Sotogrande, un destino perfecto para cualquier época del año y para viajar en familia

Sotogrande y en general, la costa de Andalucía, son algunas de las opciones más valoradas para pasar vacaciones en familia. Gracias al clima Mediterráneo y la presencia del mar, las temperaturas son agradables la mayor parte del año, por lo que cualquier momento es bueno para hacer una escapada a este destino. Ahora que se acerca el verano, el momento cuando la mayor parte de las familias planean sus viajes, hay algunas cosas que se deben tener en cuenta para que las vacaciones que soñamos se hagan realidad y tengamos una experiencia inolvidable.

Viajar en familia, y más, si hay niños pequeños, muchas veces supone un reto: organizar el equipaje, pensar en entretenimientos para que no se aburran, lidiar con las rutinas… Elegir un buen destino vacacional es fundamental para que estos días se conviertan en un recuerdo agradable que guardar en la memoria. Además, es una experiencia muy enriquecedora y más si el destino pone a vuestra disposición las máximas comodidades, actividades deportivas y culturales de las que aprender. Es el caso de Sotogrande, un Oasis en Andalucía con multitud de opciones para cada estilo de familia y para los distintos gustos vacacionales: aventureros, playeros, para los que buscan la comodidad, y hacer vida en el resort…

En concreto, el complejo de SO/ Sotogrande Resort está preparado para que las familias puedan hacer vida tanto dentro de este como para que conozcan y disfruten el entorno con las máximas facilidades.

Algo a destacar en este complejo, es la posibilidad de que los pequeños de la familia, los huéspedes de entre los 4 y 13 años, acudan al divertido SO/ KIDS Club. Con una ubicación privilegiada y tranquila, SO/ KIDS ofrece un espacio luminoso y seguro con acceso directo al jardín. Los niños disfrutarán de actividades tanto en el interior, como en el exterior, bajo la supervisión del equipo de SO/ Sotogrande. Descubrir el gran jardín del resort, jugar en el césped, disfrutar del aire libre y naturaleza... son algunas de las actividades que los niños podrán realizar junto con Gymkanas, deportes, juegos de mesa, croquet, taller de alfarería, origami, jardinería... El Kids Club estará abierto todo el año.

Mientras los niños disfrutan de su lugar de diversión, los adultos podrán tener un momento de relax en SO/ SPA & HEALTH CLUB. El gimnasio SO/ FIT, abre las veinticuatro horas y ofrece clases colectivas, sala fitness donde entrenar al ritmo que se desee o rutinas con entrenador personal. En SO/ Sotogrande, los huéspedes también se podrán unir a clases colectivas o la sesión favorita por excelencia del resort: el “Sunrise Yoga” matutino en el pabellón al aire libre con impresionantes vistas sobre el mar Mediterráneo. Existe un santuario interior dentro del oasis de serenidad de SO/ Sotogrande. SO/ SPA ofrece lo mejor en tratamientos de spa vanguardistas en un entorno sumamente relajante y acogedor.

Aunque estas experiencias inicialmente están pensadas para adultos, en el caso de SO/ SPA & HEALTH CLUB, los niños, también podrán disfrutar de tratamientos diseñados a su medida, incluso los menores de 15 años pueden disfrutar de la zona de aguas en un horario determinado.

SO/ Sotogrande Resort cuenta con muchos espacios que disfrutar en familia: grandes y apetecibles piscinas con vistas a la costa y a las montañas, disponible para huéspedes o visitantes diarios que quieran disfrutar de un pase diario con desayuno, cama balinesa, y otras opciones disponibles. A orillas de la piscina principal, se encuentra HI-SO, el nuevo place to be de la zona, donde disfrutar de un sabroso menú elaborado con producto local en la parrilla de cinco metros o de fiestas al ritmo de exquisita música.

Aparte de HI-SO, en SO/ Sotogrande podemos encontrar una gran variedad gastronómica y muy diferente dependiendo de las necesidades de cada momento. Puedes disfrutar de un delicioso descanso después de tu partido de golf a pie de campo en Social Club o de una sobre mesa más extendida en algún rincón del Restaurante Cortijo. La carta se ha adaptado a los viajes en familia en todos los restaurantes, que cuentan con una propuesta gastronómica especial para niños.

Para aquellos que quieran salir del resort y sacar el máximo partido al destino, pueden encontrar un sinfín de actividades deportivas, al aire libre y rutas tanto por la naturaleza como a pueblos y ciudades cercanas.

Para los más pequeños, se pueden hacer actividades como avistamiento de delfines, paseos en bicicleta por el puerto o probar una clase de tenis en familia o de golf, el deporte por excelencia en Sotogrande. Rodeado de legendarios clubes de golf, SO/ Sotogrande ofrece un alojamiento espectacular en el corazón del mejor destino europeo para los amantes de este deporte. Además, Sotogrande se convierte en el epicentro de la escena del polo durante el verano. Por lo que un plan perfecto es acudir a los emblemáticos torneos que se celebran en los clubes cercanos para sumergirse en el estilo de vida y los eventos sociales de moda de la zona.

En Sotogrande y alrededores se puede disfrutar de una amplia gama de aventuras en el mar que despertarán tus sentidos como practicar kitesurf en Tarifa, navegar por el Estrecho de Gibraltar o probar la pesca en una excursión privada. Tanto visitantes como lugareños, podrán disfrutar de los paseos por el puerto deportivo de Sotogrande, admirando los lujosos yates y escaparates de las tiendas después de un maravilloso paseo en barco.