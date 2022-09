Escapada de otoño a Sotogrande

miércoles 28 de septiembre de 2022 , 09:32h

Finalizado el verano, empezamos a buscar en el calendario las próximas fechas para realizar escapadas. Por suerte, tenemos a la vista varios días festivos que dedicar a conocer destinos inspiradores, algo que nos servirá de respiro y descanso hasta que lleguen las deseadas fechas navideñas.

Sotogrande y en general, Andalucía, son opciones muy acertadas. Gracias al clima Mediterráneo y la presencia del mar, las temperaturas son agradables la mayor parte del año, por lo que cualquier momento es bueno para hacer una escapada a este destino. Además, Sotogrande ofrece una gran oferta de actividades y posibilidades que se adaptan a cualquier perfil de viajero.

PARA VIAJAR EN FAMILIA . SO/ Sotogrande está preparado para hacer vida tanto dentro del resort como fuera, para que los huéspedes disfruten del entorno tan sorprendente que les espera con todas las facilidades. Para los más pequeños, ofrecen actividades como avistamiento de delfines, paseos en bicicleta por el puerto, ciclismo, polo, hípica, senderismo, barranquismo, probar una clase de tenis en familia o de golf, el deporte por excelencia en Sotogrande.

Para disfrutar con niños la experiencia del resort al completo en SO/ SPA & HEALTH CLUB han establecido un horario concreto en el que los pequeños pueden entrar y probar tratamientos diseñados a su medida.

PARA VIAJAR EN PAREJA . SO/ SPA & HEALTH CLUB es un verdadero santuario de paz dentro del oasis de serenidad de SO/ Sotogrande. SO/ SPA ofrece lo mejor en tratamientos de spa vanguardistas en un entorno sumamente relajante y acogedor. Con un centro de bienestar de 2800 M² y varias zonas, SO/ SPA, cuenta con ocho cabinas donde disfrutar de terapias naturales, cosmetología moderna, crioterapia, flotarium, fisioterapia, piscinas termales, área de relax y un hammam inconfundible, un espacio donde encontrar la calma máxima y recargar energía, para después disfrutar de actividades en pareja en sus alrededores, como los deportes acuáticos que ofrece la enorme laguna deportiva de The Beach.

Este lugar es ideal para practicar desde kayak con fondo transparente a paddle board. La laguna deportiva de 17.000 M² que bordea el club de playa es un precioso lago artificial verde mar rodeado de frondosa vegetación natural, encantadores senderos transitables y cautivadores enclaves con incomparables vistas que dan a las calles del campo de golf y a las hermosas colinas de La Reserva, hasta alcanzar el mar.

Después de una intensa jornada deportiva, se puede disfrutar de los mejores platos de la cocina local y coger fuerza saboreando los sabores más exquisitos de Andalucía. En SO/Sotogrande las opciones son tan variadas como deliciosas. Society es un divertido restaurante de temporada, perfecto para disfrutar todo el día, donde los ingredientes son frescos y las vistas inspiradoras. Cortijo Tapas Bar es el enclave perfecto para dejarse llevar por el verdadero espíritu del tradicional cortijo andaluz, saborear cócteles artesanales, tapas españolas y una amplia selección de vinos regionales e internacionales. Un festín de platos y sabores que reflejan todas las maravillas del sur, convierte a Cortijo Restaurante en lugar de reunión de los más ”foodies”. Este nuevo espacio, regala a los amantes de la cocina andaluza unas vistas inigualables desde su comedor y amplia terraza.

PARA VIAJAR EN GRUPO . Si visitas SO/ Sotogrande con amigos podrás disfrutar de este lado culinario de la zona y terminar la velada en Cortijo Lounge, el lugar idóneo para disfrutar del placer de saborear un coctel en un entorno apacible que recuerda a un exclusivo patio andaluz.

En cambio, por el día, podrás encontrar cerca del resort exclusivos Beach Clubs donde disfrutar de los últimos rayos de sol del año al ritmo de la música más selecta: La Reserva, Trocadero, o Nido (en Estepona). En Sotogrande y alrededores se puede disfrutar de una amplia gama de aventuras en el mar que despertarán tus sentidos como practicar kitesurf en Tarifa, navegar por el Estrecho de Gibraltar o probar la pesca en una excursión privada.

PARA VIAJAR SOLO . No hemos encontrado lugar mejor para hacer un retiro de desconexión. SO/ Sotogrande ofrece a huéspedes, visitantes diarios y a la comunidad de Sotogrande Wellness Talks y tratamientos para cuidar cuerpo, mente y alma. Tanto las actividades o workshops que propone este resort de 5* puntualmente como la oferta permanente de la que disponen, nos ayudarán a desconectar del estrés y la rutina diaria y facilitará la conexión con nuestro interior.

Durante todo el año, el resort seguirá ofreciendo opciones para mejorar nuestra calidad de vida, como un taller de Cocina Consciente para conocer los beneficios para la salud de los distintos alimentos, otro taller de Skin Care, Slow Fitness o en el último mes del año, una actividad para aprender a mejorar el estado de nuestra piel.

Todas estas actividades que ofrece puntualmente SO/ Sotogrande están acompañadas y son compatibles con el maravilloso centro de bienestar que alberga este resort en su interior.

El gimnasio SO/ FIT, abre las veinticuatro horas y ofrece clases colectivas, sala fitness donde entrenar al ritmo que se desee o rutinas con entrenador personal. En SO/ Sotogrande, los huéspedes también se podrán unir a clases colectivas o la sesión favorita por excelencia del resort: el “Sunrise Yoga” matutino en el pabellón al aire libre con impresionantes vistas sobre el mar Mediterráneo.