Viajar a Nueva York estas Navidades: todo lo que no hay que perderse

Como uno de los destinos vacacionales más icónicos, la ciudad de Nueva York volverá a albergar experiencias festivas y eventos en restaurantes, tiendas, cultura y entretenimiento en los cinco distritos. El cuarto trimestre es históricamente el más fuerte del año, representando aproximadamente el 30 por ciento de las visitas a la ciudad. Esta anticipada y vibrante temporada navideña se produce en medio del repunte continuo del turismo en la ciudad de Nueva York, con 6,5 millones de personas que se espera que visiten la ciudad entre el Día de Acción de Gracias y el Año Nuevo. Se prevé que un total de 56,7 millones de personas visiten la ciudad de Nueva York antes de finalizar el 2022, aproximadamente el 85 por ciento de los niveles récord de turismo de 2019.

Los siguientes son eventos festivos, actuaciones y actividades en los cinco distritos para celebrar la temporada navideña en la ciudad de Nueva York:

GRANDES EVENTOS ANUALES:

18 al 25 de diciembre | Prospect Heights, Brooklyn

La Grand Army Plaza de Brooklyn encenderá la menorá (candelabro o lámpara de aceite de siete brazos propia de la cultura hebrea) más grande en cada una de las ocho noches de Hanukkah, con música en vivo, latkes calientes y regalos para los niños.

31 de diciembre–1 de enero | Times Square, Manhattan

El Waterford Crystal Times Square New Year's Eve Ball brillará en Times Square durante toda la temporada, pero ver su descenso en persona en la víspera de Año Nuevo es una forma espectacular y única de celebrar el Año Nuevo. Millones ven el evento de transmisión en Nueva York y en todo el mundo junto con espectadores en Times Square el 31 de diciembre.

ESPECTÁCULOS ALEGRES:

Hasta el 1 de enero | Upper West Side, Manhattan

El Big Apple Circus está de regreso para la temporada de su 45 aniversario e invita a los visitantes a experimentar la emoción de su nuevo y deslumbrante espectáculo: ¡DREAM BIG! Solo durante ocho semanas, Big Top en Lincoln Center será el hogar de asombrosas maravillas y atrevidas acrobacias, haciendo volar la imaginación a las alturas más asombrosas e impresionantes.

Hasta el 2 de enero | Midtown, Manhattan

La amada tradición navideña regresa una vez más al Radio City Music Hall para su espectáculo musical anual, que ha deslumbrado a audiencias de todas las edades durante casi un siglo.

Hasta el 1 de enero | Midtown, Manhattan

En esta asombrosa adaptación de Broadway, el actor ganador del premio Tony, Jefferson Mays, aborda más de 50 papeles en la edición limitada de esta temporada de A Christmas Carol en el Nederlander Theatre. La amada historia de Dickens con personajes notables, Ebenezer Scrooge, Tiny Tim y los cuatro fantasmas, regresará por primera vez desde 2019 y encantará a los asistentes al teatro con su historia redentora.

Hasta el 31 de diciembre | Upper West Side, Manhattan

El Cascanueces de George Balanchine en el Teatro David H. Koch en el Lincoln Center regresa para su presentación anual con disfraces exquisitos, escenarios magníficos y la icónica partitura de Tchaikovsky que transporta al público a una tierra de copos de nieve que giran, bastones de caramelo que saltan, flores que bailan el vals y más.

Hasta el 24 de diciembre | Midtown, Manhattan

Alvin Ailey American Dance Theatre, querido como una de las compañías de baile más populares del mundo, regresa al centro de la ciudad de Nueva York para una temporada que se ha convertido en una alegre tradición invernal. Dirigidos por el director artístico Robert Battle, los extraordinarios bailarines de Ailey conmoverán al público con los estrenos mundiales y de la compañía de Kyle Abraham, Jamar Roberts, Paul Taylor y Twyla Tharp.

16 de diciembre–6 de enero | Upper West Side, Manhattan

La versión abreviada en inglés del Met Opera del mágico cuento de hadas de Mozart es un regalo clásico de vacaciones para audiencias de todas las edades, que da vida a la encantadora historia y la encantadora música. La serie de este año contará con la participación del maestro Duncan Ward, quien debutará en la compañía dirigiendo la irresistible producción de Julie Taymor.

24 de diciembre | Midtown, Manhattan

Una de las favoritas del público del Carnegie Hall durante más de 50 años, la Orquesta de Cuerdas de Nueva York regresa para su concierto anual de Nochebuena dirigido por Jaime Laredo y contará con algunos de los músicos jóvenes más célebres del país junto a artistas invitados, incluido el violinista venezolano Rubén Rengel, quien se une a la orquesta para el virtuoso Concierto en la menor de J. S. Bach.

30 de diciembre | Harlem, Manhattan

El Teatro Apollo organizará su celebración anual de Kwanzaa con el Teatro de Danza de las Fuerzas de la Naturaleza de Abdel Salaam en una noche poderosa de música, percusión y danza moderna y africana. La celebración de este año contará con la artista invitada especial Pauline Jean y celebrará la temporada con momentos de unidad, autodeterminación, así como compartiendo y retribuyendo a las comunidades locales.

EXPOSICIONES DE INVIERNO Y EVENTOS CULTURALES:

A lo largo de la temporada de vacaciones | Bajo Manhattan

Es la época más maravillosa del año cuando las históricas calles empedradas de The Seaport y Pier 17 se convierten en el mejor destino para las celebraciones navideñas. Las festividades incluyen el encendido de la menorá de Hanukkah el 18 de diciembre y decoraciones en las calles.

Hasta el 8 de enero | Chelsea, Manhattan

ARTECHOUSE, pionera en innovación digital y arte experiencial, llevará a cabo una experiencia de arte navideña inmersiva y encantadora, perfecta para toda la familia. SPECTACULAR FACTORY: Holiday Multiverse estará abierto al público para que los huéspedes se sumerjan en un multiverso de villas de vacaciones. Los visitantes flotarán entre cascabeles gigantes que se balancean, irrumpirán en la fiesta de mil cascanueces, se unirán a un emocionante viaje en tren a través de coronas, darán una vuelta en el carrusel de bastones de caramelo y más.

Hasta el 16 de enero | Parque Bedford, El Bronx

Fifth Avenue presenta: la quinta temporada y nuevas calles abiertas

El Holiday Train Show, una de las tradiciones festivas favoritas, ha creado recuerdos durante más de 30 años. Los visitantes verán maquetas de trenes a través de una exhibición encantadora de más de 190 réplicas de lugares emblemáticos de la ciudad de Nueva York, cada una deliciosamente recreada con materiales naturales como corteza de abedul, vainas de loto y palitos de canela.

Hasta el 8 de enero | Upper East Side, Manhattan

Una tradición de Nueva York, la exposición The Met's Christmas Tree and Napolitan Baroque Crèche, un árbol adornado con un belén alrededor de su base, proviene de una colección de figuras napolitanas del siglo XVIII donadas por la artista y coleccionista estadounidense Loretta Hines Howard en 1964.

Celebración navideña de Fifth Avenue, The Fifth Season, regresa por segundo año para traer alegría a la avenida más icónica de Manhattan. La Asociación de la Quinta Avenida dará la bienvenida una vez más a invitados de todo el mundo para disfrutar de las icónicas vidrieras navideñas y las impresionantes decoraciones. Como novedad para esta temporada, Fifth Avenue lanzará Open Streets. Este nuevo programa no solo cerrará la Quinta Avenida a todo el tráfico vehicular, sino que también abrirá las aceras a una variedad de vendedores de comida y artistas musicales de coros locales y conjuntos instrumentales.

Durante toda la temporada de vacaciones | Upper West Side, Manhattan

El Origami Holiday Tree de 13 pies deliciosamente decorado, que celebra su 50 aniversario, tendrá un tema de Gemas del Museo, con 50 modelos de color dorado especialmente creados para el aniversario de oro.

LUCES Y ESPLENDOR:

A lo largo de la temporada de vacaciones | Hudson Yards, Manhattan

La experiencia Shine Bright volverá una vez más a Hudson Yards. Con más de 2 millones de luces parpadeantes, Shine Bright Only en Hudson Yards, presentado por Wells Fargo, verá el vecindario adornado con 115 millas de luces de cadena, 725 árboles de hoja perenne vestidos y piezas iluminadas de 16 pies de altura en forma de globos aerostáticos dispuestos a través de la Plaza Pública y los Jardines con una pieza central de globos aerostáticos de 32 pies suspendida en la Gran Sala de las Tiendas y Restaurantes.

Hasta el 8 de enero | Saint George, Staten Island

El Festival de Linternas de Invierno de la Ciudad de Nueva York está de regreso por cuarto año para transformar un nuevo lugar, SIUH Community Park en Staten Island, en un mundo inmersivo de luz. Los visitantes disfrutarán de más de ocho acres de luminiscencia además de un DJ en vivo, mapeo de proyección, vendedores de comida y más.

Hasta el 8 de enero | Glen Oaks, Queens

De regreso por segundo año, el Festival de Linternas de Invierno de la Ciudad de Nueva York transformará Queens County Farm en un oasis radiante y envolvente con luces festivas y linternas hechas a mano en forma de flores, tractores, animales de granja y más.

Hasta el 8 de enero | Prospect Heights, Brooklyn

El festival de luces navideñas centrado en la familia del Bronx Zoo conectará a los visitantes con la vida silvestre real y los lugares salvajes

Explore el jardín después del anochecer en el Lightscape iluminado, que celebrará la belleza de la naturaleza con un encantador sendero de una milla a través del paisaje de 52 acres de BBG. Agotado en su primera temporada, el espectáculo nocturno e iluminado de este año presenta nuevas obras de arte junto con los favoritos que regresan. Disfrute del túnel de la Catedral de Invierno, el Jardín de Fuego y el Mar de Luz, así como de las nuevas obras de iluminación específicas del lugar realizadas por artistas locales, acompañadas de una banda sonora seleccionada.

Hasta el 8 de enero | Bronx Park, El Bronx

Con más de 360 faroles que representan casi 90 especies de animales y plantas, el festival de luces navideñas centrado en la familia del Bronx Zoo conectará a los visitantes con la vida silvestre real y los lugares salvajes. Durante las noches, el parque cobra vida con la alegría navideña a medida que las pantallas de luces envolventes, las linternas de animales diseñadas a medida (algunas de tamaño natural, otras más grandes que el tamaño real) y los espectáculos de luces animadas brillan en todo el zoológico. La celebración se completa con delicias de temporada, música navideña clásica y otros entretenimientos festivos. La amada tradición seguramente encantará a los visitantes de todas las edades, por lo que es la manera perfecta de comenzar las vacaciones este año.

Seleccione fechas hasta el 14 de enero | Parque Bedford, El Bronx

Descubra la belleza del Jardín Botánico de Nueva York a través de NYBG GLOW, que iluminará el paisaje emblemático del jardín y los edificios históricos después del anochecer con una experiencia colorida recientemente ampliada de 1.5 millas. Sobre la base de las noches con entradas agotadas de los últimos dos años, el evento se expandirá a más de las magníficas colecciones del jardín, convirtiéndolo en una experiencia imperdible en esta temporada navideña.

Seleccione fechas hasta el 8 de enero | Flushing, Queens

Amaze Light Festival da la bienvenida a visitantes de todas las edades para sentir el espíritu de las fiestas en un universo de brillo, música, comida, baile, celebración y asombro. Los invitados serán recibidos por los adorables personajes Zing y Sparky del libro de cuentos Amaze, quienes dan vida a los bailarines, cantantes y al espectáculo de luces con sus poderes mágicos. Visite el mercado navideño y luego deténgase y disfrute de un bocadillo en Sparky's Sweet Spot. Disfrute de delicias culinarias dulces y saladas, así como de bebidas y cócteles especiales. Deslízate por la helada Thrill Hill de Zing, disfruta de la maravilla en un viaje en tren, escribe una carta a Papá Noel y crea tradiciones y recuerdos que durarán toda la vida.

Hasta el 31 de diciembre, excepto los días 24 y 25 | Dyker Heights, Brooklyn

Dirigirse a Brooklyn para experimentar las extravagantes exhibiciones de luces navideñas en Dyker Heights, también conocido como "Dyker Lights". Esta visita guiada en autobús, que sale de Manhattan, ofrece a los visitantes una experiencia especial para ver las casas decoradas de manera única, aprender sobre la historia y las historias de la tradición del vecindario y más.