La coctelería Salmon Guru abre local en Dubái

lunes 27 de junio de 2022 , 08:53h

Salmon Guru, del barman argentino Diego Cabrera, acaba de abrir sus puertas en Dubái, fruto de la alianza con Elements Hospitality. La ciudad emiratí da la bienvenida a un concepto fresco y novedoso en Oriente Medio: trasnochadores, gastrónomos y amantes de la mixología podrán probar la experiencia de nadar “a contracorriente” y disfrutar de sus cócteles en un local de estilo ecléctico, que promete una experiencia única hasta bien entrada la noche. La gastronomía de Salmon Guru Dubái ha sido diseñada íntegramente por Víctor Camargo, chef ejecutivo de la marca, con una selección de sus pecados a bocados, tan representativos de Salmon Guru, así como con nuevos platos con su particular toque de cocina internacional creativa con influencias españolas.

Inspirado en el madrileño Salmon Guru, abierto en Madrid en 2016 y dentro de la prestigiosa lista The World's 50 Best Bars, Diego Cabrera ha diseñado personalmente este espacio que representa su primer proyecto fuera de España, en el que ha volcado toda su creatividad y experiencia. «Salmon Guru –explica– es un concepto con un lenguaje diferente. Nos gusta ir a contracorriente, por ello, abrir este establecimiento en Oriente Medio es, sin duda, un gran sueño hecho realidad. Es el momento de compartir nuestra particular visión de la coctelería fuera de nuestras fronteras».

El equipo, con un gran nivel profesional, elegante y con una sensibilidad especial hacia el cliente, está pendiente de hacer que la experiencia en Salmon Guru Dubái sea espectacular. Desde la vajilla hasta la música, toda la esencia de Salmon Guru está presente en el nuevo local de Dubái. Es un espacio donde conviven diferentes ambientes: la inspiración de un mercado asiático nocturno, un jardín vertical con una figura de un gurú de neón, una maravillosa terraza abierta al skyline de Dubái, o el look industrial que respira todo el local. Un viaje fantástico, de principio a fin, con cócteles preparados a la vista del cliente, porque no hay barras, sino que los bartenders son protagonistas en el centro del local donde se sientan los clientes, viendo cómo se crea la magia de los cócteles a su lado.

La lista de prescripciones líquidas (como les gusta llamarlas al equipo de Salmon Guru) de Dubái cuenta con algunas de las creaciones más emblemáticas de Madrid, aunque los más asiduos y el resto de clientes podrán encontrar una gran cantidad de novedades que suponen el siguiente paso en la línea creativa de Salmon Guru. Estos cócteles, diseñados por el autor, están presentados en una cristalería personalizada con forma de ranas, flores de loto que brillan en la oscuridad, con cócteles sumergidos en agua de mar, o creaciones de vajilla propia. La carta se ha diseñado para todo tipo de paladares, desde gustos dulces hasta ácidos, pasando por los potentes y los más locos.