Los universos cinematográficos de Marvel y DC en dos conciertos sinfónicos del FIMUCITÉ

jueves 29 de junio de 2023 , 07:40h

Este verano, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ) rinde homenaje, en su decimoséptima edición, a los superhéroes de cómic que han dado el salto a la pantalla a través de icónicas producciones que han cautivado al gran público durante décadas. Los universos de Marvel y DC, sus héroes y villanos, protagonizarán los programas previstos para los dos grandes conciertos sinfónicos que acogerá el Auditorio de Tenerife los días 14 y 15 de julio, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, el Tenerife Film Choir y el Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna.



Serán dos espectáculos originales y únicos, en los que se interpretarán numerosas piezas por primera vez a nivel mundial, con el estreno absoluto en concierto de las bandas sonoras de ‘Watchmen’ y ‘Deadpool 2’, compuestas por Tyler Bates, quien visitará el Festival; ‘The Incredible Hulk’, de Joe Harnell; ‘Werewolf by Night’ (Michael Giacchino), ‘X-Men’ (Shuky Levi), ‘The Killing Joke’ (Lolita Ritmanis, Michael McCuistion y Kristopher Carter) y la serie de animación 'What if?' (Laura Karpman).

El viernes 14 de julio, a las 20:00 horas, tendrá lugar el concierto ‘Excelsior: El legado de Stan Lee’, dedicado a las grandiosas bandas sonoras de la mítica editorial de cómics Marvel llevadas al cine y la televisión. Cabe destacar el estreno mundial de la música del filme ‘Werewolf by Night’, compuesta por Michael Giacchino, también director de la cinta, expresamente preparada para este concierto. La icónica partitura de Danny Elfman para la película de ‘Spider-man’ de Sam Raimi y su secuela; ‘The Incredible Hulk’, ‘X- Men’, ‘Black Panther’, ‘The Avengers’, ‘Capitán América: El primer vengador’ o ‘Guardianes de la Galaxia’, entre otras, también harán las delicias de la audiencia.

El concierto correrá a cargo del director invitado Salvador Vázquez y contará con la participación de Tyler Bates, colaborador habitual de James Gunn y Zack Snyder. También intervendrán como voces solistas Lola y Sami Bates, así como el baterista Greg Ellis, cuyas interpretaciones han formado parte de más de 200 bandas sonoras de cine, televisión y videojuegos, incluyendo ‘300’, ‘Iron Man’, ‘Guardianes de la Galaxia’ o ‘Assassin's Creed’, quien regresa a FIMUCITÉ con su extraordinaria puesta en escena.

El concierto ‘Dioses y Detectives’, dedicado a DC Cómics, pondrá el sábado 15 de julio, a partir de las 19:30 horas, el broche final a esta prometedora edición de FIMUCITÉ, bajo la dirección del maestro Diego Navarro, compositor y director de orquesta especializado en música de cine y fundador de FIMUCITÉ. El programa abarca las bandas sonoras que han acompañado en la gran pantalla a superhéroes como Superman y Batman, a villanos como el Joker, y a otros personajes del género noir, como Dick Tracy o el Cuervo. Cabe reseñar en este concierto la interpretación de la partitura de 'The Batman', de Michael Giacchino, y la suite del legendario filme '300', de Tyler Bates. También sonarán otros títulos como 'Man of Steel', 'Superman' o 'The Rocketeer'. Además, tendrá lugar el estreno mundial de la partitura de 'The Killing Joke', con la presencia de su autora Lolita Ritmanis, que regresa al Festival acompañada de Michael McCuistion y Kristopher Carter, con quienes ha escrito la música para varias películas de animación de Marvel y DC, como 'Batman Beyond’, bajo el sello Dynamic Music Partners.

Tyler Bates, Lola y Sami Bates y Greg Ellis nuevamente subirán al escenario, así como los solistas canarios invitados, Fran León y Esther Ovejero.