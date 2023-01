Los retratos de Jean-Marie del Moral toman las Bodegas Roda

viernes 27 de enero de 2023 , 07:05h

El ciclo “Maridajes” alcanza su 28ª edición con una exposición sobre la fotografía de retrato de Jean-Marie del Moral.

La Fundación Foto Colectania de Barcelona y Bodegas Roda presentan la 28ª edición de Maridajes con la exposición ‘Jean-Marie del Moral. Retratos de artistas’, que ofrece una mirada al extenso trabajo retratista del fotógrafo hispano-francés, desde siempre fascinado en captar pintores y escultores en sus estudios. Maridajes es un ciclo de exposiciones iniciado en 2007 que se celebra en las Bodegas Roda a partir de la colección de la Fundación Foto Colectania, y que en cada selección establece un vínculo común entre la obra de diferentes fotógrafos bajo un eje temático central.

“Al entrar en cualquier estudio estoy emocionado… En un estudio se pintan o se destruyen cuadros, se duda, se intentan cosas, se aciertan otras… El estudio es una metáfora de la vida, y la vida con sus incertidumbres es lo que más me gusta”.

(Jean-Marie del Moral)

La trayectoria de Jean-Marie del Moral como fotógrafo profesional y colaborador de prestigiosos rotativos franceses tuvo un punto de inflexión a finales de los años 70 cuando visitó el estudio de Joan Miró. Este breve pero intenso encuentro activó una pasión que mantiene hasta hoy: retratar a pintores y escultores en ese ámbito mágico de creación que son sus estudios.

Del Moral comenzó visitando a los creadores españoles de la generación del exilio, tanto en París como en España (manteniendo una relación de amistad con algunos de ellos) para después ampliar su repertorio a creadores contemporáneos de todo el mundo. Entre ellos, destaca el seguimiento que ha mantenido con Miquel Barceló a lo largo de varias décadas, un hecho insólito en la historia de la fotografía y posiblemente el fotoensayo más intenso de la biografía de un artista.

La estrategia del fotógrafo al acceder a los estudios parece sencilla, pero no lo es: no distorsionar, no invadir ese espacio personal y, a su vez, ser rápido para aprovechar la pequeña franja de tiempo en la que el retratado se entrega y confía. Junto a estas virtudes, la captura de estas imágenes únicas tiene mucho que ver con su admiración hacia unos creadores que le ofrecen la oportunidad de acceder a su territorio más íntimo.