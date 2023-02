Modelos de relojes que no dejarán indiferentes a los padres

miércoles 22 de febrero de 2023 , 06:18h

No importa el estilo de padre de que se trate, seguro que habrá un reloj que se ajuste a tu estilo de vida, sin perder ni un segundo. Certina presenta los siguientes modelos para no dejar indiferente a ningún padre.

Ds+

Certina presenta un nuevo y espectacular concepto de reloj: un reloj que no solo ofrece diferentes correas para elegir, sino también una variedad de estilos de caja para combinarlas según sus preferencias personales. Elija entre un look deportivo o vintage, estilo submarinismo o urbano: gracias a un ingenioso diseño en tres partes, podrá modificar el look del reloj de forma sencilla —sin necesidad de utilizar herramientas y en tan solo unos pasos—.

DS Action Diver 43mm

La más reciente versión del popular DS Action Diver, de la manufactura relojera suiza, cuenta con un reloj que demuestra cualidades de campeón en todos los ámbitos. Este reloj de buceo de 43 mm de diámetro destaca por su diseño elegante y atemporal, su hermeticidad hasta 300 metros y su moderno calibre automático con espiral antimagnética.

DS Chronograph Automatic 1968

Su diseño se inspira en un modelo de los años 60, pero su corazón late al ritmo de un vanguardista movimiento automático con espiral de silicio. La caja en forma de cojín hace de este reloj un elegante accesorio, mientras que su función de cronógrafo, su hermeticidad hasta 20 bar y el bisel giratorio unidireccional son el testimonio de una deportividad genuina.

DS-2

En los registros de la marca relojera suiza Certina, el año 1968 sucedió un hito: fue entonces cuando el DS-2 marcó nuevos estándares de referencia en materia de resistencia. Ahora, la marca devuelve a la vida el llamativo look de los sesenta con un moderno calibre automático con espiral NivachronTM antimagnética. En caja en forma de tonel, de acero inoxidable, de 40 mm de ancho y 38 mm de largo.

DS-1

Reloj con caja y bisel de acero inoxidable 316L y de 40mm. Hermeticidad hasta una presión de 100m. Y movimiento automático Powermatic 80.611, con reserva de marcha de 80 horas. Correa de recambio rápido malla milanesa y piel.