El cine regresa este verano a la Galería de Cristal de CentroCentro

viernes 24 de junio de 2022 , 08:22h

Cibeles de Cine, el cine de verano que recibió en su última edición más de 33.000 espectadores, vuelve de nuevo con todas sus señas de identidad: una selecta programación en versión original compuesta por clásicos, cine culto y éxitos de la temporada; sesiones familiares todos los sábados; una extensa agenda de eventos especiales; una exposición de arte; espacio de restauración; y una localización inigualable como la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Clásicos, grandes estrenos, cine independiente y sesiones familiares

La película elegida para inaugurar Cibeles de Cine el día 29 de junio será Cabaret, celebrando el 50 aniversario de uno de los musicales más importantes de la historia del cine. Otros clásicos esenciales que también se podrán ver en pantalla grande son El Padrino, Vacaciones en Roma, Los caballeros las prefieren rubias o El Guateque.

Los grandes estrenos de la temporada tendrán como protagonistas a West Side Story, El callejón de las almas perdidas, Top Gun: Maverick, La casa Gucci, El hombre del norte, No mires arriba, o Bullet Train, la nueva película de Brad Pitt que se estrenará en agosto. El cine independiente contará con títulos como La crónica francesa, Licorice Pizza, Red Rocket, o Drive my car, además de los dos grandes documentales de la temporada, los multipremiados Summer of Soul y Flee.

El cine europeo contará con propuestas clásicas como Cinema Paradiso o Al final de la escapada, y películas de la temporada como Belfast, Spencer, La peor persona del mundo, El Triunfo o Fue la mano de Dios. Además, el 30 de junio se celebrará el preestreno de la última película de la aclamada directora francesa Mia Hansen-Løve, La isla de Bergman. El cine español estará representado por El buen patrón, Alcarràs, Cinco Lobitos, Libertad y Voy a pasármelo bien, el musical español del verano con las canciones de Hombres G.

El cine de culto favorito de los fans estará representado por Alien: el octavo pasajero, Footlose, El gran Lebowski, Dirty Dancing, Pulp Fiction o 1997: Rescate en Nueva York. Y como plato fuerte se celebrarán varios eventos del sello Cinetronik, que consisten en la proyección de cine mudo con una nueva banda sonora de música electrónica interpretada en directo por diferentes artistas de la escena indie-electrónica nacional.

Los sábados estarán orientados a un público familiar y por ello las películas se proyectarán en versión doblada. Las sesiones más destacadas correrán a cargo de clásicos como La Princesa Prometida, Shrek y Grease, y de los grandes estrenos del verano como Jurassic World: Dominion, Minions: el origen de Gru o Lightyear.

Eventos especiales

Además, durante todo Cibeles de Cine, los espectadores podrán participar en las actividades especiales y eventos temáticos que se celebran en torno a las películas programadas, como el ciclo SensaCine presenta, coloquios con equipos artísticos de las películas o colaboraciones con proyectos culturales como Tarde de Perros, Tiempo de Culto, Another Way Film Festival o Cinemateca Pedro Zerolo, además de los coloquios de humor con Santi Alverú, Iggy Rubín y Paula Púa.

Exposición por Coco Dávez

Como complemento a la cartelera de cine, los asistentes también podrán disfrutar una exposición aérea producida por Síntesis Digital Lab. Una selección de retratos cinematográficos de estilo pop en gran formato pintados por la madrileña Coco Dávez, artista multidisciplinar que desarrolla su universo artístico a través de la pintura, fotografía, ilustración o dirección de arte, donde los colores luminosos y llamativos son el hilo conductor.

Información de interés

Cibeles de Cine abrirá sus puertas el próximo 29 de junio hasta el 8 de septiembre. Durante 11 semanas, su horario de apertura será de lunes a domingo a partir de las 20:00h. Las proyecciones arrancarán a las 22:00h.