Experiencias wellness para desconectar en Ibiza

¿Quién no se ha imaginado alguna vez en un paradisíaco lugar remoto, donde todo lo que haga sea disfrutar y relajarse? Pues no hace falta irse tan lejos. En un tranquilo valle rodeado de bosques de pinos, algarrobos y olivos milenarios, se encuentra en pleno corazón de Ibiza, el Agroturismo Can Lluc. Un lugar donde se respira, y se siente, paz, calidez, pureza, placer. Ingredientes que convierten la estancia del lujoso Hotel Rural Can Lluc en una experiencia de bienestar edénica. Las experiencias wellness que propone realizar en el establecimiento son:

Deleitarse con tratamientos y masajes . Necesitamos tiempo para nosotros. Mimarnos. Y más, en un mundo regido por la velocidad. Por ello, uno de los mejores regalos con los que obsequiarse es poder cuidarse y relajarse, en buenas manos. No hay nada como, abierto a la naturaleza en un clima de relax, poder disfrutar de una aromaterapia con aceites esenciales, un masaje de piedras calientes o con cañas de bambú, un mixmassage, un tratamiento corporal, una Choco Terapia Dulce Masaje o de un Magnetismo Frutal Corporal. Una experiencia que te hará despertar todos los sentidos.

Estos son sólo algunos de los servicios que ofrece el Hotel Rural Can Lluc por el personal cualificado de IbizaMassage, quién ofrece una amplia carta de masajes y tratamientos de todos los tipos. El establecimiento dispone de una zona con sauna finlandesa y jacuzzi, con acceso exclusivo para los clientes registrados en el hotel o previa petición. También es posible hacerse la manicura, pedicura, tratamientos faciales, depilación o peinarse en la propia habitación.

Dejarse llevar por el estado zen espiritual. Otra de las maneras de relajarse es practicar yoga, donde cuerpo, mente y espíritu se conectan en un escenario idílico, frente a la natura. Concentrarse en uno mismo, dejarse llevar y meditar ayuda a mejorar el bienestar general.

Por ello, el Hotel Rural Can Lluc ofrece la posibilidad de poder iniciarse o realizar sesiones de yoga personalizadas, en las que el instructor cualificado se adapta a las necesidades de cada uno. Estas clases están enfocadas a trabajar la gestión de las emociones, ayudar a conectar cuerpo y mente y conseguir un enfoque proactivo de la vida.

Disfrutar del campo ibicenco . Cualquier época del año puede ser buena para vivir esos ratos de tranquilidad, aislados del bullicio, paseando entre atractivos paisajes y tener tiempo de respirar aire fresco. Un lugar ideal es el Agroturismo Can Lluc, ubicado en el interior de la isla pitiusa, que cuenta con una plantación de 2.000 parras que completan un paraje plagado de árboles frutales que late en plena naturaleza. Alojarse en este lujoso hotel con encanto significa poder admirar el espíritu mediterráneo en cada rincón de sus instalaciones, en las que conviven en armonía la tradición y la modernidad.

Además, frente a la vivienda principal hay una zona de césped y palmeras donde disfrutar del momento chill en una de las jaimas del jardín, acompañado de gastronomía ibicenca. Área donde también se puede gozar de la piscina infinity, que tiene una entrada de agua permanente como en los antiguos estanques del campo ibicenco con el tradicional color “aumanga” (rojo intenso), que se ha utilizado en otros elementos arquitectónicos del hotel.

El agua de la piscina se trata mediante electrólisis, proceso que genera el cloro de forma natural y ofrece una sensación totalmente distinta al bañarse, permitiendo incluso su uso a cualquier hora al no tener que hacer tratamientos de choque. Y de obligatoria parada es el Mirador con vistas a la puesta de sol, Es Amunts, Isla de Conillera y Bahía de San Antonio.

Ponerse en forma frente a la natura . El establecimiento hotelero dispone, para uso de sus clientes, de un gimnasio acristalado con vistas a la naturaleza, donde se puede hacer uso de una cinta, elíptica, bicicleta, banco y mancuernas. Para completar el ejercicio, el establecimiento hotelero propone practicar jogging y senderismo en Can Lluc y sus alrededores.

En la finca existe una pequeña ruta: un camino para pasear, de unos 900m de largo, que comienza en la parte baja del terreno, y va subiendo y adentrándose en el bosque. Se contemplan preciosas vistas a la Atalaya de Sant Josep y hacia la Bahía de San Antonio y cuenta con agradables zonas de descanso/picnic. Además, el Hotel Rural Can Lluc ayuda a organizar excursiones por Ibiza en mountainbike, senderismo, kayak, tanto de forma libre, como con guías y monitores, con rutas adaptadas a todos los niveles de dificultad.