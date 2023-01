CutreCon trae las peores películas de superhéroes del cine

lunes 23 de enero de 2023 , 07:42h

Tienen superpoderes, visten con trajes de colores chillones, llevan capa y antifaz y preferirás dejarte atracar en un callejón oscuro en mitad de la noche a ser rescatado por semejante grupo de inútiles. Y es que los superhéroes que llegan a CutreCon, Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid, cuya duodécima edición se celebra del 25 al 29 de enero, son tan torpes, patéticos y vergonzosos como extremadamente divertidos.

Durante cinco días, estos inefables justicieros mostrarán de lo que son capaces a lo largo de una variada programación de 22 títulos, en sesiones tanto gratuitas como de pago repartidas en tres sedes: la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, el emblemático mk2 Cine Paz, y el mk2 Palacio de Hielo (C/ de Silvano, 77).

“Durante la última década, las películas de superhéroes han invadido la cartelera hasta tal punto que son ya un género en sí mismo” explica Carlos Palencia, director de CutreCon. “En esta edición queremos mostrar el submundo que hay dentro de este género, donde si escarbas un poco salen auténticas joyas de lo cutre hechas con cuatro euros y que, por supuesto, no gozaron del favor del público ni batieron récords de taquilla, sino que, en la mayoría de los casos, fueron olvidadas o son directamente desconocidas. Es hora de reivindicar estas demenciales películas como se merecen”.

Además de los mencionados superhéroes, la programación de CutreCon 12 se complementa con títulos de otros géneros, que en la presente edición recupera tras la pandemia la tradicional sesión infantil matinal de los sábados. Además, tras el éxito del año pasado, regresa la Sección Oficial, en la que el público, con sus votaciones, otorgará el Premio al filme más divertido de los presentados a concurso.

Miércoles 25

La primera jornada de CutreCon 12 comienza a las 17:00 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense con la malograda ‘El Capitán Trueno y el Santo Grial’ (2011), adaptación del popular tebeo creado por Víctor Mora y Miguel Ambrosio (Ambrós) en la década de los 50. Una producción caótica que derivó en un rodaje infernal en el que su director, Antonio Hernández —En la ciudad sin límites, Lisboa— tuvo que lidiar con innumerables problemas para sacar la película adelante; entre otros, el cambio de técnicos y de director de fotografía casi a diario.

Curiosamente, se da la circunstancia de que el director Juan Piquer Simón —Slugs, La grieta—, responsable de la película elegida para la sesión inaugural de CutreCon 12, coqueteó durante años con la adaptación del Capitán Trueno, que finalmente no pudo llevar a cabo. Sin embargo, nos legó ‘Supersonic Man’ (1978), una copia barata de la mítica Superman de Richard Donner rodada a toda prisa para aprovechar el filón de esta, que se proyectará a las 21:30 horas en el céntrico mk2 Cine Paz.

Jueves 26

La Facultad de Ciencias de la Información de la UCM alberga el grueso de la jornada con hasta tres sesiones, todas ellas con entrada gratuita hasta completar aforo. Ciertamente, ‘Superman IV: En busca de la paz’ (1987), a partir de las 12:00 horas, no se merece ni un solo céntimo por parte de los espectadores, que sin duda hubieran reclamado la devolución de su importe tras ver semejante fechoría. Y es que esta cuarta entrega de las aventuras del hombre de acero protagonizada por Christopher Reeve y Gene Hackman es un subproducto de serie B que degradó la franquicia de tal modo que Superman no regresó a las pantallas hasta casi dos décadas después.

A las 13:30 pasamos de un mito del cómic de DC a un mito de Marvel con ‘Iron Man contra los vampiros’ (2022). A pesar de lo prolífico y cada vez más enrevesado que es el conocido como Universo Cinematográfico de Marvel, confirmamos que no es que Robert Downey Jr. haya vuelto a encarnar a Tony Stark y no nos hayamos enterado, sino que se trata de una cinta apócrifa llegada desde China gracias a Trash-O-Rama Distribución. Un disparate absoluto en el que el Iron Man se alía con exorcistas y maestros taoístas para combatir a una estirpe de vampiros procedente de Transilvania que está causando estragos en el país asiático.

A las 17:00 horas, CutreCon 12 se despide de la Facultad de Ciencias de la Información a lo grande con ‘Tuno negro’ (2001), película que bebe directamente de la saga Scream creada por Wes Craven a finales de la década de los 90 y que hizo resurgir con fuerza el género slasher, que irrumpió con fuerza en España con títulos de este género que buscaban la complicidad del público adolescente y cuya única pretensión era el puro entretenimiento.

El día finaliza en el mk2 Cine Paz a las 21:00 horas con una sesión doble muy especial formada por dos clásicos de la irreverente productora Troma: ‘El vengador tóxico’ (1984) y ‘Tromeo y Julieta’ (1996). La primera es una gamberrada absoluta que provocará vítores y aplausos en el patio de butacas cada vez que el bueno de Marvin, convertido en el Vengador tóxico tras caer en un contenedor de residuos radiactivos, acabe de una forma especialmente truculenta y creativa con alguno de los malhechores que se cruzan en su camino. La segunda ya lo dice todo solo con su título, una versión completamente libre y ultraviolenta del clásico de la literatura trasladado a los años 90 en la que dos jóvenes lucharán por su amor dejando unos cuantos cadáveres por el camino.

Viernes 27

La Sección Oficial de CutreCon regresa de nuevo tras el éxito del año pasado, en esta ocasión con dos títulos en liza que se enfrentarán por obtener el Premio del público al filme más divertido. Será una sesión doble en el mk2 Cine Paz que comenzará a las 12:00 del mediodía con ‘Delirio profundo’, el primer largometraje de la realizadora Marta Montes, una historia muy loca en la que un anillo con un ojo que se mueve a placer y dotado con poderes sobrenaturales marca irremediablemente a todos sus portadores.

Inmediatamente después llega la otra película en concurso, cuyo título da exactamente lo que promete: ‘Ama de casa alien contra zombi gay’. En efecto, una ama de casa resucitada por un alienígena se enfrentará sin cuartel a un hombre gay infelizmente casado que es poseído por un demonio que lo transforma en zombi, mientras una pareja de policías intentará pararles los pies.

A las 21:30 horas llega una de las sesiones estrella de esta edición número doce de CutreCon, ‘Batman: La película’, el primer largometraje del hombre murciélago estrenado allá por 1966. Se trata de la versión en pantalla grande de la serie del mismo año protagonizada por Adam West y Burt Ward como Batman y Robin respectivamente, que marcó a varias generaciones con su estética hortera y sus onomatopeyas sobreimpresionadas en pantalla durante las escenas de acción.

Sábado 28

El día grande de la CutreCon comienza como antes de la pandemia con la tradicional sesión infantil matinal; un programa doble seleccionado por el mismísimo Cacaman, animador del festival, y responsable de crear no pocos traumas infantiles debido a la calidad de las películas que proyecta. A partir de 11:00 horas, los temerarios espectadores que se acerquen hasta el mk2 Palacio de Hielo se deleitarán con ‘La leyenda de Hércules’ (1997) cinta alemana sobre el mito griego que ya está en el Olimpo de las peores películas animadas de todos los tiempos.

Inmediatamente después llega un superhéroe mexicano que a nadie dejará indiferente conocido como ‘Mágico, el enviado de los dioses’ (1990). Desde luego su nombre no podría ser más acertado, pues lo que veremos ante nuestros ojos será pura magia.

¿Las Tortugas ninja y los Transformers juntos en un mismo filme? Claro que es posible si te pasas los derechos de autor por el forro, que es lo que hace esta cinta surcoreana titulada, claro, ‘Tortugas ninjas contra Transformers’ (1989), porque para qué esconder que esto es más pirata que una convención de manteros. La película, que comienza a las 13:30 horas, cuenta cómo un grupo de tortugas deformes del planeta Battlestar se enfrentan a un siniestro personaje que quiere dominar el universo llamado Shark.

Tras reponer fuerzas, a las 16:30 llega la sesión felina, un programa doble que comienza con ‘El hombre puma’ (1980) un superhéroe engendrado por extraterrestres que le concedieron increíbles poderes de puma como volar, ver a través de las paredes o volverse incorpóreo…

Al menos ‘El hombre león’ (1975), sí hace honor a su nombre ya que fue criado por leones y se dedica a arañar con sus poderosas garras que dejan marcas de pintura en sus enemigos. Este filme turco, que se verá remasterizado en 4K Ultra HD, está protagonizado por la estrella Cüneyt Arkin, conocido por el Star Wars turco.

A las 20:00 es hora de reencontrarse y, por qué no, reivindicar más de tres décadas después, una película cuyo estrepitoso fracaso dejó temblando al mismísimo George Lucas. Y es que ‘Howard, un nuevo héroe’ (1986), producida por Lucasfilm, que por aquella época sacaba taquillazos como quien va a comprar el pan, no solo no cumplió las expectativas, sino que se estrelló de tal modo teniendo en cuenta el presupuesto del filme, que todavía debe provocar pesadillas al autor de ‘La guerra de las galaxias’.

Cierra la intensa jornada del sábado a las 22:30 la que posiblemente sea la sesión que pasará a la historia del festival por los ataques de risa que causará en el patio de butacas. No exageramos: ‘El increíble Bulk’ (2012) es la quintaesencia del cine cutre, un desastre cinematográfico que cuestiona toda lógica y que podemos calificar de auténtico milagro, porque los planetas se alinearon para que todo saliera como tenía que salir, es decir, lo peor posible.

Domingo 29 de enero

El último día de CutreCon comienza a las 12:00 en mk2 Palacio de Hielo con una nueva entrega del formato Kaijutón, una inclasificable y loquísima maratón que, tras el éxito arrollador de la pasada edición, regresa este año con los superhéroes tokusatsu, estilo Ultraman, como hilo conductor. Kaijutón Ni: Tokutón es una desternillante compilación de bizarrismo audiovisual japonés que incluye cortometrajes de serie Z como Maboroshi Panty V de la productora Giga, así como capítulos de series de televisión ignotas, tráileres, spots, videoclips y varias sorpresas.

A las 16:30 esta duodécima edición de CutreCon se despide por todo lo alto con lo que la organización define como la “maratón más empoderada”, la Superwomatón, cuatro películas que son una buena muestra del peor cine protagonizado por superheroínas. Los títulos que conforman el programa, que se extenderá hasta las 23:30 de la noche son:

‘Kekko Kamen’ (1991), adaptación del depravado manga del mismo nombre del autor de Mazinger Z, donde una guerrera va repartiendo justicia en pelotas pero, eso sí, con el rostro bien tapado.

No le va a la zaga Lady Street Fighter (1980), una oda a la incompetencia cinematográfica repleta de acción y artes marciales carente de todo sentido de la narración.

Muy diferente es ‘They call me Macho Woman’ (1989), dirigida por Patrick G. Donahue, autor de la genial ‘Kill Squad’ y Premio Jess Franco 2021. Macho Woman es una mujer de armas tomar. Una comedia llena de violencia extrema y humor negro salida de la factoría Troma, que es un título para reivindicar y que arrancará los aplausos de los espectadores.

Por último, ‘Lady Avengers’ (2022) cuyo cartel copia hasta la tipografía de ‘Los vengadores’ de Marvel Studios, reúne a Wonder Woman, Sailor Fresh, Kekko Kamen y Iron Girl entre otras; en este nuevo desastre de la productora japonesa Giga. Este grupo de valientes superheroínas se enfrentará, con la ayuda de la gema del infinito, a toda clase de villanos —incluido un predator— que se han unido para crear un imperio del mal y, en un alarde de originalidad, dominar el universo.