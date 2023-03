El Hotel Arrey Alella distinguido con la certificación Biosphere

viernes 03 de marzo de 2023 , 08:08h

El Hotel Arrey Alella ha sido distinguido con la certificación Biosphere. Este distintivo reconoce los esfuerzos de destinos y empresas en su contribución al cumplimiento de los requisitos y principios de sostenibilidad y mejora continua.

El Maresme es una comarca comprometida con el turismo sostenible. Así lo demuestra el centenar de empresas que han recibido hoy el compromiso de calidad turística Biosphere, un distintivo que acredita y garantiza la sostenibilidad de las empresas y destinos turísticos. Desde la comarca se ha realizado una apuesta decidida por la sostenibilidad, un concepto que no solo contempla aspectos medioambientales, sino también sociales y económicos.

El Presidente del Consorcio de Promoción Turística Costa del Maresme, Joaquim Arnó, ha asegurado que la certificación Biosphere va más allá de tener un distintivo, es una forma de hacer que cale en toda la organización. Ha afirmado que "el hecho de poder dar estos distintivos no deja de ser un reconocimiento a la participación empresarial, al sector público-privado para poder tener una red de trabajo en el ámbito comarcal" y ha destacado que "la guinda del pastel es que los distintivos Biosphere cada vez se demandan más; si estamos trabajando por un turismo sostenible y responsable es importante tener empresas y elementos públicos que se distingan y tengan estas referencias a nivel internacional que permita que el turista nos considere como puntos certificados de turismo responsable".

El doctor Tomás de Azcárate, presidente del Instituto de Turismo Responsable, organismo que impulsa la certificación Biosphere, ha recordado que la certificación no es un fin sino un instrumento de garantía para "demostrar que lo que se está haciendo, se hace bien". El doctor lo ha enmarcado como un proyecto de presente y futuro y ha expuesto que "el consumidor exige cada vez más que el producto sea sostenible. En el caso del turismo, especialmente, puesto que tiene muchos componentes que pueden no ser sostenibles, como el medio de transporte y la alimentación. Es un aspecto muy transversal. Que una empresa se certifique o inicie el compromiso es una garantía de cara al consumidor que ha apostado por la sostenibilidad en todos los tramos de producción".

Cabe mencionar también que Azcárate ha dicho que el organismo que preside pondrá en marcha una web sobre "Biosferencias" para ofrecer al consumidor un panorama completo del turismo sostenible, incorporando las experiencias turísticas que no son tangibles. "No solo para que el consumidor elija el precio y el lugar, sino para que sepa el nivel de sostenibilidad que tiene con garantías", declarando que "el consumidor quiere escoger productos sostenibles pero no sabe dónde encontrarlos", por lo que desde el Instituto de Turismo Responsable lo harán más fácil.