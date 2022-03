Camarón de la Isla y Paco de Lucía: Al Verte Las Flores Lloran

miércoles 09 de marzo de 2022 , 09:25h

"Al Verte Las Flores Lloran" es el primer disco de Camarón de la Isla acompañado de Paco de Lucía. Fue grabado y publicado en 1969. Ahora se puede descubrir en Casa Flamenco el vinilo de 180 gramos Edición limitada en de color Rosa/Rojo Glow in The Dark que cuenta con el audio remasterizado en 2018 especialmente para este formato. Se trata de un disco en el que destacan las seguiriyas, bulerías, soleás y tangos.

El nombre oficial del álbum es ‘El Camarón de la Isla con la colaboración especial de Paco de Lucía’, pero es llamado ‘Al verte las flores lloran’ debido a que entre los aficionados se dio la costumbre de llamarlo por el nombre de la primera canción.

Al verte las flores lloran

Cuando entras tú al jardín

Porque las flores quisieran

Toítas parecerse a ti

TRACKLIST

LP (A)

1.Al Verte Las Flores Lloran. / 2.Que Un Toro Bravo En Su Muerte. / 3.Si Acaso Muero. / 4.En Una Piedra Me Acosté. / 5.Anda Y No Presumas Más. / 6.Camina Y Dime.



LP (B)

1.Detrás Del Tuyo Se Va. / 2.Y Tú No Me Respondías. / 3.Llorando Me Lo Pedía. / 4.Una Estrella Chiquitita. / 5.Con La Varita En La Mano. / 6.Barrio De Santa María.