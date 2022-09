Cantando Bajo la Lluvia va a celebrar su 70 aniversario en el Teatro Apolo

jueves 08 de septiembre de 2022 , 08:38h

I'm singing in the rain

Just singing in the rain

What a glorious feeling

I'm happy again

I'm laughing at clouds

So dark up above

The sun's in my heart

And I'm ready for love…

Los directores Àngel Llàcer y Manu Guix y la coreógrafa Miryam Benedited, conjuntamente con la productora Nostromo Live, anuncian el estreno del musical “CANTANDO BAJO LA LLUVIA” el próximo 28 DE SEPTIEMBRE en el Teatro APOLO de Madrid.

Y lo hace después de conquistar al público de Barcelona, donde se convirtió en el espectáculo con más espectadores de la temporada pasada tras ser aplaudido por más de 175.000 personas.

Esta producción de “CANTANDO BAJO LA LLUVIA”, que celebra el 70 aniversario de la película, es un homenaje al musical clásico. Con una puesta en escena que invita a viajar al Hollywood de los años 20 y… ¡con auténtica lluvia en el escenario!

Una temporada breve, hasta febrero de 2023 de manera improrrogable, para un evento histórico.

“CANTANDO BAJO LA LLUVIA” es conocido como uno de los mejores films musicales de todos los tiempos.

Se estrenó la primavera de 1952 y se transformó de inmediato en un fenómeno social por la espectacularidad de su puesta en escena, sus coreografías y sus canciones.

Durante el siglo XX, se convirtió en un icono del género musical, llegando a considerarse el musical más espectacular de todos los tiempos.

Con 17 números musicales que forman parte de la memoria colectiva incluyendo las míticas “Singin in the rain”, “Good morning” o “Beautiful girl”, también ha sido un éxito en sus montajes de Broadway y West End.

SINOPSIS

Las estrellas del cine mudo Don Lockwood y Lina Lamont ven amenazada su brillante carrera por la llegada de una inesperada revolución: el cine sonoro. Lockwood, junto con su amigo de infancia, Cosmo Brown, y la desconocida actriz Kathy Shelden, tendrán que luchar para triunfar en las nuevas películas donde la voz y la música son esenciales.

Una historia de amor llena de sensibilidad, humor, guiños cinéfilos y espectaculares números de baile ambientados en el glamuroso Hollywood de los años veinte.

Una comedia clásica, con guion de Betty Comden y Adolph Green, que emociona y enternece al espectador con una bonita historia de amor, al mismo tiempo que lo traslada al pasado para descubrir los inicios del cine sonoro y todos sus secretos.

La historia se desenvuelve entre escenas, coreografías y canciones icónicas y espectaculares que convierten “CANTANDO BAJO LA LLUVIA” en un musical ideal para todos los públicos.

“CANTANDO BAJO LA LLUVIA” es la producción más ambiciosa de Nostromo Live hasta la fecha.

La escenografía de grandes dimensiones está llena de retos técnicos, con grandes estructuras, 60.000 lúmenes de proyección y con un sistema de última tecnología que permite que llueva 1.000 litros sobre el escenario cada noche en el icónico “Singin' in the Rain”.

La comedia musical más romántica de todos los tiempos estará protagonizada por Miguel Ángel Belotto en el papel de Don Lockwood y Diana Roig como Kathy Selden.

Acompañados de un reparto de lujo que cuenta con Ricky Mata en el papel de Cosmo Brown y Mireia Portas como Lina Lamont.

25 actores y bailarines, una orquesta en directo de 9 músicos y una escenografía de grandes dimensiones garantizan un espectáculo absolutamente único.

“CANTANDO BAJO LA LLUVIA”, dirigido por ÀNGEL LLÀCER y MANU GUIX, se estrenará en el Teatro APOLO de Madrid el próximo 28 de septiembre.

Estoy cantando bajo la lluvia,

simplemente cantando bajo la lluvia.

Qué sensación tan gloriosa,

soy feliz de nuevo,

me estoy riendo de las nubes,

tan oscuro ahí arriba,

el sol está en mi corazón,

y yo estoy preparado para el amor.