Navidad en los hoteles The Residence

viernes 26 de noviembre de 2021 , 09:27h

Los hoteles The Residence, situados en algunos de los lugares más idílicos del mundo, famosos por sus entornos tranquilos, su hospitalidad y sus propuestas de entretenimiento a medida, están listos para dar la bienvenida a la temporada navideña. Sus equipos han creado un completo programa festivo para que los clientes disfruten de unas vacaciones de invierno inolvidables, solos, con amigos o en familia. ¿Hay mejor manera de despedir el 2021 que a orillas del Índico?

The Residence Maldives en las islas Falhumaafushi y Dhigurah

El tema de este año girará en torno a "El Reino Mágico", con propuestas diseñadas para todos los miembros de la familia. Cenar en primera línea de playa, rodeado de los vivos azules del océano y disfrutando de sabores frescos con un toque festivo, nunca ha sonado tan bien. Para los viajeros que busquen relajación y rejuvenecimiento, la reconocida practicante japonesa Mariko Nakaki visitará el hotel entre el 22 de diciembre de 2021 y el 31 de enero de 2022 para compartir con los huéspedes sus tratamientos holísticos Chi Neng Tsai y sus meditaciones energizantes. Para una mayor relajación, el viajero podrá disfrutar de los tratamientos de spa a medida que se ofrecen en el único spa Clarins de las Maldivas, incluyendo reflexología, drenaje linfático y curación energética. Los más pequeños podrán asistir al "Turtle kids club" y practicar numerosos deportes acuáticos por la isla, además de otras actividades como zumba, visionado de películas, elaboración de galletas festivas y yoga para niños, solo por nombrar algunas.

Se ofrecen paquetes de BOOK NOW, STAY LATER tanto en The Residence Falhumaafushi como en The Residence at Dhigurah, que incluyen un 55 % y un 50 % de descuento en la mejor tarifa y en las compras en el bar, respectivamente, así como desayuno diario. Los más previsores también podrán disfrutar de vuelos nacionales y traslados de ida y vuelta en lancha rápida complementarios si se alojan cuatro noches o más desde ahora hasta el 31 de marzo de 2022.

The Residence Mauritius

Enclavado en un entorno de gran belleza natural, The Residence Mauritius acoge una exploración sensorial de nuestro mundo a través de las celebraciones festivas de fin de año bajo el tema "Gift of nature". Los clientes podrán disfrutar de uno de los paisajes y los espacios naturales más impresionantes de la tierra y dar la bienvenida al 2022 con esperanzas renovadas y energía positiva. Los alojamientos, situados entre un exuberante follaje tropical, ofrecen lujo y privacidad para la estancia perfecta a lo largo de más de 1 km de playa de arena blanca pura. Los que busquen aventuras pueden embarcarse en una sesión de paddle board o esquí acuático por la mañana o dejar que el hotel organice una excursión local o un crucero de pesca para explorar nuevas zonas de la isla. De vuelta al hotel, pueden relajarse con un paquete wellness que incluye un tratamiento de spa, una deliciosa sesión de té por la tarde, una suculenta cena buffet y mucho más. Celebrando el final de otro año, los huéspedes podrán sumergirse en los sabores tradicionales locales con un añadido festivo en las cenas de gala de Nochebuena y Nochevieja creadas por chefs de renombre mientras disfrutan de las espectaculares vistas. Con la nueva promoción del hotel, se puede reservar ahora y recibir un 30 % de descuento para estancias entre el 22 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.

The Residence Zanzibar

Rodeado de 32 hectáreas de jardines tropicales y bordeado por una playa de un kilómetro de longitud, este lujoso complejo de villas frente a la costa de Tanzania es el lugar ideal para la última escapada del año. Retirarse a un mundo de divina relajación, hospitalidad a medida y elegancia inspirada en la herencia africana, omaní y europea de la isla siempre es buena idea. Entre el 24 de diciembre y el 5 de enero, los viajeros podrán disfrutar de un completo programa de menús festivos especiales y eventos culturales y deportivos. Para explorar la isla de las especias de Zanzíbar, el resort ofrece la posibilidad de organizar una visita a la Reserva Forestal de Jozani o participar en una excursión con delfines o en una de snorkel, que tiene lugar cada mañana durante el periodo festivo. Al regresar al complejo, el cliente podrá relajarse con tratamientos especializados en el spa y experimentar los beneficios naturales de las plantas y especias locales. No hay nada como disfrutar de un poco de arte corporal en las fiestas de henna en Nochebuena y Nochevieja y relajarse con masajes junto a la piscina durante el día. Las fiestas de cóctel, tanto el 24 como el 31 de diciembre, son vibrantes y divertidas y dan la oportunidad de socializar con la dirección del complejo para luego degustar los exquisitos sabores locales en las cenas de gala de Navidad y Año Nuevo. Los viajeros recibirán el año nuevo con una fiesta frente a la playa el día 31, con fuegos artificiales, linternas celestes de buenos deseos y un invitado especial, el DJ Father. Darán la bienvenida al 2022 con un brunch de año nuevo, seguido de un masaje o una excursión de snorkel y entretenimiento de inspiración árabe por la noche.