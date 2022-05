EUROPA Ampliar Vista genera H10 Palazzo Galla, el nuevo hotel de H10 Hotels en Italia Redacción Más artículos de este autor Por Tweet





























El hotel cuenta con una ubicación privilegiada en el centro de Roma, junto a la emblemática Piazza Venezia y muy próximo al Foro Romano y a la Fontana di Trevi. El establecimiento, que cuenta con 82 habitaciones, se emplaza en un edificio burgués del siglo XIX que ha sido totalmente rehabilitado para convertirlo en hotel. Con esta apertura la cadena refuerza su presencia en Italia, con dos hoteles en Roma y uno en Venecia. H10 Hotels inaugura el H10 Palazzo Galla, un hotel 4 estrellas superior ubicado en el centro histórico de Roma, en el emblemático rione de Trevi, un animado barrio muy próximo a la Piazza Venezia, al Foro Romano y a la conocida Fontana di Trevi. El establecimiento cuenta pues con una inmejorable situación, cerca de los principales puntos de interés de la ciudad, convirtiéndolo en una magnífica opción para descubrir la capital italiana. Con esta apertura, H10 Hotels suma su segundo establecimiento en Roma, donde ya cuenta con el H10 Roma Città, inaugurado en 2008, y el tercero en Italia, junto al H10 Palazzo Canova, abierto en Venecia en 2019. El nuevo establecimiento se emplaza en dos edificios que han sido unificados y totalmente rehabilitados. Uno de ellos es un edificio burgués de finales del siglo XIX y el otro, más moderno, de los años 50. El proyecto arquitectónico, que ha ido a cargo del Studio in Opera di Firenze, ha mantenido la fachada exterior, dotando a ambos edificios de un esquema cromático uniforme, y ha rehabilitado todos los espacios interiores, tanto desde el punto de vista funcional como distribuitivo, para adaptarlo y convertirlo en un hotel. Así, el H10 Palazzo Galla cuenta con unas instalaciones de alta gama para garantizar la comodidad de los huéspedes en su paso por la ciudad. Dispone de 82 habitaciones, un amplio Lobby Bar, un restaurante, un gimnasio y un magnífico rooftop con vistas panorámicas a la ciudad. Además, el establecimiento cuenta también con dos salones de reuniones perfectamente equipados para celebrar todo tipo de eventos. El interiorismo del hotel fusiona el clasicismo romano con elementos más contemporáneos que le aportan elegancia y personalidad a los espacios. El uso de materiales nobles como el mármol, el terciopelo y el latón satinado de las lámparas decorativas se combinan a la perfección con la amplia gama de colores que se ha utilizado para el diseño de los distintos espacios. No existe una tonalidad predominante en las estancias, a excepción del lobby y de las habitaciones, donde el rojo pompeyano se alza como protagonista aportando un encanto especial a las estancias por su recuerdo al pasado romano. Una gran puerta acristalada da acceso al establecimiento, a través de un amplio hall que se convierte en mucho más que una zona de paso para los huéspedes. En este espacio se ubican la recepción, el Lobby Bar y zonas de estar con sofás y mesas de poca altura. Se trata de una elegante zona con suelo de mármol de Carrara y Bardiglio, así como grandes puertas, librerías y una chimenea. Habitaciones y Suites con máximo confort El H10 Palazzo Galla cuenta con amplias y luminosas habitaciones, diseñadas para crear ambientes que aúnan elegancia y tranquilidad. El establecimiento dispone de Habitaciones Classic, Habitaciones Superiores, Habitaciones Deluxe, Junior Suites Corner, Suites Balcony, Suites Colosseum Terrace y Habitaciones Panoramic Venezia Grand Terrace. Las estancias combinan elementos clásicos con detalles más actuales, que sumergen al huésped en un ambiente relajado y atemporal. Destaca la cama, con un cabecero doble en dos tonalidades, así como la lámina de un antiguo acueducto romano encuadrado en un marco circular. Todo ello contrasta con el efecto naturalista en algunas de las paredes de la estancia, cubiertas con papel con motivos vegetales. Todas las habitaciones cuentan con todas las comodidades para asegurar el máximo confort, disponen de Smart TV de 50” con canales internacionales, cafetera Nespresso, puertos USB y enchufes internacionales, albornoz y zapatillas, minibar y caja fuerte, sistema de climatización independiente, secador de pelo y espejo de aumento, así como amenities de la firma Rituals. Entre las distintas estancias del H10 Palazzo Galla destacan las Habitaciones Superiores Venezia, confortables, muy luminosas y con impresionantes vistas a la Piazza Venezia. También destacan las Junior Suites Corner, estancias esquineras muy espaciosas y con mucha luminosidad, aportada por grandes ventanales que, además, ofrecen unas preciosas vistas a la ciudad. El hotel pone a disposición una Suite Colosseum Terrace, ubicada en la última planta y que consiste en una espectacular estancia de 42m2 que incorpora un dormitorio y una zona de estar, creando dos espacios independientes, ambos con terraza amueblada y con espectaculares vistas al Coliseo y a la ciudad. Asimismo, el establecimiento cuenta con dos Habitaciones Panoramic Venezia Grand Terrace, con una enorme terraza esquinera con vistas a la Piazza Venezia y a las emblemáticas cúpulas de la ciudad de Roma. Propuesta gastronómica El H10 Palazzo Galla propone un elegante restaurante en el que se sirven los desayunos, desde un completo buffet hasta selectos platos calientes a la carta, todo ello en un ambiente de diseño y acogedor. En la planta principal, se encuentra el Lobby Bar, un agradable espacio donde disfrutar de un café o de unos cócteles y snacks. En la última planta del hotel se encuentra una de las joyas del establecimiento. Se trata de una espectacular terraza con vistas privilegiadas a la ciudad, que se convierte en el espacio ideal para desconectar después de un día por Roma y disfrutar en un entorno tranquilo y exclusivo de una de las mejores panorámicas de la ciudad. Espacios para eventos y celebraciones El H10 Palazzo Galla cuenta con dos salones de reuniones perfectos para organizar tanto eventos corporativos como celebraciones privadas. Ambos espacios, con acceso independiente desde la calle, están perfectamente equipados para acoger distintos tipos de eventos. Además, el establecimiento pone a disposición un exclusivo rooftop ideal para la celebración de cócteles o coffee-breaks, con unas excepcionales vistas de la ciudad. El hotel dispone de Wi-Fi gratuito en todo el hotel, así como parking para sus clientes. Las instalaciones se completan con un gimnasio provisto con un moderno equipo de musculación, bicicleta estática y elíptica, cinta de running, mancuernas, entre otros. Con esta inauguración en Roma, H10 Hotels refuerza su presencia en Europa, donde ya cuenta también con establecimientos en Londres, Venecia, Lisboa y Berlín. H10 Palazzo Galla **** S Via Quattro Novembre, 102 00187 Roma, Italia T (39) 06429810 www.hotelh10palazzogalla.com [email protected] Instagram Facebook No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Tweet

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Inout Viajes No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.