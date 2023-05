Santos y Desamparados presenta su nueva carta creada junto a Libé Unique Cocktails

jueves 11 de mayo de 2023 , 08:22h

El 5º aniversario de Santos se llama "Lustro y aparte" y Libé Unique Cocktails, el proyecto de bebidas de Miguel Ángel Jiménez, hace del bar de Alberto Villarroel un Santos y Desamparados I+D.

Esta alianza supone la evolución de Santos y su conexión con Libé. Ambos equipos unen fuerzas para demostrar que en el bar de Alberto se bebe mejor que nunca.

Santos y Desamparados, en la parte baja del barrio de Las Letras de Madrid, nació liderado por Alberto Villarroel (con experiencia previa en 1862 Dry Bar) con una apuesta clara: la coctelería y el rock and roll. Cuando abrió no había nada igual. Y esos pilares no cambian. Ni los crucifijos ni el confesionario ni la estética gótica de ultratumba.

El primer año el bar se llenó de premios (Mejor Apertura por Fibar, Mejor Equipo por Diageo.) pero no tanto de clientes. Las siguientes cartas fueron producto de escucharlos sin por ello claudicar un centilitro. El paso actual, ahora que celebra su quinto aniversario, es producto de transmitir a Libé todo aquello que, por infraestructura, producción, capacidad para extraer sabores y conocimiento, el equipo de Santos no llega.

Libe Unique Cocktails, fundado por el bartender Miguel Ángel Jiménez (grupo Life, Florida Retiro.), es un proyecto de enfoque panorámico que gira alrededor de las bebidas con una línea de actuación en tres servicios: consulting, formación y experiencias privadas. Su concepto pivota en torno al producto local, los pequeños productores, la temporada y la cercanía. Lo suyo es una filosofía raw de producto no procesado y un uso responsable y discreto de la tecnología.

El atelier experimental M29, sede de Libé, sirve así de soporte técnico y creativo a esta guarida ya sagrada para sus feligreses que es Santos y Desamparados. Juntos presentan la nueva carta de aniversario de Santos y Desamparados que está dividida en tres secciones: el I+D (plato fuerte del menú con el desarrollo creativo de Libé a partir de apuntes de Santos), las BESTIAS (clásicos llevados a la máxima expresión, materia prima y ejecución impecable, con ingredientes elaborados por Libé) y los SANTOS (cócteles ganadores en la trayectoria del bar, los favoritos de los devotos).

REPRESENTANTES DE UNA NUEVA ERA DE LAS BEBIDAS, DENTRO Y FUERA DEL BAR

Esta unión supone, cinco años después de su apertura, una nueva presentación de Santos. «Es el momento de no variar sino de afianzar lo que somos», cuenta Alberto Villarroel, con seis años de experiencia previa en 1862 Dry Bar. «El objetivo no es que Santos explote, sino que la gente que entra porque somos una coctelería se lleve lo mejor que pueda beber ese día».

«Lo que no hay ahora en el mundo de las bebidas es capacidad para concebir algo aromático y potente. Lo que hace Miguel Ángel tiene esa fuerza». Así, de un Dry Martini, un Gimlet o un Vieux Carré excelsos caminan hacia una redestilación de mostaza y rábano picante sobre base de mezcal para añadirlo a una interpretación de un cóctel Algonquin. Subliman un Gibson, bautizado como Miel Gibson, con cordial de limón, miel y cebolla: «Llevo años detrás de un Gibson que tenga amabilidad pero también vinagre. El Gibson es un golpe de alcohol acompañado de unos matices que saben bailar muy bien». Procesan una versión genial del Bamboo con brandy redestilado con plátano macho.