España también celebra San Patricio

Y es que una buena fiesta en nuestro país siempre es bien recibida…

Y San Patricio, patrón de Irlanda, nos remueve y nos invita, especialmente cerveza

¿O es mentira?

Ciudades de todo el mundo se contagian del orgullo irlandés por el día de San Patricio y celebran esta fecha señalada con una auténtica marea verde, como si de su propio patrón se tratara.

España no podía ser menos y varias localidades tienen previstas numerosas actividades para conmemorar el 17 de marzo.

Madrid, como en años anteriores, también se unirá a las celebraciones y lo va a hacer durante una semana entera de actos de exaltación de la cultura irlandesa, como homenaje al patrón de la Isla Esmeralda. Turismo de Irlanda tiene preparada una completa agenda de eventos para que esta festividad brille más que nunca. Para verlos solo habrá que estar bien atentos a lo que pasa del 13 al 19 de marzo… debajo de nuestros pies.



Durante esos días se celebrará la Semana de Irlanda, en colaboración con Metro de Madrid, desplegando una impresionante agenda llena de música, danza y literatura. También habrá una exposición fotográfica y hasta una estación de Metro cambiará de nombre para honrar al patrón de Irlanda.



Célebres escritores que se convertirán en bibliotecarios por un día en el Bibliometro, actuaciones musicales que sorprenderán a los viajeros al bajarse de su vagón, exposiciones que nos transportarán a la Isla Esmeralda de la mano de fotógrafos de viajes que han explorado Irlanda en los últimos años y, como no podía ser de otra manera, baile y música para revivir en el suburbano los llamativos desfiles del Día de San Patricio serán algunas de las sorpresas que nos esperan del 13 al 19 en Madrid.



La diversión está servida. Solo hay que estar atentos a lo que sucede entre andén y andén la tercera semana de marzo.

Pubs y salas de conciertos, al más puro estilo irlandés

A pie de calle las citas en honor a San Patricio son tantas y de tal nivel que es difícil elegir solo una. En Madrid, pubs como The Irish Rover se une a las celebraciones el 16 y 17 de marzo con conciertos gratuitos de bandas tributo a los grandes de la música irlandesa, como U2LIVE, The Lighthouse Keepers o Las Salvation.



Las salas de conciertos de la capital también han señalado esta fecha en su calendario. Moby Dick Club organiza un concierto tributo a The Cranberries, una de las bandas irlandesas más icónicas del pop-rock de los 90, y la mítica sala Galileo Galilei acoge un espectáculo celta con la banda Irish Treble.



Con la cultura celta como hilo que une a través de la tradición y el folclore a Irlanda y España, el día 18 a las 17 horas habrá en Madrid un desfile de gaitas que saldrá de la Calle Ciudad Rodrigo en dirección al Palacio Real; una marcha organizada por la Fundación Banda de Gaitas del Principado de Asturias que llenará de folclore celta el centro de la capital. A las 21 horas, la sala Changó acogerá un festival de música celta en el que actuarán Bras Rodrigo, Ramalleira y la banda ganadora del concurso que Guinness. Una auténtica fiesta celta.

En Barcelona resonará el ‘tap-tap-tap’ de la danza irlandesa

Filas infinitas de mujeres y hombres entrelazados, alineados, levantando erguidos sus piernas y haciendo sonar sus talones en la danza solemne irlandesa, el ceilidh, lo que en gaélico significa ‘reunión’. De todo esto y de espectaculares flashmobs que sorprenderán a los transeúntes en cualquier momento y en cualquier lugar, se llenará la ciudad condal para conmemorar el Día de San Patricio. The Barcelona Irish Dance Team & The Nancy Whiskey Irish Band pondrán el ritmo la noche del 17 en el Hard Rock Café; el bailarín Fletcher Anderson será quien liderará el Encuentro de Danza Ceilí Irlandesa el día 18, a las 11 horas, en el Ateneu Familiar de Sant Boi de Llobregat, y por la noche, el musical celta ‘Travel to Ireland’ será interpretado en el Teatro Cal Ninyo por Delorgan Deeptap Dance Co & The Nancy Whiskey Dance Band.

Otras ciudades se suman a esta marea verde

Valencia se adelanta al Día de San Patricio y, de la mano de la Asociación Cultural Irlandesa de Valencia, el 12 de marzo, a partir de las 11 horas, en la Escuela de Ruzafa, que acogerá un programa para todas las edades. Ese mismo día a las 15 horas en Torrevieja (Alicante), tendrá lugar un Desfile de San Patricio, que invitará a todo el mundo a conocer y participar de las tradiciones irlandesas. En Andalucía, la Universidad de Almería rendirá homenaje a San Patricio los días 16 y 17 de marzo con ‘Escritores irlandeses de los años 30: La dimensión internacional’, una conferencia en la que profundizar en el gran legado literario irlandés para el mundo. En Bilbao, la asociación vasco-irlandesa LagunCara no perderá la oportunidad de ensalzar los valores irlandeses con una comida el día 17 en honor a San Patricio. Entrada la noche, se dará rienda suelta a un amplio programa de actividades en colaboración con Portugaleteko koadrilak, en el Mercado de Portugalete, en el que no faltará música y folclore.