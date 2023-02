Una marca española crea un traje que no se mancha ni se arruga

martes 07 de febrero de 2023 , 08:30h

Sepiia empieza fuerte el año y sigue desafiando al fast fashion con moda inteligente made in Spain con sus características imprescindibles hoy en día.

Una excusa perfecta para empezar el 2023 con un armario sostenible. Su propósito es hacer moda cómoda, duradera y de fácil cuidado con materiales innovadores y sostenibles. Todo de forma local y de manera única y puntera.

No se trata de un traje cualquiera

Esta nueva propuesta de sepiia está compuesta de una americana, que nunca fue tan cómoda y tan fácil de lavar, ya que se adapta a lo que realmente se necesita: poder olvidarnos del portatrajes y no tener que darle la vuelta constantemente para que no se arrugue o ensucie cuando no se lleva puesta. Otro plus: no necesita tintorería, se lava en lavadora y no necesita plancha. Es perfecta para viajar sin preocuparte de las arrugas. Y, por si fuera poco, neutraliza el olor y repele las manchas.

Esta chaqueta tipo americana de corte recto y entalle intermedio confeccionada con tejido técnico termorregulador, ligeramente elástico será la nueva revolución del traje business. Tiene bolsillos de solapa con muesca a ambos lados, bolsillo de ojal en la parte del pecho y dos bolsillos interiores, uno de ellos con cremallera. La abertura central en la parte trasera permite mayor confort. Forro combinado con el color del tejido, aplicado únicamente en mangas, para aportar una mayor comodidad en la prenda y facilitar el movimiento.

A juego, está disponible también el pantalón, más resistente, duradero y todoterreno, perfecto para la oficina. Una excusa perfecta para empezar el año con un armario sostenible.

Así, la firma española de ropa inteligente sepiia sigue conquistando a los amantes de la moda y al hombre del S. XXI que quiere ir elegante sin renunciar a la comodidad con un su primer traje que se adapta a las necesidades del día a día. Dos prendas totalmente versátiles que sirven tanto para trabajar como para después ir a un afterwork o una fiesta. Así, a través de una moda inteligente y con sus características propiedades antimanchas, antiarrugas y que neutralizan el olor, sepiia incorpora este imprescindible que no te querrás quitar por lo cómodo y práctico que es.