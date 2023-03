De Fieras a Feria, una ruta poética

viernes 10 de marzo de 2023 , 07:39h

VIOLETA GIL Y HELENA MARIÑO PRESENTAN 'DE FIERAS A FERIA' PARA CELEBRAR LA SEMANA DE LA POESÍA Y EL TEATRO EN MOYANO

Los próximos 21 y 27 de marzo se conmemoran en España los días de la Poesía y el Teatro, respectivamente, y la Asociación ciudadana Soy de la Cuesta celebrará ambos de la mano de la escritora y dramaturga Violeta Gil, quien ha ideado, junto a la escritora y traductora Helena Mariño (Una fiesta salvaje), la ruta poética y escénica ‘De Fieras a Feria’. El paseo partirá el lunes festivo, 20 de marzo, a las 12h de los Jardines del Recuerdo en el Parque del Retiro para finalizar con un vermut en la Caseta 22 de la Cuesta de Moyano.

‘De Fieras a Feria’ mostrará el Parque del Retiro, la Cuesta de Moyano y su entorno desde un nuevo punto de vista, mediante las voces de Elena López Riera (cineasta), Lucía Marote (coreógrafa), Mario Obrero (poeta), Juan Carlos Panduro (poeta), Ismael Ramos (poeta) y Aloma Rodríguez (escritora), y las actuaciones en vivo de Carmen Pedrero (poeta), Luis Peinador (librero, “habitante” de la Cuesta), Luz Pichel (poeta) y Félix Román (cantante). Además, durante el recorrido se recordarán a narradores como Pío Baroja, Patti Smith, Gloria Fuertes, Ernestina de Champourcín o Carmen Conde.

La inscripción para formar parte del recorrido es gratuita, aunque con aforo limitado. Para participar en el paseo solo hace falta llevar un smartphone y auriculares.

Esta acción forma parte del plan de actuación #MadridSubelaCuesta que la Asociación Soy de la Cuesta lleva a cabo gracias al apoyo del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

Una fiesta salvaje es un grupo de estudio, escritura e investigación centrado en explorar los terrenos híbridos de creación que tienen como centro el cuerpo y la palabra: todo acto creativo que está en el borde roza los límites, y pone en crisis su propio centro. Para informar esta búsqueda, el colectivo trabaja con una serie de creadoras, pensadoras e investigadoras con las que piensa la creación desde lugares no canónicos.

Violeta Gil nace en Hoyuelos en 1983. Es licenciada en Filología Inglesa por la UCM y en Interpretación por la RESAD. En 2005 co-funda La tristura. Escribe, dirige y produce piezas que se muestran a nivel nacional e internacional. En 2015 se muda a Iowa City, becada para cursar el máster de Escritura Creativa de la Universidad de Iowa. Imparte talleres de teatro y escritura en instituciones como La Casa Encendida o La Escuela de Escritores. En 2019 la editorial Arrebato publica su primer libro de poemas, Antes de que tiréis mis cosas. Ha sido artista en residencia en Yaddo, Headlands Center for the Arts, Teatros del Canal, Matadero Madrid y Etopia. Forma parte del proyecto de poesía performativa Una fiesta salvaje. Colabora con las compañías de danza La Veronal y Mucha Muchacha. Caballo de Troya publicó en octubre de 2022 primera novela, Llego con tres heridas. Ha traducido Book of Mutter, de Kate Zambreno, para La uña rota, y Let them eat chaos, de Kae Tempest, para Arrebato.

Helena Mariño nace en Madrid en 1990. Estudia Derecho y Ciencias Políticas en la Autónoma y Literatura Comparada en la Complutense. Luego se marcha a Iowa y obtiene un Master of Fine Arts en Spanish Creative Writing. Después comienza el doctorado en Letras Hispánicas y Escritura Creativa en la Universidad de Houston. Luego vuelve a Madrid. Actualmente es artista residente en Matadero de Madrid con el proyecto de creación e investigación Una Fiesta Salvaje. Sus textos y poemas han aparecido en diversas revistas nacionales e internacionales, como Into de Void Magazine, The Doctor T. J. Eckleburg Review, The American Journal of Poetry, GFT Press Magazine, The Platform Review, Revista Barcarola, Thalamus, Guacamayo y El Coloquio de los Perros, entre otros. Ha participado en las antologías Liminal Women, an anthology, 52 semanas: antología, (Entropía Ediciones, 2019) y Hotel (Hypermedia, 2021). Es autora de los poemarios Este frío no es nuestro (Entropía Ediciones, 2019) y Los bañistas (RIL, 2022). Su traducción de Los hijos de enero, de Safia Elhillo, salió en otoño de 2022 de la mano de Visor.