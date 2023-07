Los mejores tours cerca de Madrid para el fin de semana del 23J

jueves 20 de julio de 2023 , 07:38h

Tradicionalmente, las vacaciones de verano son el momento ideal para desconectar, salir de la gran ciudad y aventurarse a descubrir destinos lejanos. Así lo demuestran las estadísticas internas de Civitatis, donde puede verse que este período estival el 69 % de los españoles empleará sus días de descanso para conocer destinos extranjeros como Roma, París o Nueva York.

Sin embargo, no siempre es posible abandonar la residencia habitual. Por la razón que sea. No obstante, esto no significa que un fin de semana tenga que ser aburrido: Civitatis cuenta en su plataforma con centenares de actividades a menos de dos horas del centro de Madrid.

Así, la empresa líder en la venta de visitas guiadas, excursiones y free tours en español por todo el mundo, ha preparado un listado con diferentes actividades turísticas para todos los gustos y bolsillos, destinadas a aquellas personas que vayan a permanecer en la capital española el fin de semana del 23 de julio.

Paseo en globo por Segovia

Segovia, a pie de calle, es una de las ciudades más bonitas de España y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero a vista de pájaro es otra cosa. Y, si se hace desde un globo aerostático, se convierte en una experiencia inolvidable.

El paseo en globo por Segovia permite admirar monumentos como el acueducto, la Catedral o el Alcázar desde las alturas, al tiempo que se disfruta del amanecer con una tranquilidad que solo el cielo segoviano puede ofrecer. Al concluir, una pequeña ceremonia celebra el feliz aterrizaje, degustando productos locales y una copa de champán como manda la tradición de esta práctica. Una actividad que se convierte en el plan perfecto para vivir una aventura única a poco más de una hora de Madrid.

Tour de Salamanca al completo

Siguiendo con ciudades castellanoleonesas Patrimonio de la Humanidad, llega el turno de Salamanca. Un poco más lejos de Madrid que Segovia, Salamanca es la excursión ideal para pasar un día alejado de las calles madrileñas.

El tour de Salamanca al completo permite conocer en todo su esplendor las maravillas de la ciudad charra, con una ruta que en tres horas condensa lo más relevante de su historia, arquitectura y costumbres.

Rutas para conocer Ávila, su Catedral o sus leyendas

La variedad de rutas culturales de Ávila es casi tan extensa como su famosa muralla. Las hay para todos los gustos. Desde aquellos que quieran conocer únicamente la historia y monumentos más relevantes de la localidad, hasta aquellos que quieran profundizar en la arquitectura de su Catedral y muralla o incluso aquellos que quieran aprender a preparar las deliciosas y tradicionales yemas de Santa Teresa.

Entrada a Puy du Fou España + El Sueño de Toledo

Viajar en el tiempo es posible muy cerca de la capital española. En Toledo se encuentra Puy du Fou España, un parque temático de treinta hectáreas en plena naturaleza con el que descubrir la historia de nuestro país desde hace más de dos mil años de una forma dinámica, divertida, entretenida y para toda la familia.

Para poner la guinda al pastel, Puy du Fou España ofrece el mayor espectáculo de nuestro país: El Sueño de Toledo. Más de una hora de un show que rebosa epicidad, recorriendo los orígenes de España desde hace casi dos milenios. Una aventura imprescindible.

Turismo activo: barranquismo en el río Duratón

No hace falta salir de la Comunidad de Madrid para disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Ni tampoco para refrescarse y huir del calor. La ruta de barranquismo en el río Duratón permite todo esto y mucho más, ya que es una actividad ideal para aquellos que gusten del turismo activo y de las actividades físicas en su tiempo libre.

Equipados y acompañados por un instructor experto en la zona, esta experiencia es apta para cualquier persona que quiera vivir una divertidísima aventura en uno de los parajes más bonitos de la Comunidad de Madrid. ¡No se requiere experiencia previa!