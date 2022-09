Fairmont La Hacienda será uno de los resorts de lujo más exclusivos de España

lunes 05 de septiembre de 2022 , 09:11h

Accor ha anunciado la firma de un acuerdo de gestión con Odyssey Hotel Group y la SOCIMI española, Millenium Hospitality Real Estate, para abrir un Fairmont Hotel & Residences en España, con una apertura parcial prevista para dentro de 12 meses y su inauguración al completo para Semana Santa de 2024.

Fairmont La Hacienda será uno de los resorts de lujo más exclusivos y completos de España. El hotel, que contará con 323 habitaciones y villas, se ubicará en el complejo de golf de La Hacienda, en las inmediaciones de la localidad gaditana de Sotogrande, en la costa mediterránea.

Junto con Accor y Fairmont, Odyssey Hotel Group y Millenium Hospitality Real Estate SOCIMI ("MHRE"), propietaria de una importante cartera de hoteles de cinco estrellas repartidos por toda España, participan en este proyecto. La estrategia de MHRE se basa en una cuidadosa selección de propiedades, así como por su ubicación; y apuesta por la generación de valor mediante la adquisición y reposicionamiento de activos hoteleros. MHRE está gestionada por un equipo multidisciplinar de prestigiosos profesionales con amplia experiencia en inversión hotelera, contando con una amplia cartera de activos tanto en explotación como en proceso de reposicionamiento.

Por su parte, Fairmont Hotels & Resorts es una de las marcas de hoteles de lujo más famosas del mundo, fundada en San Francisco en 1907. Desde entonces, se ha convertido en sinónimo de lugares emblemáticos en todo el mundo, con grandes direcciones que incluyen hoteles gestionados por Fairmont como The Plaza en Nueva York, The Savoy en Londres, Fairmont Le Château Frontenac en la ciudad de Quebec y, más recientemente, Fairmont Ambassador Seoul, Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi y Fairmont Century Plaza en Los Ángeles.

Durante más de un siglo, los hoteles Fairmont han servido de extraordinarios escenarios para momentos históricos de relevancia mundial. La Carta de la ONU fue redactada y firmada por 50 países en el Garden Room del Fairmont San Francisco. John Lennon y Yoko Ono hicieron historia con su Bed-in for Peace en el Fairmont The Queen Elizabeth de Montreal en 1969, cuando el ex Beatle escribió la letra y grabó "Give Peace a Chance". Dondequiera que se ubica Fairmont, sus hoteles se sitúan en el epicentro cultural y social de la comunidad; impregnados de experiencia local y profundamente arraigados en los lugares que llaman hogar.

Fairmont La Hacienda será uno de los destinos turísticos de lujo más importantes de España, situado en La Hacienda, una urbanización cerrada y con campos de golf situada en 400 hectáreas de terreno. El hotel estará situado entre Sotogrande y San Roque.

El hotel constará de 323 llaves, de las cuales 153 serán habitaciones de hotel, incluyendo con 3 Junior Suites y 2 Suites dobles. Además, el complejo contará con 51 villas con 170 llaves, que completarán la oferta de habitaciones.

De las 51 villas, 36 se venderán a terceros y dispondrán de piscina privada, amplio salón y cocina y con diferentes combinaciones de tipología de habitaciones: estándar, Junior Suites, Suites Executives y Suites dobles. El complejo contará también con una Villa Fairmont.

Fairmont La Hacienda permitirá a los huéspedes disfrutar de un resort de lujo con una amplia oferta, como cinco restaurantes y bares, entre ellos un bar en la piscina y un restaurante en la playa, así como piscinas. Además, el hotel contará con un spa de casi 2.000 metros cuadrados, espacio e instalaciones de fitness, un salón de baile de 1.108 metros cuadrados y una selección de salas de reuniones flexibles, rodeado por dos de los mejores campos de golf de la zona.

En todo el mundo, Fairmont cuenta con más de 80 magníficos hoteles, ricos en carácter y profundamente conectados con la historia, la cultura y la comunidad de sus destinos. A través de Fairmont Sustainability Partnership, la marca de lujo también se enorgullece de su enfoque pionero de la hospitalidad y su liderazgo en materia de sostenibilidad y prácticas de turismo responsable.

Xavier Grange, SVP de Desarrollo de Accor en el sur de Europa: "Estamos encantados de anunciar la firma de este hotel Fairmont en España, especialmente con nuestros socios Millenium Hospitality Real Estate y Odyssey Hotel Group. Es un paso importante en el desarrollo de lujo de Accor en la región del sur de Europa. Nuestra ambición es seguir construyendo una mayor colección de hoteles de lujo, especialmente resorts, para satisfacer la creciente demanda de hospitalidad de alta gama en el mercado. Estoy seguro de que Fairmont La Hacienda será uno de los destinos más lujosos del sur de Europa."

Javier Illán, Presidente y CEO de Millenium Hospitality Real Estate: "Estamos orgullosos de que una marca mundialmente reconocida como Fairmont haya firmado para gestionar una de nuestras propiedades, especialmente en uno de los principales destinos de lujo en España. Estoy convencido de que el futuro hotel Fairmont será un referente del lujo en Europa y, sin duda, uno de los activos con mayor potencial de valor de nuestra cartera."

Rick van Erp, CEO de Odyssey Hotel Group: "Odyssey Hotel Group está muy orgulloso de haber conseguido este emocionante proyecto hotelero en el sur de España. Para Odyssey, es un momento de transformación, ya que el Fairmont La Hacienda será el primer resort dentro de nuestra extraordinaria cartera. Estamos en la línea de salida de nuestra expansión en España, con Fairmont La Hacienda como segundo activo en este país. Además, es nuestra primera alianza con Accor y Millenium Hospitality Real Estate, por lo que agradecemos a nuestros socios que hayan depositado su confianza en nosotros. Esperamos una excelente cooperación y un mayor crecimiento en Europa."