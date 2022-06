Todo dispuesto para animar a España en la Longines EEF Series Nations Cup

viernes 03 de junio de 2022 , 09:47h

Madrid continuará galopando como capital hípica mundial con la celebración en el Club de Campo de la Copa de Naciones, la tradicional competición de equipos por países, ahora dentro del nuevo formato de la Longines EEF Series. Más de 23 años después de la última victoria del equipo español en Madrid, otros cinco jinetes y amazonas van a pelear en casa por llevar los colores de España a lo más alto y conseguir una plaza en la categoría de honor, la Longines FEI Jumping Nations Cup, en la final prevista para el 8 de septiembre en Varsovia.

De este modo, y tras la exitosa celebración el pasado mes de mayo de la 111 edición del Concurso de Saltos Internacional del Club de Campo Villa de Madrid, con un récord de asistencia de más de 25.000 personas, la organización vuelve a activar el plan definitivo de la primavera madrileña: vivir la emoción de la competición ecuestre de máximo nivel en el excepcional marco de la pista verde del club madrileño, mientras se disfruta con familia y amigos de una multidisciplinar oferta de ocio para todas las edades.

Y, además, con el aliciente que supone animar bandera en mano a los representantes españoles y participar de la emoción de sus recorridos como un miembro más de la selección. Carolo López-Quesada, en calidad de Jefe de Equipo, y Alberto Honrubia en la de Seleccionador, han sido los encargados de designar los siguientes binomios para representar a España en esta competición: Eduardo Álvarez Aznar, con Full Option van’t Zand; Manuel Fernández Saro, con Acoufina PS; Santiago Núñez Riva, con Valentino de Hus Z; Mariano Martínez Bastida, con Belano vd Wijnhoeve; y Carmen García-Torres, madrileña de 23 años que se estrena en el equipo nacional en la categoría de adultos y que competirá con el caballo Up and Down Tame.

Con la presencia de míticos jinetes como el veterano portugués Paco Caldeira y los belgas Ludo Philippaerts y Gilles Thomas (ganador de la Copa del S.M El Rey Trofeo Caser Seguros celebrada en mayo en este mismo escenario), serán en total 86 jinetes y amazonas y 185 caballos (10 equipos y 39 jinetes individuales) en representación de 13 países los que lucharán en los diferentes concursos de esta nueva cita, que repartirá 215.000 euros en premios. Serán 12 las pruebas que se disputarán en tres jornadas de competición en el Club de Campo Villa de Madrid, la mitad de ellas puntuables para el Longines Ranking FEI.

La Longines EEF Series, la nueva liga dentro de la competición Nations Cup Show Jumping, organiza eventos clasificatorios en las cuatro regiones en las que se han repartido las federaciones europeas -sur, central, norte y occidental, en la que se encuentra España-, en busca de los cinco mejores equipos de cada una de ellas. Estos 20 elegidos avanzarán a semifinales para enfrentarse según su región: la primera semifinal, el próximo 30 de junio en Budapest, contará con los equipos del sur y el centro, mientras que la segunda semifinal, el 22 de junio en la ciudad normanda de Deauville, contará con los equipos del norte y del oeste, que son los que se decidirán en el Club de Campo Villa de Madrid este fin de semana. Tan solo uno de los equipos que llegue a la final, prevista para el 8 de septiembre en Varsovia, conseguirá la ansiada plaza para competir en la llamada primera división, la Longines FEI Jumping Nations Cup.

Oferta de ocio

Además, más allá de la competición, esta cita madrileña con hípica de nivel mundial llega acompañada de una excepcional oferta de ocio familiar para que los amantes de los caballos, familias y amigos, así como numerosos rostros conocidos, puedan asistir a la mejor competición ecuestre del mundo y pasar un buen rato disfrutando de la primavera madrileña.

Esta cita en el Club de campo Villa de Madrid contará con un village comercial con los populares stands de venta de artículos ecuestres y el Horseshoe Market, con más de 20 puestos de productos exclusivos de las mejores marcas en moda, bisutería, zapatos y gafas, entre otros muchos artículos, que permitirán completar la visita con un entretenido shopping.

Y para recuperar fuerzas después de tanta actividad, los visitantes dispondrán de una amplia zona donde podrán relajarse y tomar un refrigerio en la Coctelería de Barceló Imperial o en el foodtruck Vermuth Yzaguirre.

Por su parte, los pequeños aficionados a los caballos también dispondrán de un espacio específico para divertirse con el Pony Park, donde podrán disfrutar de su primer contacto con el mundo del caballo.

Finalmente, el sábado y el domingo por la tarde, el escenario Mahou ofrecerá música en directo para poner la guinda a estas emocionantes jornadas en el Club de Campo Villa de Madrid.