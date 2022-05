martes 17 de mayo de 2022 , 08:04h

Mayo es uno de los mejores meses para explorar y disfrutar de lo mucho que tiene que ofrecer Castilla y León. Con la primavera ya asentada, temperaturas muy agradables y una agenda repleta de eventos, aquellos que la visitan y también los que la habitan tienen el entretenimiento garantizado. La Ruta del Vino de Rueda se contagia de esta efervescencia con dos fines de semana que harán las delicias de los amantes del ‘quesoturismo’ y la gastronomía: del 13 al 15 de mayo, en Tordesillas el I Festival del Queso y el Vino de Castilla y León. El fin de semana del 28 y 29 de mayo, la Asociación de Quesos de Bodega de España despliega todo su potencial en dos sedes: Valladolid acoge, el sábado, la presentación de la publicación 1 Guía Afinador de Quesos. Al día siguiente, Serrada es el lugar elegido como sede de la final del II Concurso El Mejor Cheesemonger de España y de una macrocata quesera armonizada con vinos de la D.O. Rueda.

TORDESILLAS SE VUELCA CON EL VINO, EL QUESO, LA GASTRONOMÍA Y LA CULTURA

La singular actividad gastronómica de la Ruta del Vino de Rueda arrancó en Tordesillas. Durante estos días, anfitriones y visitantes tuvieron a mano una variadísima propuesta cultural dirigida a públicos de todas las edades, con el queso y el vino como ejes vertebradores. De esta manera, los asistentes se adentraron en el mundo del queso y de la enogastronomía, conocer a productores de todo el país, degustar sus mejores creaciones y bucear en su historia, participar en interesantes catas, probar tapas y cócteles especialmente diseñados para la ocasión, presenciar conciertos de folk en escenarios callejeros y disfrutar con los más pequeños, que tendrán a su disposición una completa programación.

En el recinto principal, llamada área gastronómica, habrá decenas de stands en los que queseros, bodegas y productores de mieles y mermeladas harán gala de sus productos, que podrán probarse y comprarse. De hecho, existe la opción de disfrutar de una degustación de tres tipos de quesos, más completa, desde 5 euros. También habrá una exposición de selectos vinos y quesos de diferentes zonas de España con denominación de origen, que podrán adquirirse allí mismo. En las carpas tendrán presencia Bodega Muelas, Vinos Mi Niña, Bodega Pagos del Rey y Los Quesos de Juan.

CATAS, MARIDAJES Y MÚSICA

Durante todo el fin de semana, en Tordesillas se realizaron experiencias enogastronómicas en torno al vino, el queso y otros productos típicos de la zona

Además, durante los tres días del festival, habrá un concurso de tapas y cócteles con queso y vino, que podrán probarse en los establecimientos participantes, e incluso un certamen popular para buscar al mejor repostero.

EN BUSCA DEL MEJOR EXPERTO EN QUESO DE ESPAÑA

El fin de semana del 28 y 29 de mayo, el foco de atención para los amantes de la mejor gastronomía se traslada hasta Valladolid y Serrada, con un programa delicioso auspiciado por la asociación Quesos de Bodega de Valladolid. Esta entidad, creada por las emblemáticas queserías Campoveja, Rueda Cheesemonger y Cantagrullas, pretende difundir y dar protagonismo a la labor de los productores que afinan sus quesos en antiguas bodegas subterráneas de la zona de la Ruta del Vino de Rueda. Trabajan en galerías excavadas bajo tierra, que aportan a los quesos unas características únicas, y recuperan la tradición de la zona de guardar y madurar los quesos al tiempo que se elaboraban los vinos, en estancias independientes, pero siempre bajo tierra, en espacios subterráneos.

El sábado, el edificio de La Granja, en la capital, acoge la presentación de la 1 Guía Afinador de Quesos, una publicación que aspira a convertirse en un referente de expertos y aficionados a este producto. Durante toda la jornada habrá catas cruzadas –un queso no tendrá nunca los mismos catadores, por lo que las puntuaciones no están influidas por la posible subjetividad de un grupo de catadores— y a ciegas de todos los quesos españoles que se quieran someter a las mismas, realizadas, fundamentalmente, por los mejores queseros del país, junto a otros expertos de esta delicia láctea en nuestro país, que puntuarán cada queso. Esta publicación está llamada a convertirse en un referente, puesto que no existe ninguna similar

También habrá un encuentro de cheesemongers y varios productores asociados al sello Alimentos de Valladolid, con el que se pretende fomentar el establecimiento de relaciones comerciales entre los productores de quesos o de otros alimentos con los que pueden maridarse (vinos, mermeladas, frutos secos, miel, etc.) y los responsables o dueños de las tiendas de queso de España. Además, por la tarde habrá una feria de quesos, en la que podrán adquirirse ejemplares de los productores participantes en el evento y disfrutar de una tabla de queso surtido, de Guía Afinador, maridada con un vino.

Al día siguiente, el 29 de mayo, la encantadora localidad de Serrada acoge la final del concurso El Mejor Cheesemonger de España. El certamen está organizado por la prestigiosa quesería Rueda Cheesemonger, merecedora de destacados galardones de los World Cheese Awards, considerados los premios Óscar de los quesos. Este concurso pone en valor la importante labor de los cheesemongers, es decir, de los verdaderos profesionales de la venta de queso, conocedores en profundidad del producto y grandes prescriptores del mismo, sin cuya labor, muy posiblemente, sería imposible el auge del sector. Este premio tuvo su primera edición en 2020 y, aunque se celebró íntegramente online, consiguió más de 4.000 espectadores en directo en la final, y unos 40.000 en todas sus fases previas.

Ese mismo día, tendrá lugar la Macrocata de Quesos de Bodega. En esta degustación popular se probarán cuatro quesos, de Campoveja Cantagrullas, y Rueda Cheesemonger, de la mano de sus productores. El mejor cheesemonger de España, por su parte, guiará la cata del queso final, que será una referencia castellana de Campoveja. Esta gran cata popular, que cuenta con un aforo de 500 personas, será armonizada por vinos de la D.O.