Can Lluc un oasis único en Ibiza para vivir en familia unas vacaciones inolvidables en la Isla

jueves 29 de junio de 2023 , 08:00h

El hotel rural Can Lluc, exclusivo alojamiento con una ubicación privilegiada en medio de la naturaleza ibicenca, es el agroturismo ideal para vivir en familia todas las posibilidades que ofrece Ibiza o simplemente disfrutar de la calma y tranquilidad que puede vivirse en el resort con su amplia gama de servicios y comodidades que ofrece una experiencia única. Un refugio perfecto donde disfrutar de unas vacaciones inolvidables en familia.

Ubicado en un entorno rural pintoresco, Can Lluc, además de disponer de cunas, cuenta con un total de once habitaciones, de las cuales tres son familiares, que ofrecen el espacio y la privacidad necesarias para disfrutar todos juntos, a las que se suman 14 villas con uno y dos dormitorios y con habitaciones comunicadas y con jardín, ideal para quienes, además, vienen acompañados de sus perritos, ya que en Can Lluc todos son bienvenidos.

Habitaciones y villas están elegantemente diseñadas y equipadas para garantizar una estancia cómoda y relajante.

En Can Lluc, la importancia de pasar tiempo de calidad en familia es esencial. Por ello, ofrecen una amplia gama de actividades y servicios para niños de todas las edades. Además, aquellos padres que quieran pasar momentos realmente a solas y descansar por un momento de sus hijos, Can Lluc pone a su disposición un servicio de babysitter políglota.

Además, las propias instalaciones del lujoso agroturismo están diseñadas para el disfrute de toda la familia. Cuenta con una piscina al aire libre donde los miembros de la familia pueden jugar y relajarse en las tumbonas disfrutando del sol. También tiene un parque infantil y áreas ajardinadas espaciosas, perfectas para correr y jugar libremente, una cabaña para ver la puesta del sol desde el bosque, mesas de picnic para disfrutar de una merienda impecable, mesa de ping-pong y hamacas colgantes entre algarrobos que son un entretenimiento diferente y divertido para padres e hijos.

Pero la diversión no se limita solo a las instalaciones del hotel. Can Lluc ofrece emocionantes excursiones y actividades al aire libre para que las familias exploren la belleza natural de Ibiza. Desde la visita al Aquarium de Es Cap Blanc, una cueva marina natural que permite observar las principales especies del mar pitiuso, hasta emocionantes paseos en bicicleta o kayac por la naturaleza o caminatas por senderos pintorescos, hay muchas oportunidades para descubrir la riqueza de la isla y crear recuerdos inolvidables en familia. También cuenta con servicio de alquiler de bicicletas para aquellos que deseen explorar por su cuenta.

La gastronomía es otra parte destacada de la experiencia en Can Lluc. Su restaurante sirve una deliciosa cocina mediterránea elaborada con ingredientes frescos y locales, lo que garantiza una experiencia culinaria excepcional para toda la familia. Además, cuenta con un menú pensado especialmente para los más pequeños de la casa y unos horarios amplios y adaptados a toda la familia.

Sea cual sea el plan del visitante de Can Lluc, bien en familia, en pareja o en solitario, el agroturismo ofrece soluciones para todos.