Descubrir Toulouse sin prisa

viernes 16 de junio de 2023 , 08:01h

Tranquila y acogedora, Toulouse es una ciudad para pasear, disfrutar y descubrir el art de vivre francés. Sin ser una capital inmensa con grandes distancias que recorrer y una lista interminable de lugares que visitar, ofrece la combinación perfecta de cultura, gastronomía, historia, ciencia y como no, aviones. Te damos las claves para vivir la ciudad sin prisas.

DESCUBRIR EL CANAL DU MIDI

Uniendo Toulouse y Sète, a través del río Garona, el Canal du Midi, Patrimonio Mundial por la UNESCO, es el lugar perfecto para disfrutar de una experiencia sosegada. Con una flora única, en sus paisajes se pueden observar las distintas estaciones. Los centenarios plataneros, árboles frutales y cipreses que se fusionan con las flores multicolor de las orillas, suponen un espectáculo durante todo el año.

Ya sea a pie, en bicicleta o en barco, alquilando un barco individual o con los cruceros de Bateaux Toulousains, el trayecto invita a detenerse a admirar el paisaje, hacer fotografías, descansar con un picnic al aire libre o visitar alguna de las péniches. Estas barcazas, que se construyeron para adaptarse a las vías fluviales en 1880, son uno de los elementos más característicos del canal y en la actualidad permiten conocer la importancia de la violeta en Toulouse en la Maison de la Violette; asistir a una clase de cocina sobre el agua en La Classe des Gourmands; o practicar yoga en la Péniche La Jonque en Moving Yoga. Otra de las singulares péniches que se encuentran en el canal es L'Occitania, el único barco-restaurante que navega sobre las aguas, con una carta en la que predominan las recetas francesas más tradicionales.

RECORRER TOULOUSE EN BICICLETA

Para recorrer la ciudad de una forma ecológica, sostenible y divertida, la bicicleta es la mejor opción. Toulouse cuenta con 600 km de carril bici y la Maison du Vélo será la mejor aliada de aquellos que se decanten por este medio. Allí podrán alquilar bicicletas, repararlas, adquirir piezas o incluso adquirirlas de segunda mano. Además, tienen un café, restaurante y salón de té: Le Vélo Sentimental y organizan visitas guiadas, cursos y rutas para todos los niveles.

Con Vélô Toulouse podrán alquilar alguna de las 2.400 bicicletas disponibles en los más de 250 puestos en el centro de Toulouse. Disponibles las 24 horas del día, hay bonos de 1 ó 7 días y la aplicación Geovélo, ofrece rutas e información de las estaciones de bicis más cercanas.

Además, en 2 pieds 2 roues organizan rutas, excursiones o paseos por la ciudad y los alrededores para todos los niveles y todos los gustos, al igual que en Le Velotrement , pero en esta caso con bicis eléctricas.

VER EL ATARDECER DESDE UNA GUINGUETTE

Uno de los clásicos de la ciudad durante el verano son las guinguettes, las terrazas que acogen los planes más suculentos combinando gastronomía, música y las mejores vistas al atardecer. Desde “La Centrale”, uno de los lugares de moda de la ciudad, que ha hecho de su brunch uno de los «must» los domingos, al “Canaille Club”, que desde la terraza del Espace Cobalt ofrece puestos de comida y bebida, música y hasta partidas de petanca, para animar la noche tolosana. Sin olvidar Min-Ou, la terraza del Grand Marché, para disfrutar de los productos del mercado.

La más singular como “La Guinguette”, se encuentran directamente en el río. Cada año la plataforma flotante en el muelle Tounis, ofrece platos a base de productos locales, animación musical y el lugar perfecto para terminar el día. O la barcaza de Ô Saint-Louis, que bajo la sombra de los plataneros ofrece junto al restaurante Coxinha tapas y platos exóticos para compartir en el Canal du Midi. Y quizás la más especial, la péniche ”Horizon”, la cual surca el río ofreciendo en su restaurante flotante una propuesta de cocina local y contemporánea. Desde principios de junio, estos cruceros panorámicos zarparán desde el puerto de la Daurade, para ofrecer cenas y también aperitivos los fines de semana.

VISITAR MERCADILLOS Y TIENDAS VINTAGE

Toulouse es uno de los principales centros de antigüedades y vintage del sur de Francia. Prácticamente a diario en alguno de sus barrios se celebra un mercadillo. Brocante des Allées, el más importante en cuanto a mobiliario y diseño, ofrece cada primer viernes y fin de semana del mes en las Allées François Verdier más de cien expositores donde encontrar desde una lámpara de los años setenta a una butaca estilo Napoleón III. El mercado de los sábados en la plaza de Saint-Etienne, hará las delicias de los amantes de los libros antiguos con ejemplares de arte y verdaderas rareras.

Los que prefieran las tiendas vintage, podrán perderse por las calles de Toulouse y encontrar desde tiendas que venden prendas al kilo, a algunas especializadas en vintage británico. Backstage Vintage, no es solo una de las tiendas más instagrameables de toda la ciudad, sino que en ella se pueden encontrar los looks más estilosos con prendas que parecen contemporáneas, pero tienen historia. Y por supuesto no puede faltar una parada en Forum des Antiquaires, un oasis de 1200 metros cuadrados donde 25 anticuarios ofrecen sus productos durante todo el año.

Sin ser vintage, La Mucca es una de las tiendas que no pueden faltar en un paseo por Toulouse en clave slow. Mucho más que una papelería es el lugar para perderse entre libretas, agendas o libros de viajes.

DEGUSTAR LA GASTRONOMÍA TOLOSANA

Y si hablamos de gastronomía slow, a las singulares propuestas del restaurante del N5 Wine Bar, situado en el sótano del local con elaboraciones que varían según la estación y se maridan con una copa de vino; o los cruceros culinarios por el Canal du Midi, hay que añadir dos nuevas propuestas.

Maison du Ladurée, la célebre pastelería de lujo fundada en París en 1862, con presencia en Londres, Japón, Nueva York o Dubai y cuyos macarons fueron unos de los protagonistas en María Antonieta, la película de Sofía Coppola, llega a Toulouse. La tienda ubicada en la plaza Wilson, ofrecerá además de sus famosos macarons, otras elaboraciones de la firma.

De cara al otoño, el 8 de septiembre abrirá sus puertas Les Halles de la Cartoucherie, un nuevo espacio dedicado a la gastronomía, el bienestar y la cultura en el distrito ecológico de la Cartoucherie. Parte del espacio que en su día fue una fábrica de municiones de preguerra, acogerá una zona con 26 puestos de comida y 1.500 plazas, así como un bar central y talleres de cocina.