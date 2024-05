Condeduque cierra la temporada en junio con las actuaciones de Israel Galván y Poliana Lima

viernes 31 de mayo de 2024 , 10:13h

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque cerrará la temporada este mes de junio con el estreno en Madrid de La consagración de la primavera, del bailaor Israel Galván, y el estreno absoluto de The Common Ground, de la coreógrafa Poliana Lima. En el apartado de Palabra se podrá disfrutar del estreno en Madrid de Into The Wild y también de la poeta y rapera Laura Sam.

Asimismo, en Arte se podrá visitar la instalación artística Tres ensayos de paisaje y la muestra colectiva Las verbenas desiertas, apariciones y desapariciones en el arte contemporáneo, mientras que en Mediación arranca el ciclo Los artistas y su palabra, las residencias de Living Museum y las propuestas de juego de (Re)vuelta al patio.

Escénicas

Israel Galván lleva a escena La consagración de la primavera los días 7 y 8 de junio. Nacido en una familia de bailaores de Sevilla, Galván se formó en el flamenco clásico desde muy joven y se ha convertido en uno de los bailarines y coreógrafos más innovadores del mundo. En esta obra, reconstruye la tradición entrelazando el flamenco con la imponente partitura de Stravinsky.

Una semana después, los días 14 y 15 de junio, se podrá ver The Common Ground, de Poliana Lima, segunda parte de una trilogía que comenzó con Oro negro y terminará en un futuro con Carnaval. Un espectáculo de danza de la coreógrafa y bailarina brasileña, que habla de la diversidad y del concepto de “monstruo” entendido como todo aquello que se sale de la norma.

Palabra

En el apartado de Palabra, este sábado, 1 de junio, llega Into The Wild. Se trata de una serie de encuentros poéticos con artistas llegados de Galicia, Bilbao, Barcelona y Madrid, con dos programas dobles y un cierre único. En estos encuentros el paisaje no solo será un fondo de escena, sino un agente más en el diálogo entre autores y público.

La poeta y rapera Laura Sam llevará a la Sala polivalente El poema físico (también este sábado 1 de junio), un laboratorio de creación y experimentación poética basado en el desarrollo de textos y su puesta en escena a través de la voz, el cuerpo y la presencia escénica.

Exposiciones

En el mes de junio también acoge Condeduque dos interesantes exposiciones: Las verbenas desiertas, apariciones y desapariciones en el arte contemporáneo (hasta el 21 de julio), en la que varios artistas exploran el mundo fantasmagórico y el umbral entre la vida y la muerte, y Tres ensayos de paisaje, de Lys Villalba Rubio y Lluís Alexandre Casanovas Blanco, que investiga el impacto de las nuevas condiciones climáticas en la configuración de lo público.

Actividades de mediación

El lunes 6 de junio arranca la tercera edición del ciclo Los artistas y su palabra, una serie de encuentros entre distintos artistas que compartirán perspectivas sobre sus prácticas, métodos, procesos e investigaciones, organizada conjuntamente por Condeduque y Arte Madrid. Living Museum Society cuenta con varias réplicas en el mundo y esta es la primera vez que el proyecto se establece en Madrid. Y (RE)vuelta al patio, que este mes celebra su cuarta edición, continuará investigando el lugar de la infancia en las instituciones culturales a través del juego.