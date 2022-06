El Día Europeo de la Música convierte Matadero Madrid en su centro neurálgico

viernes 03 de junio de 2022 , 09:41h

El 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, se celebra el Día Europeo de la Música con el objetivo de promover el intercambio cultural a través de la música. Madrid lo celebra todos los años con conciertos y actividades musicales extraordinarias de todos los estilos y géneros.

Del 2 al 30 de junio se podrá disfrutar de un programa para celebrar el Día Europeo de la Música, con artistas de reconocida trayectoria profesional, exposiciones, cine y conferencias. El centro neurálgico de la de la programación estará en Matadero Madrid y también habrá propuestas en otros centros y espacios de la ciudad.

"God only knows why I live without you". O, lo que es lo mismo: solo Dios sabe por qué vivo sin ti. Este verso de la canción 'God only knows', de The Beach Boys, podría utilizarse para preguntarnos por todos esos momentos en los que dejamos que la vida suceda sin una banda sonora que la acompañe.

Estreno mundial de The National: The Light Years de MacIndoe

El programa del Día Europeo de la Música contempla el estreno mundial de la exposición fotográfica sobre la banda The National. The Light Years es una muestra inédita firmada por el fotógrafo edimburgués Graham MacIndoe en la que se reflejan las más de dos décadas de trabajo junto al grupo de Ohio. La Central de Diseño en Matadero Madrid albergará del 2 al 30 de junio fotografías tan íntimas como notorias sobre la vida en la carretera o encima de un escenario y todas las circunstancias que la rodean.

Conciertos en la Plaza de Matadero con la colaboración de MondoSonoro

El fin de semana del 18 y 19 de junio, en colaboración con la publicación especializada MondoSonoro, se desarrollará en Matadero Madrid una plaza musical para disfrutar de una programación diversa, divertida y de calidad. Una agenda de conciertos que dará cabida al mayor número de estilos posibles, como el pop electrónico de La Casa Azul; el el rock de Sexy Zebras o el pop de autor de Soledad Vélez.

Destacan además los homenajes a grandes figuras de la industria de la música. El primero, será el homenaje a The Beach Boys, liderado por Germán Salto. El segundo, será a Joan Manuel Serrat y su emblemático álbum "Mediterráneo".

También habrá hueco para reivindicar los supergrupos de nueva hornada como The Riders of The Canyon, liderado por Joana Serrat. Se ensalzará, por supuesto, a los nuevos valores del sonido Madrid y se contribuirá a la difusión del buen saber hacer de una selección de músicos callejeros.

Cine, música clásica y conferencias

Cineteca Madrid se suma a la fiesta haciendo que su temática mensual gire en torno a las Musicalidades. Se proyectarán cintas que son el puro reflejo de existencias tan ejemplares como singulares, épocas pasadas, movimientos sociales o relatos divertidos (y animados) para público infantil.

Atendiendo al día oficial de la celebración, 21 de junio, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrecerá un recital en el Templo de Debod (Distrito Moncloa-Aravaca) con un doble propósito: conmemorar el 50 aniversario de la llegada del templo a la ciudad y poner en valor la música gratuita en la calle.

Sesiones de electrónica y conciertos en los distritos

El jueves 23, el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque ofrecerá una cuidada selección musical que será el reflejo, una vez más, de la contemporaneidad e innovación de sus propuestas. Para ello, convoca en su Patio Sur a dos de las referencias más inteligentes y excitantes de la actual escena electrónica, ambas llegadas del Reino Unido y por vez primera en Madrid: la artista y performer Aya y el dúo formado por los hermanos Tom y Ted Rusell, Overmono.

El programa 21distritos ofrecerá actuaciones musicales sin coste para que vecinos, amantes de la música y curiosos disfruten de un repertorio de conciertos ecléctico y variado además de talleres formativos para los más jóvenes el fin de semana del 18 y 19 de junio.

La orquesta clásica Matritum Cantat, en colaboración con AIE (Artistas en Ruta), celebrará dos conciertos. Serán espontáneos, al aire libre y tendrán al público como “artista invitado”.

Pero hay más: The Urban Roosters, creadores de la competición FMS (Freestyle Master Series) impartirán dos talleres. El primero, el fin de semana del 18 y el 19, ofrecerán un taller de expresión de emociones a través del rap. El día 26, la temática del taller estará basada en las improvisación, sus claves y técnicas necesarias.

El 24 de junio, la banda del Capitán Corchea (liderada por José Luis Gutiérrez) presenta el álbum “La Contraria” en un espectáculo dirigido a público familiar.

Por su parte, una selección de Juntas Municipales de Distrito ofrecerá programación gratuita el mismo 21 de junio.

Innovadora propuesta visual en MAD

En Matadero Madrid, Madrid Artes Digitales (MAD) celebra el día Europeo de la Música con una innovadora propuesta audiovisual, con música de la mano del colectivo Jokkoo y proyecciones inmersivas generadas a tiempo real por los artistas visuales Jordi Massó y Marcel Bago.

Jokkoo es un colectivo artístico musical que nació con la intención y la necesidad de investigar y difundir el sonido electrónico más contemporáneo y la escena vanguardista del continente africano y su diáspora.

Jordi Massó y Marcel Bago, artistas visuales especializados en videomapping y visuales a tiempo real, introducen en un viaje inmersivo creando una escena única y totalmente nueva alrededor del espectador.