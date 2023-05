viernes 26 de mayo de 2023 , 15:09h

Estados Unidos es considerado uno de los países más turísticos del mundo. Sus espectaculares ciudades modernas, como New York, sus playas paradisiacas y sus parques nacionales, entre otras muchas cosas, convierten a este destino en uno de los más deseados y aclamados por los turistas año tras año. No obstante, antes de emprender una aventura hacia este país es muy importante que tengas en cuenta varios puntos como ¿qué hacer en caso de emergencia médica en Estados Unidos?

Al igual que sucede con otros lugares como Canadá o Nueva Zelanda, Estados Unidos es conocido por ser uno de los países con mayores gastos sanitarios del mundo, por lo que se vuelve imprescindible viajar con un seguro de viaje que te asegure protección frente a cualquier suceso que pudiera ocurrir durante la estancia: atención sanitaria de primer nivel y de forma gratuita, protección ante problemas con el equipaje o el vuelo… entre otras cosas.

Además, es importante que sepas que para poder entrar al país existen diferentes requisitos. Por una parte, sea cual sea el motivo de tu viaje, tanto si es por turismo como si es por estudios o trabajo, es obligatorio que lleves contigo tu pasaporte. Por otra, necesitarás la obtención previa del permiso de viaje a EE.UU. a través del programa ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes), cuyo trámite obligatorio debe realizarse por Internet. Cabe destacar que como ciudadano español este documento te permitirá acceder al país sin necesidad de disponer de un visado, siempre y cuando el motivo de tu viaje sea por turismo y tu estancia no supere los 90 días.

Además, si te estabas preguntando qué tipo de restricciones hay en la actualidad con respecto al Covid-19 en Estados Unidos quédate tranquilo porque ya hay ningún tipo de restricción al respecto ni tampoco se debe mostrar ningún comprobante de vacunación.

¿Cómo funciona el sistema sanitario estadounidense?

Hasta el momento se han descrito los requisitos fundamentales para poder entrar al país. Ahora bien, ¿qué hay que hacer en caso de emergencia médica en Estados Unidos? Este punto es fundamental conocerlo antes de emprender el viaje hacia allí puesto que el sistema sanitario estadounidense muy diferente al español.

Tal y como mencionábamos anteriormente, en EE.UU. no hay una Seguridad Social pública que atiende a cualquier persona de manera gratuita como sucede en nuestro país. El sistema sanitario estadounidense está basado en el libre mercado, es decir, no hay una Sanidad Pública gratuita y universal, sino que se gestiona por parte de empresas privadas apoyadas con redes del gobierno, llegando a haber hasta seis tipos de sistemas sanitarios.

Por lo tanto, iniciar tu itinerario con un seguro de viaje a Estados Unidos te garantiza disfrutar sin preocupaciones de lo que pueda pasar puesto que te garantiza, entre otras cosas, recibir rápidamente atención sanitaria de primer nivel de forma gratuita.

Además de la cobertura de asistencia médica, hay otras coberturas sanitarias que se pueden incluir en las pólizas, como las siguientes:

Atención en tu idioma las 24 horas del día : una cobertura es la atención en el idioma de origen del viajero (o el que elija) las 24 horas del día, los 7 días a la semana.

: una cobertura es la atención en el idioma de origen del viajero (o el que elija) las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Cobertura de pérdida, daños y robo de equipaje facturado : con ella, el turista se asegura el reemplazo inmediato del equipaje si, por cualquier motivo, se queda sin él durante el viaje.

: con ella, el turista se asegura el reemplazo inmediato del equipaje si, por cualquier motivo, se queda sin él durante el viaje. Desplazamiento de un familiar/ acompañante para el asegurado hospitalizado : en el caso de ser hospitalizado durante el viaje, hay empresas de seguros que se hacen cargo de los gastos de viaje y alojamiento de la persona escogida por el viajero hospitalizado durante el periodo de recuperación.

: en el caso de ser hospitalizado durante el viaje, hay empresas de seguros que se hacen cargo de los gastos de viaje y alojamiento de la persona escogida por el viajero hospitalizado durante el periodo de recuperación. Accidente en medio de transporte público: igualmente, si durante la estancia el turista o viajero se sufre algún tipo de accidente en un medio de transporte público en Canadá, según los servicios y términos de la aseguradora, se tiene derecho a una indemnización.

Además de estas coberturas fundamentales, hay casos de compañías que ofrecen algunas ventajas añadidas en aspectos como la cobertura de los gastos médicos; transporte médico y regreso a España; seguro de equipaje; la anulación del viaje; el servicio de un auxiliar de ayuda a domicilio en España; asistencia personal en España; o protección legal.

Consejos sobre qué hacer en caso de emergencia médica en EE.UU.

Tal y como se ha mencionado anteriormente es altamente recomendable viajar a Estados Unidos acompañado de un seguro de viaje que cubra cualquier incidencia que pudiera tener lugar. No obstante, si ya has emprendido tu viaje hacia el país, te contamos qué hacer en caso de emergencia médica en Estados Unidos si no dispones de un seguro de viaje.

Llamar al servicio de ambulancias (911)

En Estados Unidos, existe, al igual que en todos los países, un servicio de ambulancias que acudirán al lugar en el que te encuentres. No obstante, has de tener en cuenta que este servicio no es gratuito como en España: los costes de llamar a una ambulancia y transporte hacia el hospital son muy elevados en EE.UU.

Acudir a una Emergency Room (ER)

En el caso de emergencias graves como fracturas de huesos, quemaduras, infartos, entre otros, existe la posibilidad de acudir a una Emergency Room (ER) o unidad de emergencias de un hospital para recibir atención médica. Ser atendido en estos centros de salud supondrá un desembolso de dinero por tu parte muy elevado por lo que únicamente deberás acudir a ellos en situaciones de extrema urgencia.

Acudir a un Urgent-care center

Para recibir atención y tratamiento ante dolencias como dolores de cabeza, resfriados o heridas menores, existe la posibilidad de acudir a un Urgent-care center, que es el primer nivel de atención sanitaria (como en España son los ambulatorios), cuyos costes, aunque inferiores a los de las Emergency Room, son altos.

Ir una farmacia como punto de diagnóstico

En Estados Unidos, las farmacias o pharmacies no solo son un punto de venta de medicamentos, los farmacéuticos también pueden diagnosticar y hacer exámenes de laboratorio para detectar enfermedades -exámenes de sangre-. Además, en las farmacias de Estados Unidos están disponibles las vacunas contra la Covid-19. De todas las opciones, acudir a la farmacia es la más barata.

Como puedes ver, el sistema sanitario estadounidense no es ni mucho menos como el gratuito y universal que hay en España, de ahí la necesidad de contar con un seguro de viaje que cubra todas las eventualidades que pudiesen tener lugar durante tu viaje para que tú únicamente te centres en lo importante, ¡disfrutar de esta magnífica experiencia!