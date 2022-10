España y Portugal unen fuerzas para llevar la calidad de sus vinos a toda Europa

martes 04 de octubre de 2022 , 09:46h

La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) y la Asociación Interprofesional del Vino de Portugal (ViniPortugal) han presentado en Madrid "Feel the european quality with wines from Spain and Portugal. A Shared Passion", una campaña conjunta, financiada con fondos europeos, que busca promocionar la pasión compartida por el vino de ambos países.

El evento ha contado con la participación de Ángel Villafranca, presidente de OIVE, y con Frederico Falcão, presidente de ViniPortugal, quienes han dado la bienvenida a los asistentes y han puesto de manifiesto la relevancia de la unión entre estos dos importantes países productores y la importancia de trabajar juntos para aprovechar sinergias. La cita ha reunido a representantes institucionales nacionales y del país luso, y prensa europea y nacional. Por su parte, Susana García Dolla, directora general de OIVE, ha sido la encargada de presentar las actividades de esta campaña destacando que “como países, estamos muy cerca en muchos aspectos: compartimos la Península Ibérica, costumbres y estilo de vida donde el vino, consumido con moderación, es una parte importante”.

"Feel the european quality with wines from Spain and Portugal. A Shared Passion" es el nombre del programa conjunto de las dos interprofesionales, que tendrá una duración de tres años, y que busca mostrar la calidad representada por las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, así como la tradición vitivinícola de los dos países.

Las acciones se desarrollarán en España y Portugal hasta 2024, y se cuenta con una inversión superior a 2 millones de euros para todo este periodo. Además de a los turistas europeos, la campaña se dirigirá también a profesionales del sector del vino de los mercados objetivo (importadores y sumilleres), medios de comunicación y líderes de opinión.

Tras el acto de presentación, ha tenido lugar un seminario y cata de vinos españoles, con una selección de vinos institucionales de Denominaciones de Origen, representando algunas de las regiones vitivinícolas más populares de España. El seminario ha sido impartido por el especialista en vino y divulgador Joaquín Gálvez, conocido también por su programa televisivo “Wine Man”.

#ASharedPassion, una pasión compartida entre España y Portugal

Si hay una zona que puede presumir realmente de la calidad, la autenticidad, la historia y la tradición de sus vinos, esa es la Península Ibérica. Y bajo el lema de la campaña, #AsharedPassion, se quiere poner de manifiesto que la calidad de los vinos ibéricos es debida a la gran riqueza de variedades y sellos de calidad DOP e IGP y, sobre todo, a la pasión con la que se elaboran. Los materiales de la campaña se centran en la idea de que cuando el visitante prueba un vino de España o Portugal siente también la tierra, la dedicación y, sobre todo, la larga tradición que hay detrás de cada uno de estos países.

La campaña también se centrará en la relevancia que el sector vitivinícola tiene en ambos países ya que desempeña un papel fundamental en la sostenibilidad económica, social y medioambiental de multitud de sus municipios, generando miles de empleos directos e indirectos que van mucho más allá de los viñedos y bodegas, y que evitan y combaten la despoblación rural. De hecho, su impacto positivo no solo se limita a los países productores, sino que también contribuye a impulsar la economía europea mediante actividades como el transporte, la logística, la comercialización o las ventas.

EL SECTOR DEL VINO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA Y REGIONES INSULARES

España y Portugal son dos referentes vitivinícolas a nivel internacional, con la mayor diversidad y calidad de vinos del mundo. Esto deriva de su gran variedad de uva, terruños, influencias climatológicas y métodos de producción, que hacen que los vinos sean diversos entre sí, distintivos y únicos en el mundo.

España:

950.000 hectáreas de viñedos

101 Denominaciones de Origen Vitivinícolas Protegidas (DOP)

42 Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

Producción: 39,3 millones de hl. en 2021 (- 13,2% interanual)

Exportación: 23,6 millones de hl. en 2021 (+14,4% interanual)

Valor de las exportaciones: 2.858 M€ en 2021 (+ 10,9% interanual)

Portugal:

192.000 hectáreas de viñedos

31 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)

14 Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)

Producción: 7,3 millones de hl. en 2021 (+14% interanual)

Exportación: 3,3 millones de hl. en 2021 (+4,1% interanual)

Valor de las exportaciones: 925 M€ en 2021 (+8,11% interanual)