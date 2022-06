Mamma Mia, que viene Mamma Mia! a la Gran Vía

viernes 24 de junio de 2022 , 08:29h

El estreno de la nueva producción del musical “MAMMA MIA!” será en el mes de octubre.

Una boda, una novia, una madre y tres posibles padres…

Entonces Donna, Tanya, Rossie, Sophie, Sky, los “tres posibles padres” y los 27 integrantes del elenco invadirán la Gran Vía, en el Teatro Rialto, para volver a cantar las inolvidables canciones de ABBA, y contarnos la historia más divertida y entrañable de los musicales de todos los tiempos.

En MAMMA MIA! volveremos a cantar y bailar con 23 super hits como “Dancing Queen”; “Voulez Vous”; “S.O.S”; “Super Trouper”; “Thank you for the music” o “Gimme Gimme Gimme.

Todo comenzó en 1999, cuando un nuevo musical, basado en las canciones de un grupo pop que había dejado de grabar hacía más de 20 años y con un libro de una escritora desconocida, se convertía de la noche a la mañana en el número uno del mundo.

Después de más de 20 años, ha sido traducido a más de 10 idiomas y aplaudido por más de 65 millones de espectadores en todo el mundo y más de 4.000 millones de euros recaudados.

Fue además llevado al cine, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

LA MÚSICA

¿Qué se puede decir de ABBA…

Qué es, posiblemente, uno de los grupos más importantes de la historia. Con más de 400 millones de discos vendidos, su vigencia es indiscutible.

Sus canciones se convirtieron en hits en el mundo entero. Cada día se venden en el mundo alrededor de 4.000 discos de ABBA.

En 2021, después de 40 años sin grabar, volvieron con ABBA VOYAGE, un disco que llegó en su primera semana al número 1 en más de 20 países, entre ellos Reino Unido, Alemania, Suecia, Australia o Bélgica.

LA HISTORIA

La historia de MAMMA MIA! es la de Donna, una madre soltera e independiente que regenta un pequeño hotel en una idílica isla griega.

Ha criado sola a su hija Sophie, que va a casarse próximamente. Sin que nadie se entere, Sophie lee el diario de su madre y se tropieza con tres amantes; ¡tres posibles padres! Para poner fin a su incertidumbre, decide invitarlos a la boda. El caos está garantizado cuando aparecen los mejores y más antiguos amigos de Donna.

MAMMA MIA!

EL MUSICAL

MÚSICA Y LETRAS DE BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS CON LA COLABORACIÓN DE STIG ANDERSON

LIBRETO ORIGINAL DE CATHERINE JOHNSON BASADO EN UNA IDEA DE JUDY CRAYMER

EQUIPO CREATIVO ESPAÑOL

Producción

SOM PRODUCE

Adaptación David Serrano

Dirección Juan Carlos Fisher

Coreografías Iker Karrera

Diseño de Vestuario Gabriela Salaverri

Diseño de Escenografía Ricardo Sánchez-Cuerda

Diseño de Iluminación Felipe Ramos

Diseño de sonido Gastón Briski

Diseño de caracterización Chema Noci

Dirección Musical Joan Miquel Pérez