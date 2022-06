El evento musical Lagoon Party 2022 regresa el 2 de julio a Tenerife

lunes 06 de junio de 2022 , 09:07h

Hard Rock Hotel Tenerife se prepara para dar vida a uno de los mejores eventos musicales de la temporada estival en Tenerife con el aclamado rapero, Tinie Tempah. Este artista de talla internacional será el encargado de inaugurar las Lagoon Party este 2022.

La cita será el próximo 2 de julio, a partir de las 15:00 horas, con un cartel que se completará con nuevos artistas residentes en los sucesivos espectáculos. Las entradas se pueden adquirir a través de la web, pero los huéspedes del hotel dispondrán de acceso gratuito al evento.

Baile, piscina, amigos, buen rollo y mucha música. Lagoon Party es el espectáculo musical que no querrás perderte en Tenerife. Cada sesión comienza pasado el mediodía y se alarga hasta el anochecer en un lugar tan emblemático y único como Hard Rock Hotel Tenerife. De esta manera, se ofrece a los asistentes la oportunidad de disfrutar de la mejor música electrónica y el excelente clima de las Islas Canarias, en el mejor escenario y en un ambiente festivo excepcional.

Con la inauguración de Tinie Tempah, el popular artista británico se une al lujoso y extenso listado de artistas internacionales que desde su puesta en marcha han protagonizado sesiones memorables en las sucesivas ediciones de las Lagoon Party. Por este enclave del sur de Tenerife ya han pasado nombres que son historia viva de la música electrónica: Erik Morillo, Nervo, Juicy M, Rudimental, Harry Romero, Fat Boy Slim o Roger Sánchez, entre otros.

Tinie Tempah es un cantante, compositor y rapero británico, hijo de inmigrantes nigerianos, que creció en el sureste de Londres, Reino Unido. A la par que se descubrió como un buen estudiante, comenzó a grabar a una edad temprana y pronto, sus canciones ganaron popularidad en varios canales de televisión de su país.

Tempah y su primo y manager, Dumi Oburota, lanzaron su propio sello discográfico y de moda, 'Disturbing London Records'. Su primer sencillo, 'Pass Out', encabezó las listas y su tercer sencillo, 'Written in the Stars', vendió un número récord de copias. Su álbum debut, 'Disc-Overy', encabezó las listas de éxitos en el Reino Unido y fue certificado como "doble platino".

Tempah ha aparecido en varios sencillos con muchos artistas destacados y ha ganado varios premios, como los ‘Premios MOBO’ y los ‘Premios Brit’. Sus tres álbumes de estudio han llegado a varias listas de los ‘diez mejores’, obteniendo más sencillos número uno que cualquier otro artista británico de esta década. Además, Tempah es partidario de 'UNICEF UK' y está comprometido con organizaciones benéficas para jóvenes.

Lagoon Party es un proyecto impulsado por dos de las principales marcas de ocio en Tenerife, como son Hard Rock Hotel Tenerife y GreenWorld Festival. Ambas marcas unieron sus fuerzas para llevar hasta el sur de la isla un nuevo concepto de ocio que, desde el primer momento, se ganó la aceptación de los amantes de la música electrónica, siendo referente dentro del sector turístico y catalogado por grandes artistas internacionales como “The Best pool party in the World”.

El primer fin de semana de cada mes tendrá lugar esta oda a la música electrónica con un listado de artistas que se irá desvelando con los sucesivos eventos musicales. El sábado 1 de octubre pondrá punto y final a la temporada de la Lagoon Party.

Fechas confirmadas Lagoon Party:

Domingo 05/06

Sábado 02/07

Sábado 06/08

Domingo 04/09

Sábado 01/10