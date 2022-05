Chiayi, destino de moda en Taiwán

miércoles 04 de mayo de 2022 , 09:55h

Un video de promoción turística producido por el distrito de Chiayi y protagonizado por la mejor jugadora de go de Taiwán, Joanne Missingham, se ha vuelto viral en las redes sociales, poniendo de manifiesto los encantos de dicho distrito.

Chiayi (los caracteres de la ciudad significa excelente y justicia) es una ciudad situada en las llanuras al suroeste de la Isla de Taiwán. Llamada como Kagee durante la Dinastía Qing y Kangi durante la ocupación japonesa de Taiwán. Su área es de 60.0256 km² y su población es de 274.212. La ciudad mide 15,8 km de norte a sur y 10,5 de oeste a este. Su economía se basa en la agricultura y en algunas industrias.

Joanne Missingham (26 de mayo de 1994) es una jugadora de Go profesional taiwanesa nacida en Australia que ha participado en torneos de Go internacionales y nacionales. En 2010 ocupó el segundo lugar en la Copa Qionglongshan Bingsheng y ganó el primer torneo de clasificación derecha de representantes de mujeres profesionales de la Asociación Wei-ch'i de Taiwán. A partir de 2016, tiene una clasificación de Go de 7 dan.