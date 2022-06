Un Harrods High Tea en el corazón de Doha

jueves 02 de junio de 2022 , 09:23h

Harrods, en colaboración con Qatar Duty Free, anuncia el lanzamiento de The Harrods Tea Rooms Doha, situado en el exquisito entorno de Msheireb Downtown, en el corazón de Doha. The Harrods Tea Rooms Doha se encuentra en el Barahat Msheireb que, además de ser el punto central del distrito, es también la mayor plaza al aire libre de Oriente Medio y el norte de África. Este nuevo restaurante en Doha lleva el legado y la tradición del té al centro de Msheireb, y ofrecerá a los clientes uno de los mejores menús de té del mundo, al tiempo que promete una selección de deliciosos manjares.

El vicepresidente de Qatar Duty Free, Thabet Musleh, asegura: "The Harrods Tea Rooms Doha en Msheireb Downtown se basa en el éxito de The Harrods Tea Room en el Aeropuerto Internacional de Hamad. Estamos increíblemente orgullosos de seguir trabajando con Harrods, una marca icónica de propiedad qatarí, para llevar la experiencia definitiva del Afternoon Tea a los ciudadanos, residentes y visitantes del Estado de Qatar". Y añade: “Invitamos a los visitantes a que descubran una auténtica experiencia propia del barrio londinense de Knightsbridge, donde se ubica Harrods, en uno de los principales destinos turísticos y monumentos históricos de Doha. Esperamos seguir ampliando nuestra reconocida oferta de tiendas y restaurantes a lo largo del próximo año”.

Por su parte, el Sr. Nasser Matar Al Kawari, Director General de Msheireb Properties, asegura: "Estamos encantados de dar la bienvenida a The Harrods Tea Rooms Doha en Msheireb Downtown Doha, nuestra impresionante ciudad inteligente y sostenible. The Harrods Tea Rooms encaja a la perfección en nuestro abanico de locales y restaurantes, y estamos seguros de que el ambiente único de Barahat Msheireb llevará a The Harrods Tea Rooms al máximo nivel. Estamos deseando dar la bienvenida a todos los visitantes, que podrán disfrutar de una auténtica experiencia de estilo qatarí en Msheireb Downtown Doha".

Ashley Saxton, Director de Restaurantes de Harrods, añade: "El Afternoon Tea es una tradición profundamente arraigada en la historia de Harrods, y es emocionante que podamos extender esta icónica experiencia al nuevo espacio en Msheireb, Doha. The Harrods Tea Rooms Doha celebra la mejor cocina de lujo junto a los espectaculares elementos teatrales por los que Harrods es conocido y los excelentes tés en Doha. Estoy orgulloso de acoger a los visitantes en esta experiencia gastronómica verdaderamente original y exclusiva en nuestro nuevo destino en Msheireb".

El menú de The Harrods Tea Room Doha incluye desde delicados sándwiches y scones recién horneados hasta los mejores pasteles, todo ello recién elaborado por los chefs de Harrods. Como ejemplos de excelencia, los chefs de Harrods han colaborado a lo largo de distintos continentes para crear un menú excepcional de pastelería inspirado en la herencia del Afternoon Tea, utilizando al mismo tiempo su creatividad para aportar un toque único y utilizando las técnicas más precisas. Pasteles icónicos como el Harrods Custard Cream y el Cherry Bakewell se sirven en la mejor tradición con los tés de Harrods, para la experiencia de Afternoon Tea más memorable que Doha haya presenciado.

La arquitectura y decoración de The Harrods Tea Rooms Doha busca emular la rica historia y patrimonio de Harrods en Knightsbridge. Inspirados en los elegantes interiores Art Deco de Harrods de principios del siglo XX, los detallados mármoles y las elegantes telas de colores de The Harrods Tea Room Doha evocan la sensación de intriga, lujo y emoción. La temática Art Deco continúa en el diseño de la escalera, que hace referencia a los interiores originales de los años 30 de la tienda de Knightsbridge. Los azulejos de la gran escalera se inspiran en los coloridos pavos reales, símbolos de belleza, poder e inmortalidad, que pueden verse extendiendo las magníficas plumas de su cola en los azulejos de los salones de Harrods en Knightsbridge.

Los emblemáticos "Hombres Verdes" de Harrods, que llevan recibiendo a los clientes en la tienda de Knightsbridge con sus reconocibles uniformes desde principios del siglo XX, continuarán con el legado dando la bienvenida a los clientes de The Harrods Tea Room Doha. Los porteros de Harrods son famosos por su cortesía, ayuda y eficiencia.

Harrods lleva invitando a sus clientes a disfrutar de su Afternoon Tea desde 1911, cuando se abrió The Georgian Restaurant en la cuarta planta. Desde entonces, cada detalle se ha perfeccionado meticulosamente para ofrecer a los clientes la experiencia definitiva por la que Harrods es reconocido. Los salones de té Harrods de todo el mundo tienen su propio diseño e identidad, inspirados en la cultura local del destino. The Harrods Tea Room Doha, en el centro de Msheireb, lleva el sabor de Harrods al corazón de Doha.