Cuatro destinos de película para celebrar la gala de los Oscar

martes 14 de marzo de 2023 , 08:34h

La ceremonia de entrega de los premios Oscar de este año es el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Las historias y los increíbles actores y actrices que concurren en cada una de las categorías no son la única razón para verlas, pues las películas de este año también son una increíble fuente de inspiración viajera gracias a los bonitos emplazamientos donde se han rodado y que alimentan las ganas de los viajeros de visitar estos impresionantes lugares en la vida real. De hecho, según un estudio de Booking.com, casi 4 de cada 10 españoles (32%) tienen intención de visitar un destino que vieron en un programa de televisión o en una película que les gustó. Mientras Hollywood despliega la alfombra roja y se prepara para la noche más repleta de estrellas del año, Booking.com comparte algunos de los destinos de las películas nominadas este año y que bien podrían merecerse su propia estatuilla.

Memphis, Tennessee, Estados Unidos

Elvis. Nominada a múltiples premios, incluidos los de "Mejor película" y "Mejor actor principal", la película sigue la historia del icono del rock and roll más a través de los ojos de su controvertido manager. La película muestra los altibajos y los muchos desafíos y controversias que el Rey del Rock and Roll vivió a lo largo de su carrera, desde su ascenso a la fama, hasta su trágica y prematura muerte. Los cinéfilos pudieron vislumbrar los destinos que fueron importantes a lo largo de su carrera, desde la ciudad de su infancia, Tupelo, hasta Las Vegas y, por supuesto, Memphis, donde se encuentra la famosa mansión Graceland. En Memphis, también conocida como la ciudad del blues y el lugar de nacimiento del rock 'n' roll, todavía se respira su leyenda y no sorprende que quienes visitan la ciudad puedan ver varios museos o hacer recorridos dedicados. Sus seguidores pueden incluso unirse al Tour por la casa de la infancia de Elvis Presley para aprender aún más sobre su vida y detenerse en varios puntos destacados dedicados al músico, incluido el Walk of Life, el Museo de Elvis Presley y la estatua de Elvis a los 13 años.

Dónde alojarse: Disfruta del rock and roll nada más saltar de la cama en The Guest House at Graceland, un alojamiento de lujo con una decoración moderna y una piscina al aire libre, situado en Elvis Presley Boulevard y rodeado de algunos lugares destacados relacionados con la leyenda. A solo un corto paseo de la mansión Graceland, que ahora es un museo, y del Museo del Automóvil de Elvis Presley, donde se pueden ver todos los increíbles vehículos que poseía Elvis, los viajeros pueden profundizar en la vida de Elvis.

Eubea, Grecia

El triángulo de la tristeza: La película trata de una pareja de influencers a la que invitan a un crucero de lujo para superricos. Todo empieza bien, pero termina de manera catastrófica cuando una tormenta brutal golpea el barco y deja a los supervivientes varados en una isla desierta y en la que deben luchar por sobrevivir. Está nominada a múltiples premios, incluyendo los de "Mejor película" y "Mejor guion original". No solo vale la pena ver esta película de comedia satírica por su trama, también es una película que despierta la pasión por los viajes, ya que está llena de escenarios increíbles. El lugar principal de rodaje fue Eubea, una isla situada frente a la costa este de Grecia continental, conocida por sus fantásticas playas de arena blanca, montañas imponentes y aguas cristalinas. Además de ser un gran destino para relajarse, Eubea tiene un atractivo especial para los espíritus aventureros. Desde ir en kayak por las aguas de Euripo hasta caminar por los senderos alrededor del monte Nikolaos, hay muchas actividades al aire libre con las que disfrutar.

Dónde alojarse: Casa Laios está situada en la playa de Chiliadou, donde se rodaron escenas de la película cuando los supervivientes quedaron varados en la isla desierta. Con una piscina al aire libre rodeada de exuberante vegetación y vistas al mar Egeo, este establecimiento es un lugar perfecto donde alojarse para unas vacaciones relajantes. Aquí se puede explorar fácilmente los alrededores a pie y disfrutar de la cocina tradicional griega en una de las tabernas y bares del centro de Chiliadou.

Isla de Achill, Irlanda

Almas en pena de Inisherim: Este año, la película que sigue a dos amigos de toda la vida cuya relación se rompe repentinamente cuando uno de ellos decide ponerle punto y final está nominada en nueve categorías. Si bien la historia se desarrolla en una isla ficticia, el lugar real de filmación fue la isla de Achill, ubicada en la costa oeste de Irlanda. Después de ver la película, no hay duda de que este destino escondido va a entrar en la lista de deseos viajeros de muchos. La isla de Achill es conocida por sus increíbles playas y costas, así como por su magnífico paisaje montañoso, que ofrece impresionantes vistas panorámicas. Los amplios paisajes vacíos, donde los viajeros no verán a nadie más que a sí mismos (y ovejas) durante kilómetros, harán que estos se sientan como en un planeta totalmente diferente, lejos de todo el ajetreo y el bullicio de la ciudad. La mejor manera de explorar esta mágica isla es en coche, siguiendo la ruta costera.

Dónde alojarse: Despiértate con increíbles vistas al mar en Wild Atlantic Way House. Esta casa de vacaciones del programa de Viajes sostenibles de Booking.com está situada cerca de la playa de Dooagh, que de vez en cuando desaparece y reaparece después de una tormenta. Esta casa de vacaciones ofrece todas las comodidades necesarias y es un lugar perfecto para alojarse cuando se viaja a la isla. En las inmediaciones se pueden realizar varias actividades al aire libre, como senderismo y pesca. Aquí se puede explorar los alrededores a pie o en bicicleta y disfrutar de toda la belleza natural que la isla ofrece.

Lérida, Cataluña, España

Alcarrás: Aclamada por la crítica, es una de las películas más vistas en las salas españolas en el 2022, aunque no logró llegar a los premios Oscar de 2023. Esta película española ha conseguido resaltar por su naturalidad al retratar la vida de una familia de agricultores de melocotones. Interpretada por actores no profesionales, es un filme que invita a hacer una reflexión sobre la tierra, el trabajo de cultivarla y su relación con el individuo. El rodaje tuvo lugar en el pueblo de Alcarrás, en la provincia de Lérida, interior de Cataluña. Conocida por su turismo rural y gastronómico – como la cocina de caracol –, Lérida es una provincia con grandes raíces históricas: ruta a pie por la orilla del río Segre, el Palacio de La Paeria, la Catedral de Santa María Assumpta y el Castillo Templero de Gardeny son lugares que los viajeros no pueden perderse cuando visiten la ciudad.

Dónde alojarse: Casa Llobera 1792 construida en 1792, es una casa señorial que se encuentra en La Pobla de Cérvoles, a 50 minutos de Alcarrás. La fachada principal destaca por sus grandes bloques de piedra y es que este alojamiento de finales del siglo XVIII nos traslada a la cultura popular de la época. Entre sus paredes y durante sus primeros años de existencia, la elaboración de vino y aceite fueron su principal sello de identidad para, posteriormente, dar paso en su interior al ayuntamiento del pueblo, así como a una escuela. Además, su entorno natural y tranquilo invita a practicar diferentes actividades como el ciclismo o la visita a la Viña de los Artistas, que fusiona arte y vino en una sala de exposiciones.