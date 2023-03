Antoñito Molina: Mi sueño es ser feliz

Antoñito Molina es un artista gaditano que lleva 17 de sus 34 años en eso de la música.

Su tema “Ya no me muero por nadie”, de 2021, consiguió más de cuatro millones de descargas en Spotify, superando a muchos y muchas consagrados y convirtiéndose en una muy grata sorpresa.

Este gaditano ha sacado recientemente un tema: “Hubo un tiempo”, y para sorpresa de sus seguidores, cambió sus aires aflamencados por sonidos poperos…

Y ¿quién es Antoñito Molina? ¿Por qué ese nombre?

Nos lo explica él mismo.

Soy Molina porque es el apellido de mi madre y Antoñito porque desde niño todo el mundo me decía Antoñito.

Y cuando digo todo el mundo era todo el mundo, porque hasta los profes me llamaban así. Tengo que decir que mi padre se llama Antonio, y era muy conocido en Rota, que es mi pueblo, y por eso Antoñito, el hijo de Antonio.

Como desde pequeño estuve dando la lata con la música, y no era muy bueno en el cole, era un poco revoltoso, así que creo que Antoñito también pegaba, que todo el mundo me dice Antoñito, incluso cuando ya era más mayor e incluso tenía un poco de canillas en los laterales, me seguían diciendo Antoñito. Al final el nombre me lo ha puesto la gente.

Y Antoñito te has quedado

Y me encanta, suena cariñoso, cercano y me gusta.

Pero ese apellido Molina pesa mucho en el mundo del cante

Pesa, pesa, lo que pasa es que la primera canción que me aprendí, la casualidad, fue una canción de Antonio Molina, que yo le cantaba a mi abuela.

El Tren de los Sueños fue el primer grupo que tuviste

Eso es. Es el proyecto mío de infancia y de juventud El Tren de los Sueños y gracias a él aprendí muchísimo y conocí a mucha gente y me di cuenta de que mi vida era la música y la canción.

¿Cómo definirías tu estilo?

La influencia que vive dentro de mí es, por un lado el carnaval, creo que soy popero, pero que suena a pop andaluz por la guitarra flamenca, por la presencia de la percusión, no me acompañan mucho las cuerdas, ni las eléctricas, me acompañan más las acústicas flamencas, me gusta mucho lo orgánico, lo cercano. Me gusta mucho los cantautores, escucho mucha música… de niño escuche El Barrio …

Eso quiero decirte, que en algunos momentos me lo recuerdas…

Eso me dicen mis amigos, lo tengo claro, también Manuel Carrasco me encanta, para mí es mucho más que un cantante.

¿Antonio Orozco?

También, Antonio Orozco es un capo, pero lo he escuchado menos que a Manuel Carrasco, también Manolo García…

Y qué quieres contar a la gente

Quiero contar que a los que están en un momento feo, que esperen y que confíen porque van a llegar cosas buenas, seguro. Está claro que cuando pasan cosas malas uno se enfada y se pregunta por qué y lo mismo lo que está sucediendo es un aprendizaje para que después lleguen las cosas bonitas.

Tú donde más conocido eres es en Andalucía…

Sin duda alguna, soy un artista andaluz, y ahora mismo ha sido Andalucía el lugar donde he correteado más, donde he disfrutado más de la música porque ha costado trabajo y sigue costando trabajo. Y ahora vamos a intentar, si Dios quiere, seguir para arriba, pero es verdad que los conciertos que hemos hecho en Barcelona y Madrid han ido muy bonitos, en Extremadura también, en Gran Canaria ha sido un público maravilloso, así que hay que intentar seguir.

Y el salto al otro lado del Atlántico…

Ese es un sueño precioso, porque mucha gente me habla por Facebook de Chile, de Argentina, de México… seguramente algún año iremos, yo estoy convencido de eso, lo tengo metido en la cabeza, no sé por qué, pero lo tengo ahí dentro.

De tus canciones, ¿Cuál es la que te pide el público?

“Ya no me muero por nadie” es una canción importante, a mi me gusta cantarla, en un himno en los conciertos, y la verdad es que me ayudó mucho y gusta mucho.

Imagino que la pandemia supuso un parón

Fue un parón y una putada para todo el mundo, había mucha gente malita y gente muriendo, pero me vino un poco bien porque así puse el contador a cero, me metí en mi casa con mi pijama, cogí mi guitarra y empecé a escribir canciones, que son las que me están dando alegrías en los últimos meses, así que creo que la pandemia me hizo aprender mucho.

Pero volvamos atrás en el tiempo ¿por qué se terminó El Tren de los Sueños?

Porque quería hacer las canciones a mi aire y la discográfica con la que estaba no me lo permitía, así que dije que me iba y me contestaron que no lo podía hacer porque ellos tenían registrado el nombre, las canciones, todo. Al final se lo dejé todo y me fui.

Una actitud valiente, pero entonces El Tren de los Sueños ya no existe

No, ya no existe. Se intentó retomar ese grupo pero ha ido rompiéndose.

Y a ti, ¿qué futuro te espera?

No lo sé, espero tener mucha salud, espero disfrutar con mis amigos y mi familia y espero seguir haciendo canciones, y llevarlas al escenario. No soy una persona que se obsesione con conseguir esto o aquello, vivo el día a día y las canciones.

Desde hace tiempo escucho muy poca música, porque no quiero que me influya a la hora de escribir

Hablando de proyectos, un sitio en el que te gustaría actuar

Pues en los que voy a actuar en este año. El Teatro Nuevo Apolo de Madrid, en el Palacio de Congresos de Sevilla, en Barcelona en la Sala Apolo, en Granada en La Copera, en el Palacio de Congresos en Badajoz, … esos son los sitios que voy a tocar y fliparía si hace un año me hubieran dicho que iba a tocar ahí. Así que esos son los sitios en los que quiero tocar. Y por decir en el WiZink Center, que eso sería ya para caerse de espaldas, pero eso no entra en mis sueños, mis sueños están muy cerquita de lo que vivo yo, mi sueño es ser feliz y lo que si te digo es que voy a darlo todo en los conciertos y que la gente disfrute.

Y que música escuchas

Desde hace tiempo escucho poca música, porque no quiero que me influya a la hora de escribir, porque dedico 24 horas al día a la música, pero escucho artistas que me gustan como Vanesa Martín, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, El Arrebato, El Barrio… en cuanto sacan sus discos el primer día lo paso disfrutándolos, soy un enamorado de la música, después en el día a día no soy una persona que escuche mucha música porque estoy haciendo música, pero el día que sale el disco de toda esa gente me lo paso escuchando y si hace falta me invento un viaje en coche para ir escuchándolo…

¿Qué tiene Andalucía para que salga tanta gente?

Andalucía tiene mucha alegría

¿Con eso es suficiente?

Con alegría se tiene ilusión y si no, no se pueden conseguir cosas y hace que se vean las puertas abiertas en vez de cerradas, yo las veo abiertas y mucha gente como yo en Andalucía las ve abiertas.

Pues no pongamos puertas al campo, y si alguien las pone, ya las abrirá Antoñito Molina con su canto, su música, su alegría (andaluza) y su sonrisa, esa que nunca le abandona…

ANTOÑITO MOLINA Y SUS REDES:

https://www.antonitomolina.com/

ANTOÑITO MOLINA - YouTube

https://www.instagram.com/Molinaoficial_/

https://www.facebook.com/MolinaMusic.Oficial