lo artesano cuyo producto estrella es el queso.

En el momento de la compra de un queso, su correcta conservación en casa para que no pierda ninguna de sus propiedades suele ser una de las mayores preocupaciones de los clientes. En este sentido, María Mora da algunos consejos sobre cómo se debe proteger y asegurar su mantenimiento: “Bien envuelto para que no se seque y refrigerado en la zona más apropiada para este tipo de producto en el frigorífico. Y no almacenar mucho queso, nunca comprar más de lo que se piensa consumir en una semana”.

En esta línea, Miele ofrece una gama de frigoríficos que aseguran que tus quesos se encuentren como el primer día. Los frigoríficos de la marca cuentan con los filtros “Active AirClean” que evitan que olores fuertes, como pueden ser los de algunos quesos, se desprendan de su espacio; lo que ayuda a conservar sus aromas y su auténtico sabor natural. Por otra parte, el sistema PerfectFresh Pro conserva la frescura de los alimentos hasta cinco veces más permitiendo así alargar su ciclo de vida, evitar su desperdicio y mejorar su conservación.

Esta experta, además, apunta a otras prestaciones como el control de temperatura por zonas de los frigoríficos de la marca como a una de las ventajas a destacar al posibilitar que cada alimento esté almacenado en casa en “condiciones óptimas” y proporcionar “tranquilidad” a sus usuarios.

No obstante, los envasadores al vacío de la marca pueden ser tu mayor aliado para mantener intacto cualquier alimento gracias a sus tres niveles de vacío adecuado para cualquier aplicación: ¿deseas envasar fruta sensible a presión sin dañarla? Te recomendamos seleccionar el nivel uno; ¿quieres guardar las sobras de aquellos platos que tienen una mayor cantidad de líquidos? Entonces, elige el nivel dos y el nivel tres, el más alto de la escala, si lo que prefieres preservar es el estado de cualquier carne.

Por otra parte, los complementos con los que acompañamos nuestros quesos son igual de importantes que el producto en sí; estos pueden ser un buen vino, frutos secos o un pan de masa madre. La Manducateca destaca los acondicionadores de vino de Miele para que mantener el producto a punto en el momento de su consumo no sea un inconveniente.

“Si queremos disfrutar plenamente de la experiencia de un buen vino, la temperatura de servicio es primordial. Y no, no todos los vinos requieren la misma temperatura. Un buen acondicionador de vino no debe faltar en cualquier cocina moderna. Y si además consta de dos zonas, para blancos y tintos, mejor que mejor”, puntualiza al respecto Mora.

Como resultado, se deduce que disponer de los aparatos tecnológicos adecuados en casa es primordial para disfrutar de una buena gastronomía. En este sentido, desde La Manducateca confiesan que, respecto a la conservación de los alimentos, con respecto al propio proceso de cocinar y equipamiento general, “no hay mejor compañero en casa que Miele”.

Con el desarrollo y perfeccionamiento de estos aparatos, Miele trabaja por posicionarse a la vanguardia tecnológica del sector y ofrecer productos cada vez más sostenibles, duraderos y diseñados para durar más de 20 años al testar sus electrodomésticos 10.000 horas antes de su comercialización, hasta tres veces más que el motor de un coche.

La tabla perfecta de quesos

Un buen queso alpino, como Comté, Gruyere... Son un fondo de nevera genial. Algo más cremoso, con un buen Gorgonzola y algo de oveja más clásico, como nuestro querido Abuelo Ruperto. Con esos tres tipos de queso, te haces una tabla fantástica.

¿Consejos a la hora de comprar un queso?

Que esté en su punto óptimo (con los quesos, aunque pueda parecer un poco raro, pasa en muchos casos como con los aguacates... hay que saber en qué momento están para que los consumamos en su mejor momento) y que esté bien conservado en la tienda en la que lo compramos.