OTRAS NOTICIAS Ampliar Desde la Ventana, exposición fotográfica en la 29ª edición de Maridajes Redacción Más artículos de este autor Por martes 12 de septiembre de 2023 , 08:45h Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram La Fundación Foto Colectania de Barcelona y Bodegas Roda presentan la 29ª edición de Maridajes con la exposición Desde la Ventana que muestra el trabajo de 18 fotógrafos. La nueva muestra que se presenta en la sala de Bodegas Roda plantea uno de los temas más recurrentes y queridos por los fotógrafos: la ventana. No es casual que la primera fotografía de la historia (tomada por Niépce en 1826, tras ocho horas de exposición a la luz) fuese precisamente una toma desde la ventana de la casa del fotógrafo. La ventana es un elemento que fascina a los fotógrafos porque inconscientemente plantea el paralelismo entre el objetivo (ventana que proyecta la luz en la cámara oscura) y la propia ventana como abertura desde la que miramos, protegidos en la cámara oscura de nuestras casas. La mayoría de los fotógrafos sueñan con ser invisibles y, por eso, al parapetarse tras la ventana, tienen ese privilegiado punto de vista para observar sin ser vistos. Los 18 fotógrafos de la Colección de Foto Colectania que participan en esta exposición presentan imágenes de diferentes épocas, contextos y estilos, mostrando su fascinación por las ventanas, y sorprendiéndonos con sus miradas a través, y sobre, este elemento tan presente en nuestras vidas. Los autores son: Manel Armengol, Vari Caramés, Juan Manuel Castro Prieto,Toni Catany, Gala Font de Mora, Ferran Freixa, Alberto García-Alix, Paco Gómez, Juande Jarillo, Manolo Laguillo, Fernando Lemos, Ramón Masats, Xavier Miserachs, César Ordóñez, Carlos Pérez Siquier, José Ronco, Gervasio Sánchez y Rafael Sanz Lobato. BIOGRAFÍA DE LOS AUTORES Manel Armengol (Badalona, 1949) En los años setenta ejerce como periodista independiente antes de dedicarse al periodismo gráfico. En 1976 sus fotos de una manifestación por las libertades se publican en Paris- Match, The New York Times, Newsweek, etc. y se convierten en una referencia iconográfica de la etapa de la transición política en España. En esa década desarrolla extensos trabajos en Estados Unidos y China. A partir de 1983 se produce un cambio radical en su planteamiento fotográfico. Armengol ha colaborado en gran número de publicaciones y ha impartido clases en las universidades de Bellaterra y Pompeu Fabra de Barcelona. Sus obras están presentes en numerosas instituciones privadas y públicas de España, Estados Unidos y Japón. Vari Caramés (Ferrol, 1953) Vari Caramés es un fotógrafo gallego de A Coruña, ciudad en la que actualmente vive y trabaja. Es un incorregible perseguidor del azar, las sombras huidizas y los encuentros que sólo presuntamente son fortuitos. Es autodidacta y con más de tres décadas de dedicación a sus espaldas y una obra de personalísimo trazo que lo coloca entre los fotógrafos españoles más singulares de nuestro tiempo. Desde 1984 ha participado en más de 200 exposiciones individuales y colectivas. Su obra se encuentra en varias colecciones de instituciones como Foto Colectania, el Centro de Arte Reina Sofía, el CGAC (Santiago de Compostela), Círculo de Bellas Artes (Madrid), Fundación Ayuntamiento de Alcobendas, el IVAM (Valencia), Centro de estudios fotográficos de Braga (Portugal) así como en colecciones privadas en Europa y Estados Juan Manuel Castro Pietro (Madrid, 1958) Economista de formación, ingresó en la Agencia VU de París en 2001. Premio Nacional de Fotografía en 2015. En la actualidad, compagina el desarrollo de sus proyectos personales con colaboraciones para publicaciones como Mare, Le Monde, GEO, National Geographic, El País, The Times... Su obra se ha mostrado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en España y en otros países como Francia, Bélgica, Italia, EE. UU., Guatemala, Bolivia, Ecuador o Perú. Está presente en numerosas colecciones de ámbito nacional e internacional. Castro Prieto utiliza la fotografía para evidenciar la realidad oculta tras la aparente lógica de lo cotidiano. En sus imágenes siempre hay misterio, inquietud y belleza. Tras sus fotografías se esconde una sutil simbología que las vincula directamente con cuestiones recurrentes en el imaginario del autor, como son la infancia, la muerte, el sexo o la religión. Toni CatanyLlucmajor, (Mallorca, 1942 - Barcelona, 2013) Fotógrafo autodidacta, desde muy temprano en su carrera comienza a experimentar con técnicas no convencionales. Mientras desarrolla su trabajo con los calotipos, con los que se da a conocer internacionalmente, continúa utilizando técnicas más convencionales para fotografiar (primero en blanco y negro y después en color) los temas recurrentes en su carrera son paisajes, retratos, naturalezas muertas y desnudos, pero sin abandonar nunca la experimentación técnica: primero con las polaroids transportadas y más adelante, con la fotografía digital. En 1991 el Ministerio de Cultura de Francia le otorga el título de Chevalier de L’Ordre des Arts et des Lettres y en 2001 recibe el Premio Nacional de Fotografía y el Premi Nacional de Cultura en la categoría de Artes Plásticas. Su obra forma parte de importantes colecciones y ha sido expuesta tanto a nivel nacional como internacional. Gala Font de Mora (Valencia, 1989) Vive y trabaja en Valencia, compaginando su trabajo profesional centrado en fotografía y video con proyectos personales. Entre sus proyectos personales cabe destacar su proyecto Week-End, seleccionado por el jurado de LensCulture en Street Photography Awards 2020, a propuesta de lhiro Hayami, director de T3 - Festival Internacional De Fotografía De Tokio, Japón. En 2022 obtiene el Premio Instituto Cervantes de París y queda finalista en International Women in Photo Awards, exponiendo este trabajo en París, Dubai, Tokyo y Ginebra. En 2023 gana la convocatoria “Cultura Online” de Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Su obra está en colecciones privadas, en la colección de la fundación Foto Colectania y en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Ferran Freixa (Barcelona, 1950 - Sant Vicenç de Montalt, 2021) Se inició en el mundo de la fotografía de manera autodidacta, aunque en 1969 se profesionalizó al abrir su estudio propio, especializado en moda, industria y publicidad. Diez años más tarde abandonó este ámbito para centrarse en la arquitectura. Su obra se ha expuesto en distintos lugares de Europa y Estados Unidos, destacando especialmente las exposiciones realizadas en la Universidad de Salamanca en 1994 y en La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona en 1996. Su trabajo forma parte de las colecciones permanentes del Instituto Valenciano de Arte Moderno, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), el Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona) y la Bibliothèque Nationale de France (París), entre otras. Alberto García-Alix (León, 1956) Premio Nacional de Fotografía en 1999. Amante de las motocicletas y de los retratos, sus cámaras Leica y Hasselblad han inmortalizado a importantes artistas nacionales e internacionales. Las motos, los tatuajes, la música y la noche han sido algunas de sus fuentes de inspiración. Si bien se ha dedicado durante toda su carrera a la fotografía, claramente reconocible en el área del blanco y negro y el campo del documento social y personal, desde sus largas estancias en Francia y China de los años 2007 y 2008, ha hecho una incursión en el vídeo para documentar sus imágenes acompañadas de su voz y sus propios textos. Paco Gómez (Pamplona, 1918 - Madrid, 1998) Francisco Gómez es uno de los fotógrafos que formó parte del intenso proceso de renovación de la fotografía española de mediados del siglo XX. Su trabajo, siempre singular, se sitúa entre el realismo y la abstracción, la fotografía subjetiva y el neorrealismo. Su trayectoria dio un giro y cobró nuevos impulsos cuando empezó a colaborar con la revista Arquitectura en 1959, trabajando para la misma hasta 1974. Esta vinculación hizo que su práctica fotográfica se diversificara enormemente, abriéndose también desde entonces a géneros como la fotografía de arquitectura, el reportaje o una incipiente práctica documental urbana. Juande Jarillo (Granada, 1969) Actualmente vive en Barcelona y colabora asiduamente con diseñadores gráficos, artistas y centros de arte. Trabaja con fotografía y video y como artista ha participado en The Marvelous Real, Museum of Contemporary Art Tokyo, y en Presència, Galería Joan Prats, Barcelona. El mundo de Juande Jarillo es un mundo extrañado. Utilizando escenas de la vida cotidiana, propone una lectura inestable en la que compiten y se confunden elementos de distintas categorías: lo incongruente y lo banal, lo mágico y lo absurdo. Manolo Laguillo (Madrid, 1953) Es catedrático de fotografía en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona desde 1996, además de comisario de exposiciones. Su trayectoria fotográfica comienza en torno a 1975 y se extiende sin interrupción hasta la actualidad. A caballo del documentalismo y la subjetividad poética, con su trabajo ha documentado los procesos de transformación urbana y arquitectónica de Barcelona y otras ciudades desde 1978 hasta la actualidad. Ha realizado varias exposiciones, entre las que cabe destacar la exposición ‘Razón y ciudad’ en la Fundación ICO en Madrid en 2013, y ‘Barcelona (1978-1997)’ en el MACBA en 2007. Hay obra suya en el Museo Reina Sofía de Madrid, EL MACBA, EL MNAC, la Bibliothèque Nationale de París, el Consejo Mexicano de Fotografía, y en numerosas colecciones privadas de Europa y Estados Unidos. Fernando Lemos (Lisboa, 1926 – Sao Paulo, 2019) Estudió pintura en la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Lisboa y comenzó a trabajar como diseñador en el mundo de la publicidad. Lemos comenzó a experimentar con la fotografía en 1949 con un trabajo muy vinculado al surrealismo portugués, incluido un importante grupo de retratos de artistas e intelectuales de la época. Apasionado por naturaleza, experimentó con el proceso fotográfico como un puzle del inconsciente, a través de la sobrexposición de negativos de forma muy intuitiva, tanto en los retratos que hizo de sus compañeros del grupo surrealista, como en los escenarios construidos que hace para sus composiciones. En 1994 el Centro de Arte Moderno de la Fundaçao Calouste Gulbenkian le dedicó una exposición retrospectiva en Lisboa. Ramón Masats (Caldes de Montbui (Barcelona), 1931) Ramon Masats empezó a trabajar como fotógrafo de reportaje en diferentes periódicos. Pronto es reconocido por su labor como cronista y una especial intuición para captar la realidad más inmediata sin manipularla. En 1957 se afincó en Madrid, desde donde recorrió la Península trabajando como reportero para la Gaceta Ilustrada. Aquel mismo año ingresó en el grupo AFAL, y junto con los fotógrafos Gabriel Cualladó, Francisco Ontañón y Paco Gómez, funda el grupo La Palangana. Desde 1965 Masats compagina su práctica fotográfica con el cine y la realización de documentales. Ha publicado diferentes libros y su obra se ha visto expuesta en numerosas ocasiones, entre las que destaca la retrospectiva del Círculo de Bellas Artes de Madrid, en 1999. El año 2004 recibió el Premio Nacional de Fotografía. Xavier Miserachs (Barcelona, 1937 – Badalona, 1998) Miserachs figura en el grupo de fotógrafos que reflejaron la atmósfera opresiva de España entre la posguerra y el despegue económico de la década de los sesenta, incorporando a su obra la renovación de las corrientes del nuevo documentalismo internacional. Su libro Barcelona. Blanc i negre (1964) marcó un hito entre las más sobresalientes ediciones de nuestro país. Ocasionalmente colaboró con la selección musical de la discoteca Bocaccio, entonces lugar de reunión por excelencia de la gauche divine. Actualmente, el archivo de este fotógrafo está depositado en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona. César Ordóñez (Barcelona, 1964) Su trabajo está centrado en la condición humana, la belleza de la existencia y su fragilidad. Explorando como nuestros pensamientos y actitudes influyen en nuestro entorno, y viceversa. Con un estilo vital e íntimo, sus obras transitan entre lo real y lo metafórico, entre lo vivido y lo soñado. Desde principios de los 90 compaginó el crecimiento de su carrera artística, con el trabajo como fotógrafo de moda y publicidad, y su labor en la junta directiva de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (1999-2007). A partir de 2007 (cuando creó la serie Ashimoto) hasta la actualidad, su actividad se centra en proyectos que desarrolla principalmente en Tokio, su ciudad laboratorio. Carlos Pérez Siquier (Almería, 1930 – 13 de septiembre de 2021) Pérez Siquier es considerado uno de los pioneros de la vanguardia fotográfica en España. Fue cofundador junto a José María Artero del grupo AFAL, en cuya revista jugó un papel decisivo como redactor jefe entre 1956 y 1962. Entre sus primeros y más destacados trabajos está la serie de imágenes realizadas en el barrio almeriense de La Chanca. Por otro lado, su cáustica serie en color sobre las playas en los años setenta se adelanta con su modernidad a la vanguardia fotográfica europea. Recibió el Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura en 2003. José Ronco (Ragama, 1959) José Ronco trabaja durante un tiempo en la prensa, especialmente con El Diario Vasco y EGIN, pero en los últimos años se ha dedicado al retrato y al paisaje. De este último género destaca la serie consagrada a Eibar, ciudad en la que reside en la actualidad y a la que ha fotografiado durante más de cinco años. Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959) Gervasio Sánchez ha cubierto como reportero gráfico la mayor parte de los conflictos armados de América Latina y la Guerra del Golfo desde 1984 hasta 1992, a partir del cual pasó a cubrir la Guerra de Bosnia y la fragmentación de la antigua Yugoslavia. También ha cubierto diferentes conflictos en África y Asia. Gervasio Sánchez es enviado especial por la paz de la UNESCO desde 1998 y uno de los reporteros españoles más reconocidos a nivel nacional e internacional, con galardones como el Premio Nacional de Fotografía, Premio Ortega y Gasset y dos veces el Premio Rey de España de Periodismo, entre otros. Rafael Sanz Lobato (Sevilla, 1932 – Madrid, 2015) Nacido en Sevilla, se compra su primera cámara y aprende fotografía de forma autodidacta. Compaginó su actividad como fotógrafo profesional con su producción creativa personal en blanco y negro. Desde sus comienzos desarrolló una fotografía centrada en escenas costumbristas del campo, las ciudades de las provincias, las tradiciones festivas y el retrato. En 2004 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por el conjunto de su obra documental antropológica, y en 2011 fue galardonado con el Premio Nacional de Fotografía. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas a&o hostels sigue invirtiendo fuertemente en sostenibilidad Galicia: Fiestas de Interés Turístico en agosto Andalucía establece una alianza con el circuito LIV Golf Talento a bordo. El mundo necesita fotógrafos, exposición urbana de Iberia y PHotoESPAÑA Los retratos de Jean-Marie del Moral toman las Bodegas Roda Puy du Fou presente en FITUR Valencia será la sede del primer congreso de la WTACH

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Inout Viajes No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.