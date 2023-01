Qatar, escapada invernal al sol

lunes 30 de enero de 2023 , 07:06h

En prácticamente la mitad del planeta, el comienzo del nuevo año es una época de mañanas oscuras y temperaturas frías. Para otros, es el comienzo de noches más cortas y más horas de sol, pero en ambos casos, la vuelta a la rutina tras las vacaciones puede provocar un fenómeno muy real conocido como la tristeza de enero. Para los que buscan una cura, Qatar es la escapada perfecta. Con hermosas playas, sol todo el año y vuelos regulares a la mayoría de los países del mundo, es una escapada invernal fácil y atractiva.

Ahora es un momento especialmente emocionante para visitar Qatar, tras la culminación de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™. Los turistas ya pueden disfrutar de todos los hoteles de vanguardia, parques temáticos, playas y atracciones culturales que se abrieron antes del torneo para los aficionados visitantes.

El Director de Operaciones de Turismo de Qatar, Berthold Trenkel, señala: "Qatar es un excelente destino de vacaciones para disfrutar del sol invernal, con actividades nuevas y emocionantes perfectas para comenzar el año. La Copa del Mundo puso a Qatar en el mapa y aficionados de todo el mundo se lo pasaron en grande conociendo la cultura qatarí, así que queremos embotellar esa emoción y ofrecer a los nuevos viajeros una muestra de lo que podemos ofrecer".

Qatar brinda la máxima flexibilidad a quienes deseen reservar un viaje bajo el sol: es una gran elección tanto si el viajero busca relax como aventura, romance o cultura. A continuación, Turismo de Qatar ha agrupado algunas de las atracciones, aperturas y actividades más novedosas para cada tipo de veraneante.

Eventos, exposiciones y deporte

Además de la reciente reapertura del Museo de Arte Islámico y del emblemático Museo Nacional de Qatar, a los visitantes que deseen explorar su faceta cultural no les faltarán novedades en Doha. Se espera que más de 30.000 visitantes de unos 175 países asistan a la Exposición de Joyería y Relojería de Doha 2023, que se celebrará del 20 al 25 de febrero. Los aficionados al fútbol podrán disfrutar hasta el 1 de abril de la exposición World of Football, en el Museo Olímpico y Deportivo 3-2-1 de Qatar. Los entusiastas de la moda no deben perderse el homenaje de la Maison Valentino a su fundador, Valentino Garavani, con su mayor exposición y primera presentación en Oriente Próximo, que tendrá lugar en Msheireb Downtown Doha hasta el 1 de abril.

Junto a una importante oferta cultural y aprovechando el éxito de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™, Qatar acogerá una serie de eventos deportivos en los próximos meses, como el ExxonMobil Open en febrero, un evento de tenis del ATP Tour y la ASIAN TOUR International Series Qatar, del 16 al 19 de febrero.

Playas, beach clubs y spas

Para los viajeros que buscan verdadera relajación, Qatar lo tiene todo. Desde las tres nuevas e impresionantes playas abiertas en el corazón del distrito de West Bay de Doha en noviembre de 2022, hasta el recién inaugurado Waldorf Astoria, que cuenta con el único ESPA Life Spa de Oriente Medio, hay infinitas formas de relajarse. Otras aperturas recientes son NAMMOS Qatar, situado en la costa de la isla de Al Maha, SUSHISAMBA Doha (el restaurante insignia de la marca y su primer club de playa) y The Ned Doha, que cuenta con el Ned's Club Spa y una magnífica zona de relajación y piscina al aire libre.