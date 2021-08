El rapero Soft Lipa fue el principal ganador de la 32ª edición de los Premios Melodía Dorada

viernes 27 de agosto de 2021 , 10:15h

El rapero Soft Lipa fue el principal ganador de la noche en la 32ª edición de los Premios Melodía Dorada (GMA, siglas en inglés) de Música Popular que se llevó a cabo el 21 de agosto en la ciudad de Taipei, obteniendo el galardón al mejor cantante masculino en idioma mandarín, el de mejor álbum en mandarín por Home Cookin (Cocinar en casa) y el de mejor video musical por el sencillo del mismo título.

Otra gran ganadora fue Hebe Tien, quien se hizo con el premio a la mejor cantante femenina en idioma mandarín. Su álbum Time Will Tell (El tiempo dirá) consiguió el premio al mejor productor de álbum para Chen Jien-chi, mientras que su canción Untold (No dicho) le otorgó el premio al mejor letrista a David Ke.

Otros ganadores de los premios fueron el cantante y compositor Crowd Lu, quien se hizo con el premio a la canción del año por Your Name Engraved Herein (Tu nombre grabado aquí) de 2020, y el cantante y compositor Lo Ta-yu, quien fue reconocido con un premio de contribución especial por sus casi cinco décadas en la industria de la música.

Organizados por la Oficina de Desarrollo de la Industria Audiovisual y Musical, dependiente del Ministerio de Cultura, los premios incluyeron 27 galardones entregados a artistas y grupos locales de entre casi 1.500 candidaturas.

Lanzados en 1990, los GMA son el equivalente de Taiwán a los Premios Grammy. Los premios se dividieron en dos clasificaciones en 2007 para separar los premios por logros en música popular de aquellos para artes tradicionales.