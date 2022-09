Islas tropicales que desaparecerán por la actividad oceánica

miércoles 21 de septiembre de 2022 , 18:53h

Tuvalu, Kiribati y Maldivas son islas pintorescas y tropicales, situadas en diferentes partes del mundo. Tientan con un paisaje paradisíaco, pero casi nadie sabe que pronto desaparecerán de la faz de la tierra debido a la actividad de los océanos y la subida del nivel del mar, que inundan sucesivamente las islas. A su vez, el aumento de la temperatura de las aguas oceánicas supone una amenaza para los arrecifes de coral y las especies de peces que viven en sus aguas. Se estima que muchas de ellas desaparecerán en las próximas decenas de años.

Kiwi.com ha preparado una mini guía con consejos sobre estos lugares. "Muchas islas tropicales, especialmente las que forman atolones de coral, como las Maldivas, son extremadamente vulnerables a la actividad oceánica. Los estados insulares y las zonas costeras son los más vulnerables a la subida del nivel del mar. Desaparecerán lentamente a medida que avance el cambio climático", afirma la Dra. Justyna Orłowska, investigadora de los aspectos sociales del cambio climático, miembro del equipo de crisis climática de la presidencia de la Academia Polaca de Ciencias y autora de la guía sobre las Maldivas publicada por Pascal. “Los científicos del IPCC pronostican un aumento del nivel del agua en los océanos de al menos varias decenas de centímetros en este siglo. Para las islas pequeñas y planas, esto es una sentencia clara", añade Orłowska, que pasó varios meses en las Maldivas investigando la percepción de la amenaza de los efectos del cambio climático por parte de los habitantes de las islas "que se hunden" en el marco de una investigación doctoral para la Academia Polaca de Ciencias, así como el impacto del cambio climático en los niños por encargo de UNICEF.

Tuvalu: en el paraíso no se viene a trabajar

Tuvalu es una isla y uno de los países más pequeños del mundo, situado en el Pacífico Centro-Occidental —más o menos a medio camino entre Australia y Hawái— y colinda con Kiribati y Fiyi. Tuvalu es un archipiélago de 9 pequeñas islas pequeñas, llenas de arrecifes de coral y lagunas de un azul intenso. El punto más alto de Tuvalu está a solo unos metros sobre el nivel del mar, lo que hace que la isla paradisíaca sea extremadamente sensible a la subida del nivel del mar. El único aeropuerto se encuentra en Funafuti, la capital. Una vez allí, el mejor medio de transporte es la moto. Merece la pena alquilar una, por unos 10 euros al día. De esta manera, se puede llegar a cualquier rincón y conocer la auténtica esencia de la vida isleña. Kiwi.com recomienda visitar las lagunas locales, absolutamente increíbles para bucear bajo sus aguas cristalinas. Una de las mejores cosas de viajar a las islas tropicales es explorar los pequeños islotes y atolones de alrededor. Para ello, nada mejor que alquilar un barco y saltar entre ellos, más conocido como island hopping. Conviene recordar que Tuvalu, aunque es un paraíso para los viajeros, no es un lugar para trabajar. Internet es muy débil allí, por lo que vale la pena centrarse en relajarse y desconectar del mundo exterior. Aunque la cocina local no es muy conocida, la comida es sencillamente deliciosa, y los hospitalarios isleños invitan a los turistas a probarla en sus propios hogares.

Cuándo volar : La temporada más favorable para viajar a Tuvalu va de abril a octubre, cuando el clima es muy agradable con pocas lluvias.

Cómo llegar : Llegar a Tuvalu no es fácil. La única aerolínea que llega allí solo dos veces por semana es Air Fiji. También es uno de los destinos más exclusivos. Para viajar a Tuvalu no se necesita visado, sin embargo, como el trayecto incluye algunas escalas en otros países, se recomienda obtenerlo para todos aquellos destinos donde se requiera.

Kiribati: a 5000 km de cualquier otro país

Kiribati es otra isla tropical, fuera de la ruta turística, debido a lo difícil y caro que resulta llegar a ella. Esta isla paradisíaca hará las delicias de todos, y atraerá especialmente a los amantes de las experiencias y aventuras extraordinarias. Kiribati se encuentra en el Pacífico ecuatorial (se trata de un total de 33 islas repartidas en una superficie de 3,5 millones de kilómetros cuadrados del océano). Para los curiosos, Kiribati tiene la mayor proporción de agua por tierra que cualquier otro país del mundo. Incluso el mayor atolón individual del país, Kiritimati (Isla de Navidad), está a unos 5000 km de cualquier otro país. El mayor atolón de coral del mundo es el corazón del turismo de Kiribati. Kiribati, con una altura media de solo 2 metros sobre el nivel del mar, tiene muchas playas, pero también es una de las más amenazadas por la subida del nivel del mar en el Pacífico Sur. El buceo, el snorkel y el kayak en la magnífica laguna turquesa son las atracciones más populares, y los aficionados a la pesca tampoco quedarán decepcionados. Kiritimati alberga marlines, petos, barracudas y enormes bancos de atunes.

Cuándo volar : todo el año, excepto febrero y marzo, que pueden ser lluviosos. El resto de los meses garantizan un hermoso tiempo soleado y temperaturas agradables.

Cómo llegar : este es uno de los rincones menos visitados y geográficamente más inaccesibles del mundo. No es necesario el visado: la exención de visado se aplica en virtud del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Kiribati.

Maldivas

Las Maldivas son, sobre todo, una de las islas tropicales más accesibles, donde un viaje en avión no arruinará el bolsillo. Hace unos años, eran visitadas por los más ricos, debido a los costes astronómicos del alojamiento con una oferta muy limitada al mismo tiempo. En los últimos años, la situación ha cambiado tanto que las Maldivas se han convertido en un paraíso para los aficionados a los workation. Este país musulmán, situado en el Océano Índico, a unos 500 km del extremo más alejado de la India, atrae a los amantes de los deportes acuáticos y a los aficionados al llamado “island hopping”. Kiwi.com recomienda abrirse a los habitantes de las islas, que están dispuestos a entablar relaciones y amistades con los turistas, acogerlos en sus casas y mostrarles la vida real en las islas paradisíacas. ¡Y aquí hay más de mil! Las Maldivas son un archipiélago de unos 1190 islotes incrustados en 26 atolones de coral que crecen en la cadena volcánica submarina. Curiosamente, poca gente sabe que las Maldivas tienen su lado oscuro y luchan contra el enorme problema de la creciente masa de basura generada por el sector turístico. Los residuos se llevan a la isla de basura artificial de Thilafushi, que nadie clasifica.

Cuándo volar : la mejor época para ir a las Maldivas es el invierno europeo: enero, febrero y marzo son los mejores meses para viajar, ya que garantizan un tiempo hermoso y soleado.