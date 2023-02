La Orquesta de Kiev clausura el Festival de Música de Canarias

miércoles 01 de febrero de 2023 , 08:02h

El festival afronta sus últimos conciertos con la participación de alguna de las orquestas de mayor renombre internacional, como la Orquesta de Cámara de Europa o la Orquesta de Cámara de Escocia.

Esta semana se estrena la obra de Laura Vega, ‘Luz, amor y éxtasis’, que será interpretada por el famoso guitarrista español Pablo Sáinz-Villegas.

La clausura de la edición correrá a cargo de la Orquesta de Kiev que lanzará un ‘mensaje de paz’ frente a la guerra a través del lenguaje universal de la música.

El 39 Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) se celebra hasta el 11 de febrero de 2023 bajo el lema ‘Un universo de música para ti’.

ANDRÉS OROZCO-ESTRADA Y LA ORQUESTA DE CÁMARA DE EUROPA

La Orquesta de Cámara de Europa Chamber Orchestra of Europe) debuta este año en Canarias dirigida por el prestigioso director colombiano Andrés Orozco-Estrada. La prestigiosa formación, impulsada en sus primeros años por Claudio Abbado, actuará el 30 de enero en Gran Canaria y el 31 de enero en Tenerife, con obras de Mozart y Beethoven. Como solista estará en el escenario el pianista francés Pierre-Laurent Aimard, aclamado en numerosas ocasiones como una figura clave de la música de nuestro tiempo.

Andrés Orozco-Estrada regresa así a las islas para ofrecer dos conciertos en los que la Orquesta de Cámara de Europa “va a tener oportunidad de brillar”. “Es una música que está llena de energía, con muchos contrastes, pero sobre todo con la ligereza y vitalidad de Mozart y Beethoven”, ha asegurado el maestro.

Chamber Ochestra of Europe tiene, por su parte, fuertes vínculos con muchos de los principales festivales y salas de conciertos de Europa, cuenta con más de 250 obras en su discografía y ha ganado numerosos premios internacionales, incluidos dos Grammy y tres Premios Gramophone Record of The Year. Fue fundada en 1981 y actualmente está integrada por unos 60 miembros.

ESTRENO DE ‘LUZ, AMOR Y ÉXTASIS’ CON PABLO SÁINZ-VILLEGAS Y LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ESCOCIA

Uno de los momentos más esperados del festival es el estreno de Luz, amor y éxtasis, obra creada por la compositora canaria Laura Vega por encargo del festival y que será interpretada por el famoso guitarrista Pablo Sáinz-Villegas y la Orquesta de Cámara de Escocia (Scottish Chamber Orchestra).

La pieza se estrenará el 3 de febrero en Tenerife y el 4 de febrero en Gran Canaria, en dos conciertos dirigidos por el joven maestro Maxim Emelyanychev, en los que también sonarán obras de Haydn, Mozart o Weber y que contarán con la participación del clarinetista canario Maximiliano Martín.

Pablo Sáinz-Villegas es, casi con toda probabilidad, el guitarrista español contemporáneo más reconocido a nivel mundial.

Maximiliano Martín, solista principal de la Orquesta de Cámara de Escocia desde hace años, es uno de los músicos más apasionantes y carismáticos de su generación.

MÚSICA PARA LA PAZ FRENTE A LA GUERRA

El broche de oro del festival se transformará en un deseo de paz gracias a la Orquesta Sinfónica de Kiev, que clausurará la 39 edición con conciertos en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife los días 9, 10 y 11 de febrero. La participación de esta orquesta es un claro ejemplo de la esencia del FIMC y su compromiso de posicionar a la música como parte fundamental del cambio social. También como una llamada a la paz y solidaridad con quienes más sufren. Porque la música es el único lenguaje internacional que siempre ha servido de unión más allá de las fronteras de todos los países.

El conjunto -dirigido por el italiano Luigi Gaggero- interpretará tres piezas de compositores ucranianos, siendo la última la Sinfonía nº3 de B. Liatoschinsky, el compositor más internacional de Ucrania. Creada en la década de 1940, la obra se titula ‘La paz vence a la guerra’ y es un homenaje a las víctimas del nazismo. Una pieza cargada de simbolismo, que cobrará un nuevo significado, cargado de esperanza, cuando suene en los escenarios canarios en 2023. Serán las últimas notas que se escuchen en el 39 FIMC justo en el mes en el que se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania.

JAZZ, FOLK, BARROCO Y MÚSICA DEL MUNDO EN EL FESTIVAL ‘EN PARALELO’

El festival ‘En Paralelo’ -sección del FIMC que acoge propuestas musicales diferentes de la programación principal- presenta estos días tres conciertos para disfrutar de otros estilos de música, así como proyectos singulares en torno a la música clásica.

En Consonancias, las formaciones Canary Guitar Quartet y Timples y otras Pequeñas Guitarras del Mundo se unen para dar forma a un espectáculo que es un auténtico viaje por músicas de distintas épocas y estilos: clásica, jazz, folk y world music, además del estreno absoluto de una obra conjunta escrita para la ocasión. Después de pasar con éxito por las islas de Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura y El Hierro, Consonancias se podrá disfrutar en La Palma (31 de enero), Tenerife (1 de febrero), Gran Canaria (2 de febrero) y La Gomera (3 de febrero).

También habrá espacio para la música barroca gracias al conjunto El Afecto Ilustrado, que, dirigido por el violinista canario Adrián Linares, interpretará Selva d'amore acompañado de la soprano Jone Martínez. En esta ocasión proponen un recorrido la escuela napolitana del XVII-XVIII que se podrá ver en El Hierro (31 de enero), Fuerteventura (2 de febrero), Lanzarote (3 de febrero), La Palma (6 de febrero), La Gomera (7 de febrero).

Por último, el jazz será el protagonista de la propuesta que el guitarrista Yul Ballesteros ha preparado para el festival En Paralelo: Islazz. El concierto se podrá ver el 3 de febrero en Gran Canaria y el 4 de febrero en Tenerife.

Islazz, que se encuentra ya en su tercera fase, nació como un homenaje a cada uno de los pequeños continentes que forman las Islas Canarias, a sus olores, sus sabores, sus paisajes y a sus gentes. Es, a su vez, un proyecto de innovación cultural, en el cual, con la ayuda de diferentes procesos de investigación, se pretende crear una imagen sonora de Canarias basada en algunos de los aspectos más relevantes de su idiosincrasia.