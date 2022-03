Hotel Las Arenas Balneario Resort renueva su sello Safe Tourism Certified

lunes 07 de marzo de 2022 , 10:20h

El Hotel Las Arenas Balneario Resort ha renovado el sello Safe Tourism Certified, otorgado por el Comité de Certificación del Instituto para la Calidad Turística Española. Con él, se reconoce de nuevo su implicación en la seguridad y el bienestar de sus huéspedes frente a la COVID-19.

Safe Tourism Certified se otorga a los prestadores de servicios turísticos que cumplen con los exigentes requisitos establecidos por el ICTE, como marca de garantía y certificación de la implantación del sistema de prevención de riesgos para la salud frente a la pandemia, transmitiendo así el concepto de “turismo seguro certificado”.

El establecimiento de 5* GL de Valencia, que pertenece a la cadena española Hoteles Santos y es miembro de The Leading Hotels of the World, ha demostrado en estos dos últimos años un fiel compromiso con la coyuntura actual, a través de la implementación de rigurosas medidas higiénico-sanitarias con el objetivo de salvaguardar la salud de sus clientes y personal empleado.

Desde su reapertura en el mes de junio de 2020, el Hotel Las Arenas Balneario Resort ha continuado brindando un entorno de confianza, integrando procesos basados en el aumento y el refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección con nuevos productos y técnicas adaptados a esta situación.

Asimismo, ofrece una serie de garantías experienciales para satisfacer a sus clientes, como la flexibilidad en la reserva y en los horarios de registro; la informatización de procesos, la digitalización de la información, etc.

A día de hoy, continúa demostrando su capacidad superior de adaptación, preparación, respuesta y recuperación ante situaciones como esta, sin dejar de lado su marcada identidad, basada en un servicio y una atención de altísima calidad.

Este exclusivo alojamiento con vistas al Mediterráneo aún conserva la espectacular belleza arquitectónica del antiguo Balneario Las Arenas, donde la elegancia, el confort y la excelente gastronomía se combinan a la perfección para ofrecer estancias inolvidables.