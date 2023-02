La aerolínea Emirates te acerca al verano

viernes 17 de febrero de 2023 , 08:39h

Las frías temperaturas y el ambiente invernal no pueden ocultar que dentro de unos meses comienza la temporada estival y con ella los viajes de vacaciones. Tras los sacrificios en cuestión de viajes que hubo que hacer durante la pandemia, la temporada 2023 promete ser una nueva oportunidad de descubrir nuevos destinos lejanos o regresar a ellos.

Para aquellos que busquen viajar desde España a Asia, Australia, Nueva Zelanda, el Océano Índico o el continente africano, Emirates se perfila como la opción idónea con su hub en Dubái, geográficamente estratégico para conectar vuelos a varios de los destinos más solicitados. Con 21 vuelos semanales entre España y Dubái, los pasajeros tanto de Madrid como de Barcelona disponen de numerosas opciones de conexión en Dubái para llegar lo antes posible al destino elegido.

No importa cuán lejos esté el lugar soñado, el vuelo en Emirates en cualquier clase pasa literalmente volando y los pasajeros realmente "vuelan mejor". Entre otras razones, gracias al galardonado sistema de entretenimiento a bordo, votado en 2022 (y por 17 º año consecutivo) por Skytrax como "Mejor Sistema de Entretenimiento del Mundo", llamado ice (Información, Comunicación, Entretenimiento). ice ofrece a todos los pasajeros más de 5000 canales de entretenimiento, más de 1700 películas, incluyendo muchas en español, más de 350 programas de TV, TV en directo, noticias en directo, podcasts, música de todos los estilos y, por supuesto, cámaras exteriores para observar el paisaje aunque no se esté sentado en un asiento de ventanilla. Los clientes pueden elegir entre planes Wi-Fi para permanecer conectados a bordo con familiares y amigos. Los miembros de Emirates Skywards también pueden beneficiarse de servicios Wi-Fi gratuitos.

Al legendario servicio a bordo de Emirates se suma una cuidada gastronomía con platos regionales y bebidas de primeras marcas. Y, como a muchos de los destinos llega el emblemático A380 de Emirates, el avión de pasajeros más grande del mundo y buque insignia de Emirates, los viajeros disponen de mucho espacio para su comodidad personal. Los pasajeros de Business y First Class pueden incluso disfrutar del icónico on board lounge, donde es posible socializar a 40.000 pies de altura. Los de First Class pueden disfrutar del exclusivo Shower Spa, donde pueden ducharse y refrescarse durante el vuelo.

No es de extrañar que muchos pasajeros quisieran que su vuelo con Emirates durase más tiempo para seguir disfrutando del excepcional servicio a bordo.